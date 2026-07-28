سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سه‌شنبه ششم مرداد گزارش داد زندانیان معترض ادامه توقف اعتصاب را به عملی شدن این وعده و پایبندی مسئولان به تعهدات اعلام‌شده منوط کرده‌اند.

اعتصاب غذای این زندانیان از ۲۲ تیر، در پی انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر به سلول‌های انفرادی آغاز شد .

حدود هزار و ۵۰۰ زندانی معترض در این مدت با خودداری از دریافت جیره غذایی و برگزاری تحصن، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند . شماری از آنان نیز در اقدامی اعتراضی لب‌های خود را دوختند.

اعتراض زندانیان قزل‌حصار در دو هفته گذشته با حمایت خانواده‌های محکومان به اعدام، شماری از تشکل‌های مدنی و صنفی و کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه شد .

هم‌زمان با ادامه این اعتراض‌ها، حسین ذوالفقاری، نماینده مسعود پزشکیان و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۳۱ تیر در دیدار با رییس قوه قضاییه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و خلاهای قانونی آن گفت‌وگو کرد.

همچنین محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ۲۵ تیر از بررسی اصلاح این قانون با هدف محدود کردن مجازات اعدام خبر داد و گفت این مجازات در کنترل جرائم مواد مخدر و ایجاد بازدارندگی کارآمد نبوده است.

زندانیان واحد دو زندان قزل‌حصار مهر ۱۴۰۴ نیز در اعتراض به اجرای احکام اعدام، به مدت یک هفته اعتصاب غذا کردند.

آن‌ها پس از وعده مسئولان قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها برای توقف شش‌ماهه اجرای احکام اعدام، بررسی پرونده‌ها و رسیدگی به دیگر خواسته‌هایشان، به اعتصاب پایان دادند.

به نوشته هرانا، زندانیان واحد دو قزل‌حصار اکنون گفته‌اند ازسرگیری اجرای احکام اعدام به معنای نادیده گرفتن همان تعهدات پیشین است.

زندان قزل‌حصار کرج یکی از مخوف‌ترین زندان‌ها و مهم‌ترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار می‌رود و شمار زیادی از این احکام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمی‌آید.

بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو را محکومان به اعدام در این پرونده‌ها تشکیل می‌دهند و آنان خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر هستند.

روند اعدام‌ها در ایران در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است و طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شده‌اند.

بر اساس آمار هرانا، شمار اعدام‌ها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دست‌کم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.