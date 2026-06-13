سایت هرانا گزارش داد پیمان گنجی، از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه ۱۴۰۴، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، این حکم به ریاست ایمان افشاری صادر شده و پرونده گنجی هماکنون در شعبه ۹ دیوان عالی کشور در دست بررسی است.
هرانا به نقل از یک منبع آگاه نوشت در این پرونده، «سوزاندن اموال عمومی» بهعنوان مصداق اتهام منتسب به گنجی مطرح شده است.
پیمان گنجی ۳۳ ساله است و پس از بازداشت در دیماه ۱۴۰۴ به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، با اشاره به حضور تیم ملی در جام جهانی به رسانه آمریکایی پولیتیکو گفت: «برخی معتقدند ایران نباید در این رقابتها شرکت کند چون آمریکا به کشور ما حمله کرد اما نگاه ما انسانی است. معتقدیم ورزش میتواند به گسترش صلح کمک کند، ما با ملت آمریکا مشکلی نداریم.»
ابوالفضل پسندیده گفت: «حضور ما در آمریکا در زمان جنگ، یک پیام مشخص دارد؛ ما طرفدار صلح هستیم.»
سفیر جمهوری اسلامی خطاب به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت: «از آقای ترامپ میخواهم به ملت ایران احترام بگذارد و تصمیمهایش را بر پایه احترام متقابل اتخاذ کند. اگر آمریکا منافع خود را در اولویت قرار دهد، نتایج خوبی به دست خواهد آورد. اگر واشینگتن از منافع اسرائیل فاصله بگیرد، ایران و آمریکا میتوانند دوستان بسیار خوبی باشند.»
پستدیده همچنین ابراز امیدواری کرد که در روزهای باقیمانده تا شروع مسابقات تیم ملی، مشکلات ویزایی اعضای کاروان ایران حل شود و این موضوع را نشانهای مثبت از سوی آمریکا دانست.
او همچنین از روابط خوب تهران و مکزیک سخن گفت و تاکید کرد که تیم ملی ایران در تیخوانا احساس میکند در خانه خود حضور دارد.
سفیر جمهوری اسلامی یادآور شد که روابط دو کشور بیش از ۱۲۴ سال قدمت دارد و جمهوری اسلامی برای معرفی فرهنگ خود، گروههای موسیقی، صنایعدستی، غذاهای سنتی و هنر ایرانی را نیز به رویدادهای مرتبط با جام جهانی آورده است.
او همچنین درباره نقش فوتبال در کاهش تنشهای سیاسی گفت: «آمریکا میتواند از فرصت جام جهانی برای ترویج صلح استفاده کند. ملت ایران ویژگی خاصی دارد؛ اگر حسن نیت ببیند، با حسن نیت بیشتری پاسخ میدهد.»
ارتش اسرائیل اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۷۰ زیرساخت حزبالله در جنوب لبنان، از جمله سکوهای پرتاب و ساختمانهای مورد استفاده این گروه، را هدف حملات خود قرار داده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد نیروهای حزبالله را که در منطقه فعالیت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شناسایی شده بودند، هدف قرار داده و کشته است.
ارتش اسرائیل ساعاتی پیش برای چندین منطقه در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر و اعلام کرد در واکنش نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله، علیه این گروه اقدام خواهد کرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد آژیرهای هشدار در منطقه مارگالیوت پس از شناسایی نفوذ یک «پرنده متخاصم» فعال شد.
این ارتش سپس خبر داد یک هدف هوایی مشکوک در منطقه فعالیت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان سقوط کرده است. به گفته ارتش اسرائیل، این حادثه تلفات جانی نداشته و جزییات آن در دست بررسی است.
همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد در پی آنچه نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله خواند، علیه این گروه اقدام خواهد کرد.
یوتیوب، کانال خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسدود کرد. پیشاز این، دامنه دات کام این رسانه سپاه نیز مسدود شده بود. خبرگزاری تسنیم، دیگر رسانه سپاه پاسداران، شنبه ۲۳ خرداد نوشت که این تصمیم پس از انتشار گزارش یک نهاد غیردولتی در آمریکا اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، یوتیوب در حال نمایش تبلیغات روی کانالهای وابسته به افراد و سازمانهای تحریمشده ایرانی است و ممکن است از این طریق، به آنها خدمات ارائه کند.
همشهری نیز ۲۲ خرداد گزارش کرده بود بر اساس همین تحقیق که از سوی پروژه غیرانتفاعی شفافیت فناوری انجام شده، بیش از ۷۵ کانال مسدود شده است.
خبرگزاری فارس، بهعنوان بازوی رسانهای سپاه پاسداران، به طور رسمی از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا از سال ۲۰۲۳ میلادی تحریم شده است.
در سالهای گذشته، یوتیوب بارها کانالهای مرتبط با صداوسیما، هیسپا، پرس تیوی و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را بهدلیل تحریمها مسدود کرده است.
در یک مورد در سال ۲۰۱۹ میلادی، ۳۹ کانال صداوسیما مسدود شدند.
علاوه بر یوتیوب، دامنه دات کام (com.) خبرگزاری فارس، از سال ۲۰۲۰ میلادی مسدود شد.
مجموعه فارس، تحت پوشش خبرگزاری، در سالهای گذشته اقدامات امنیتی فراوانی انجام داده است.
سال ۱۴۰۱ و در اوج اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خبرگزاری فارس هک شد.
اطلاعات افشا شده از این هک نشان داد این خبرگزاری با تهیه بولتنهای محرمانه، چطور روی تصمیمگیریهای کلان جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته و همچنین در جریان اطلاعات محرمانه و امنیتی کشور بوده است.
این خبرگزاری به صورت جزیی نیز برنامهریزیهایی داشت. از جمله، دو سند که گروه هکری بلک ریوارد از اطلاعات به دست آمده از هک فارس در اختیار ایراناینترنشنال قرار داد، نشان دادند اتاقهای فکر و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی، پیش از جام جهانی برای بهرهبرداری از تیم ملی و جلوگیری از همراهی آن با خیزش انقلابی مردم، برنامهریزی کرده بودند.
خبرگزاری فارس در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد.
این مجموعه تنها بازوی رسانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست.
۱۰ سال پس از فارس و در سال ۱۳۹۱، سپاه پاسداران خبرگزاری تسنیم را راهاندازی کرد.
سپاه یک روزنامه به نام روزنامه «جوان»، یک مجله به نام «صبح صادق» و یک کانال تلویزیونی به نام «افق» نیز در اختیار دارد.
علاوه بر اینها، دهها رسانه کوچکتر و رسمی و غیررسمی، نظیر وبسایت مشرق نیوز، اهداف سپاه پاسداران را در فضای رسانهای پیش میبرند.
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی گزارش داد بیش از هزار شناور در دو سوی تنگه هرمز در انتظار صدور مجوز تهران برای عبور هستند.
صداوسیما همچنین گزارش داد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره مجموعهای از اصول و ضوابط تردد شناورها در این تنگه در جریان است.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۲۰ خرداد در تروت سوشال اعلام کرد یک ماموریت محرمانه ارتش آمریکا در ماه گذشته به عبور بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و تردد ایمن بیش از ۲۰۰ کشتی تجاری از تنگه هرمز کمک کرده است. او همچنین نوشت کنترل این آبراه در اختیار ایالات متحده است، نه جمهوری اسلامی.