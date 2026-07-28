این روزنامه سه‌شنبه ششم مرداد به نقل از افراد آگاه نوشت شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، ماموریت کاهش تنش با ایران را به سه برادر خود سپرده است.

یک مقام ارشد اماراتی نیز به این روزنامه گفت تنش‌زدایی بخشی از مجموعه راهبردهای کشورش برای مدیریت روابط با دشمنی بسیار بزرگ‌تر است و امارات در عین استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی، خود را برای بدترین سناریو آماده می‌کند.

این مقام گفت: «توان بازدارندگی خود را افزایش خواهیم داد، از راه دیپلماتیک عمل خواهیم کرد و از وزن اقتصادی خود نیز بهره می‌گیریم.» او افزود مقام‌های اماراتی پس از پشت سر گذاشتن بحران، به توانایی کشورشان برای غلبه بر پیامدهای آن باور دارند، اما دریافته‌اند که این روند خودبه‌خود پیش نخواهد رفت و نیازمند تلاش مستمر است.

به گفته این منابع، شیخ منصور، یکی از معاونان رییس امارات؛ شیخ عبدالله، وزیر امور خارجه و شیخ طحنون ، مشاور امنیت ملی، اجرای این ماموریت حساس را بر عهده گرفته‌اند. فایننشال تایمز شیخ طحنون را یکی از عمل‌گراترین رهبران ابوظبی توصیف کرد.

نخستین نشانه‌ها ی نزدیک شدن امارات و حکومت ایران، یک هفته پس از آتش‌بس ایران و آمریکا و با تماس شیخ منصور و محمدباقر قالیباف پدیدار شد. شیخ عبدالله نیز در ژوئن برای نخستین بار پس از جنگ با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تلفنی گفت‌وگو کرد.

عبدالخالق عبدالله، پژوهشگر اماراتی، جمهوری اسلامی را آغازگر گفت‌وگوها معرفی کرد و افزود رد پیشنهاد مذاکره از سوی یک دشمن، اقدامی غیرعاقلانه محسوب می‌شد. او دلیل دیگر ازسرگیری ملاقات‌ها میان رهبران امارات متحده عربی با مقام‌های جمهوری اسلامی و تلاش برای کاهش تنش‌ها را رسیدن امارات به این ارزیابی دانست که جنگ نمی‌تواند مساله ایران را حل کند.

او به فایننشال تایمز گفت: «همه دریافتند با وجود تمام این اتفاق‌ها، جنگ نه به حکومت پایان می‌دهد و نه سپاه پاسداران را شکست می‌دهد.» عبدالله با اشاره به بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف، آتش‌بس را شکننده توصیف کرد، اما دوام حدودا دو ماهه آن را اطمینان‌بخش دانست.

از رویارویی تا تنش‌زدایی

در ماه‌های نخست جنگ، امارات بیش از دیگر متحدان عرب آمریکا هدف حملات تهران قرار گرفت و با نزدیک به ۳ هزار حمله موشکی و پهپادی روبه‌رو شد. این کشور نیز با ده‌ها حمله متقابل پاسخ داد و در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس، سرسختانه‌ترین موضع را در قبال ایران در پیش گرفت.

با این حال، به نوشته فایننشال تایمز پس از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر آتش‌بسی شکننده در آخرین روزهای اردیبهشت، ابوظبی به‌تدریج از رویارویی به‌سوی تنش‌زدایی حرکت کرد. یادداشت تفاهمی که دو طرف ۲۷ اردیبهشت برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز امضا کردند، این روند را سرعت بخشید.

امارات در چارچوب این تنش‌زدایی، بخشی از تجارت با جمهوری اسلامی و پروازها به ایران را از سر گرفت و به حدود ۲۰ هزار ایرانی دارای اقامت امارات که هنگام آغاز جنگ خارج از این کشور بودند، اجازه بازگشت داد. در پی این تحولات، صادرات نفت امارات نیز دوباره افزایش یافت.

یک مدیر اماراتی به فایننشال تایمز گفت رویکرد سرسختانه امارات به مرحله نخست جنگ تعلق داشت و امارات پس از آن عمل‌گرایی نشان داد. او افزود: «ما به تصمیم‌ها نمی‌چسبیم؛ تصمیم‌ها را متناسب با شرایط تنظیم می‌کنیم.»

در بخشی از گزارش فایننشال تایمز آمده است که شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، دو دهه درباره تهدید ناشی از زرادخانه عظیم پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی هشدار داده و برای مقابله با آن آماده شده بود. با این حال، شدت حملات در جنگ ۳۹روزه امارات را غافلگیر کرد.

دیپلمات‌ها و تحلیلگران به این روزنامه گفتند شیخ محمد در محافل خصوصی امیدوار بود جنگ، حکومت اسلامی و توان نظامی آن را به میزان چشمگیری تضعیف کند. با این همه، او و دیگر رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌دانستند اگر ترامپ جنگ را در حالی پایان دهد که حکومت تضعیف شده، اما شکست نخورده است، مدیریت پیامدهای آن بر عهده آنان خواهد بود.

نگرانی اصلی این بود که کشورهای منطقه ناچار شوند با یک دشمن زخمی اما جنگ‌طلب‌تر در همسایگی خود روبه‌رو شوند؛ دشمنی که توان وارد کردن آسیب گسترده به زیرساخت‌ها و اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس را حفظ کرده است.

گسترش همکاری دفاعی با اسرائیل و آمریکا

از این گزارش می‌توان نتیجه گرفت که امارات با وجود تنش‌زدایی، همچنان عمیقا به جمهوری اسلامی بی‌اعتماد است و برای گسترش همکاری‌های دفاعی با اسرائیل و آمریکا برنامه‌ریزی می‌کند.

همزمان با انتشار گزارش فایننشال تایمز، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، در بیانیه‌ای از توافق با امارات متحده عربی برای ایجاد اولین گروه ویژه دوجانبه با تمرکز بر تسریع توسعه برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی نظامی خبر داد .

این کارگروه ویژه به نام «تالون سیناپس» قرار است هفته دوم مرداد به‌طور رسمی راه‌اندازی شود. طبق اعلام سنتکام، حدود ۲۰ نیروی آمریکایی و اماراتی متخصص در زمینه‌های هوش مصنوعی و داده و امنیت سایبری در این کارگروه مشغول خواهند شد.

امارات پس از امضای پیمان ابراهیم با اسرائیل و عادی‌سازی روابط با این کشور، به نزدیک‌ترین متحد منطقه‌ای اسرائیل تبدیل شد. اسرائیل در آغاز جنگ سامانه‌های گنبد آهنین و پرتو آهنین را برای کمک به امارات فرستاد و پس از آن، حضور دیپلماتیک خود در ابوظبی و همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های فناوری، زیرساخت و دفاع را گسترش داد. در ماه‌های پس از جنگ، اندازه سفارت اسرائیل در ابوظبی دو برابر شد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشور است. اسرائیل در پی گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های گوناگون، از فناوری و هوش مصنوعی گرفته تا بنادر خشک، تاسیسات ذخیره‌سازی و امور دفاعی است.

یک مقام اسرائیلی به فایننشال تایمز گفت شرکت‌های دفاعی این کشور پیش از جنگ نیز در امارات حضور داشتند، اما فعالیت این شرکت‌ها اکنون بسیار گسترده‌تر شده است. او افزود: «شرکت‌های دفاعی اسرائیلی در امارات فعال‌اند و به‌صورت دایمی در اینجا مستقر شده‌اند.»

این رسانه همچنین نوشت ابوظبی همچنان معتقد است عادی‌سازی روابط با اسرائیل، که حاصل توافق‌های موسوم به ابراهیم با میانجیگری ترامپ بود، در راستای منافع راهبردی امارات است.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، پدافند هوایی امارات بخش بزرگی از موشک‌ها و پهپادهای ایران را رهگیری کرد. این پدافند با سامانه‌های آمریکایی، اسرائیلی، کره‌ جنوبی و اوکراینی و پشتیبانی جنگنده‌های بریتانیایی و فرانسوی تقویت شده بود.

یک مقام اماراتی گفت جنگ، «نقش آمریکا را برای منطقه ضروری‌تر کرده است، نه کم‌اهمیت‌تر». دولت ترامپ نیز در آغاز تابستان به پاس آنچه «نقش کلیدی امارات در پیشبرد منافع آمریکا» طی جنگ خواند، دسترسی این کشور به تجهیزات نظامی آمریکایی و تراشه‌های مورد نیاز برای برنامه‌های هوش مصنوعی را تسهیل کرد.

یک مقام غربی گفت از نگاه ابوظبی، آمریکا و اسرائیل در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که هنگام جنگ به کمک امارات آمدند. به گفته او، برخی اماراتی‌ها جنگ را نتیجه اقدامات «یک رییس‌جمهوری دیوانه آمریکا و تلاش اسرائیل برای چندپاره کردن منطقه» می‌دانند، اما ابوظبی هنگام بحران به این توجه می‌کند که چه کشورهایی در کنارش ایستاده‌اند.

برنامه‌ریزی برای افزایش تاب‌آوری در حملات احتمالی آینده

این روزنامه همچنین نوشت با قرار گرفتن درگیری در وضعیتی خاکستری میان جنگ تمام‌عیار و صلح، «تاب‌آوری» به یکی از مفاهیم اصلی در برنامه‌ریزی‌های امارات تبدیل شده است.

ابوظبی نه‌تنها می‌خواهد تجهیزات نظامی خود را تقویت کند، بلکه در پی کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی است. مقام‌ها انتقال خطوط لوله نفت و مراکز داده به زیر زمین را بررسی می‌کنند و مراکز داده قرار است زیربنای برنامه‌های امارات برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های جهانی هوش مصنوعی باشند.

یک مقام اماراتی گفت از هر زیرساخت حیاتی یا با سامانه‌های پدافند هوایی محافظت خواهد شد، یا با ایجاد منابع و مسیرهای جایگزین، وابستگی آن به یک نقطه کاهش خواهد یافت. او تاکید کرد: «از هر آنچه برای ما حیاتی باشد، حفاظت خواهد شد.»

افزون بر اینها، امارات در پی مسیرهای جدیدی برای کاهش وابستگی خود به تنگه هرمز است و می‌کوشد با گسترش تاسیسات ذخیره‌سازی، امنیت غذایی خود را تقویت کند.

گروه لجستیکی دی‌پی ورلد از برنامه ساخت دو پایانه جدید در فجیره، در ساحل شرقی امارات، خبر داده است تا وابستگی به مرکز اصلی خود در جبل علی را کاهش دهد. شرکت دولتی نفت ادنوک نیز ساخت خط لوله جدیدی را سرعت بخشیده است تا ظرفیت صادرات نفت به فجیره در سال آینده دو برابر شود.

با این حال، یک مشاور مستقر در دبی هشدار داد همه آسیب‌پذیری‌های امارات برطرف‌شدنی نیستند. او به فایننشال تایمز گفت تاسیسات انرژی به‌دلیل قرار داشتن در دریا همچنان در معرض حمله خواهند بود و حتی صادرات نفت از فجیره نیز این تاسیسات را از برد حملات احتمالی خارج نمی‌کند.

این مشاور گفت: «دبی و ابوظبی می‌توانند هر کاری بخواهند انجام دهند؛ مشکل این است که همه این مسایل راه‌حل ندارند.»

مقام‌های اماراتی اذعان دارند «گذار از جنگ به صلحی سرد» بسیار متزلزل است. به گفته یک مدیر اماراتی، دبی برای سازگار شدن با جهان پس از جنگ «از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد»، اما همه برنامه‌های اقتصادی و امنیتی این کشور تنها در صورتی معنا خواهند داشت که درگیری به‌طور پایدار پایان یافته باشد.