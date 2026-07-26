سفیر آمریکا در سازمان ملل یک‌شنبه چهارم مرداد گفت رایزنی‌های تهران و واشینگتن در سطوح مختلف، از گفت‌وگوهای فنی تا بالاترین سطوح سیاسی، ادامه دارد.

والتز در گفت‌وگو با شبکه‌های فاکس‌نیوز و ان‌بی‌سی گفت تلاش‌های دیپلماتیک، به‌ویژه در روزهای اخیر، افزایش یافته است، اما تاکید کرد ارتش آمریکا «آماده اقدام» است و ترامپ همچنان همه گزینه‌ها را روی میز نگه داشته است.

او همچنین گفت اختلاف‌های داخلی در جمهوری اسلامی روند مذاکرات را دشوار کرده است.

در همین حال، خبرگزاری رویترز عصر یک‌شنبه به وقت ایران به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد موضع تهران همچنان «حمله در برابر حمله» است و تا زمانی که آمریکا توقف حملات هوایی را ادامه دهد، حکومت ایران نیز عملیات خود را متوقف خواهد کرد.

این مقام که خواسته است نامش فاش نشود، به رویترز گفت این پیام پیش‌تر به ایالات متحده منتقل شده است و اگر آمریکا حملات خود را از سر بگیرد، جمهوری اسلامی نیز برای اجرای «پاسخی گسترده» آماده خواهد بود.

او همچنین گفت در تهران بدبینی نسبت به توقف حملات بیش از خوش‌بینی است و دیدگاه غالب این است که این وقفه، اقدامی تاکتیکی است، نه نشانه تغییری واقعی در موضع واشینگتن.

همزمان با انتشار این گزارش در رویترز، یک مقام ایرانی در مصاحبه با رسانه آمریکایی سی‌بی‌اس، مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان در دو روز گذشته را «سازنده» توصیف کرد و افزود مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز نیز «در جهت مثبت» پیش می‌رود.

مقام‌های عمانی دوم مرداد برای رایزنی با جمهوری اسلامی به تهران سفر کردند.

پنتاگون پس از ۱۳ شب حملات هوایی به جمهوری اسلامی، اواخر روز جمعه سوم مرداد عملیات خود را متوقف کرد و شنبه و یک‌شنبه نیز هیچ حمله‌ای از سوی آمریکا گزارش نشد.

جمهوری اسلامی نیز که در پی حملات شبانه آمریکا، کشورهای همسایه میزبان پایگاه‌های این کشور را هدف قرار می‌داد، طی این دو روز حمله‌ای انجام نداد.

نگرانی درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا

اظهارات والتز پس از انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکایی درباره نگرانی مقام‌های نظامی از کاهش مهمات مطرح شد.

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در نشست جمعه کاخ سفید درباره پیامدهای احتمالی تشدید جنگ، از جمله کاهش ذخایر تسلیحاتی، به ترامپ هشدار داده است .

والتز با اشاره به کاهش بخشی از ذخایر تسلیحاتی آمریکا، این وضعیت را نتیجه ارسال سلاح به اوکراین و عملکرد دولت پیشین دانست، اما تاکید کرد ارتش آمریکا همچنان همه تجهیزات لازم برای اجرای عملیات را در اختیار دارد.

تهران: عملیات‌های متقابل جمهوری اسلامی متوقف شده است

محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، صبح یک‌شنبه به وقت ایران گفت با توقف حملات آمریکا در دو شب گذشته، عملیات متقابل جمهوری اسلامی نیز متوقف شده است.

به گفته او، راهبرد جمهوری اسلامی در این دوره «بازدارندگی تلافی‌جویانه» بوده و هدف از این عملیات‌ها، واداشتن آمریکا به پایبندی به مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بوده است.

اکرمی‌نیا همچنین هشدار داد اگر آمریکا بر ادامه حملات، به‌ویژه حملات هوایی، اصرار کند، جغرافیای جنگ بیش از این گسترش خواهد یافت و جمهوری اسلامی نیز راهبردهای جدیدی را به کار خواهد گرفت.

گزارش العربیه از مسیر مذاکرات

شبکه العربیه به نقل از یک منبع گزارش داد جمهوری اسلامی به مقام‌های پاکستانی اطلاع داده است که از مذاکرات خارج نشده‌ و فقط گفت‌وگوها را تعلیق کرده است.

بر اساس این گزارش، تهران خواستار ازسرگیری مذاکرات از همان نقطه‌ای است که پیش‌تر متوقف شده بود و تاکید دارد گفت‌وگوها باید بر پایه یادداشت تفاهم ادامه یابد. تهران همچنین آمادگی خود را برای ادامه رایزنی‌ها در ژنو، دوحه یا اسلام‌آباد اعلام کرده است.

العربیه همچنین گزارش داد تهران با ایجاد مسیر جدید در تنگه هرمز مخالفت کرده و خواستار آن شده است که مذاکرات ابتدا بر پرونده هرمز، سپس دارایی‌های مسدودشده و در نهایت برنامه هسته‌ای متمرکز شود.

هم‌زمان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی، چه به‌طور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی خود، با موشک‌های بالستیک، پهپادها یا پهپادهای انتحاری به اسرائیل حمله کند، «اشتباه بزرگی» مرتکب خواهد شد.

او در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز افزود در چنین شرایطی، پاسخ اسرائیل «بسیار، بسیار قاطع» خواهد بود.