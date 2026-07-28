محرومیت از دادرسی عادلانه و حق وکیل

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه‌ها در مواردی با سرعتی غیرمتعارف برگزار می‌شوند؛ به گونه‌ای که در یک نمونه، جلسه رسیدگی به اتهامات یک جوان معترض تنها پنج دقیقه به طول انجامیده و متهم از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

منابع مطلع و نزدیک به پرونده‌ها تایید کرده‌اند که دستگاه قضایی اجازه حضور وکیل انتخابی را در این پرونده‌ها نمی‌دهد و خانواده‌ها نیز از حق تماس و ملاقات کافی با زندانیان خود محروم هستند.

عناوین اتهامی سنگین در کیفرخواست‌ها

قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پرونده‌های تشکیل‌شده، اتهامات سنگینی را متوجه شهروندان بازداشتی در اصفهان کرده است که برخی از آن‌ها عبارتند از: «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقدسات اسلام».

افزون بر این، استفاده از عنوان اتهامی «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» در کیفرخواست شماری از بازداشت‌شدگان، نگرانی‌ها را نسبت به صدور و اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام برای تعداد بیشتری از معترضان افزایش داده است.

اجرای احکام اعدام در اصفهان در همین راستا و در ادامه برخوردهای قضایی و امنیتی، روز سه‌شنبه احکام اعدام دو تن از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان در خیابان‌های این شهر به اجرا درآمد. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که شماری دیگر از متهمان این پرونده برای انجام ملاقات آخر با خانواده‌هایشان فراخوانده شده‌اند که این امر از خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آن‌ها حکایت دارد.