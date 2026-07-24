پیش از آغاز جنگ در ایران، روزانه حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت خلیج فارس از تنگه هرمز عبور می‌کرد. اکنون افزایش قیمت نفت و محدودیت‌های اعمال‌شده بر این آبراه، کشورهای منطقه را بر آن داشته است تا برای انتقال نفت به بنادر دریای سرخ، دریای عمان و دریای مدیترانه، خطوط لوله بیشتری احداث کنند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دست‌کم هفت پروژه بزرگ خط لوله در کشورهای منطقه در دست ساخت یا برنامه‌ریزی است یا به‌عنوان گزینه‌ای احتمالی بررسی می‌شود. مقام‌های دولتی، شرکت‌های نفتی و تحلیلگران می‌گویند جنگ برای تولیدکنندگان نفت منطقه به زنگ خطری تبدیل شده و آنان را به کاهش وابستگی به تنگه هرمز، آبراهی در امتداد سواحل ایران، مصمم کرده است.

ویکتوریا گرابنووگر، تحلیلگر ارشد شرکت داده‌پردازی کپلر، گفت تولیدکنندگان دریافته‌اند که وابستگی گسترده به تنگه هرمز «دیگر راهبردی عاقلانه برای بلندمدت نیست».

عربستان سعودی و امارات متحده عربی از مسیرهای موجود استفاده می‌کنند

تعطیلی عملی تنگه هرمز می‌توانست ضربه‌ای به‌مراتب بزرگ‌تر به اقتصاد جهانی وارد کند، اما عربستان سعودی و امارات متحده عربی از خطوط لوله‌ای برخوردارند که امکان انتقال بخشی از نفت آنها به خارج از این آبراه را فراهم می‌کند.

عربستان سعودی در دهه ۱۹۸۰ و در جریان جنگ ایران و عراق، به دلیل نگرانی از احتمال ایجاد اختلال در کشتیرانی به دست تهران، خط لوله شرق به غرب را احداث کرد. این خط لوله نفت را از مرکز فرآوری بقیق در شرق عربستان به شهر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند.

نفت پس از رسیدن به ینبع در نفتکش‌هایی بارگیری می‌شود که یا از مسیر جنوب به دریای عرب می‌روند یا با حرکت به سوی شمال، از کانال سوئز عبور می‌کنند.

امارات متحده عربی نیز انتقال نفت به بندر فجیره را افزایش داده است. این بندر در ساحل دریای عمان و حدود ۱۴۵ کیلومتری جنوب تنگه هرمز قرار دارد و کشتی‌ها برای رسیدن به آن نیازی به عبور از این تنگه ندارند.

بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، خطوط لوله عربستان و امارات پیش از جنگ در مجموع روزانه بین ۳.۵ میلیون تا ۵.۵ میلیون بشکه ظرفیت استفاده‌نشده داشتند. هر دو خط لوله اکنون با ظرفیتی نزدیک به حداکثر توان خود فعالیت می‌کنند.

امارات متحده عربی خط لوله سه میلیارد دلاری می‌سازد

شرکت دولتی نفت ابوظبی اجرای پروژه‌ای سه میلیارد دلاری برای ساخت یک خط لوله جدید به فجیره را سرعت بخشیده است. این خط لوله به طول ۳۰۰ کیلومتر، به موازات مسیر موجود ساخته می‌شود و قرار است ظرفیت انتقال نفت به فجیره را روزانه بیش از ۱.۲ میلیون بشکه افزایش دهد.

100 %

اجرای این پروژه پیش از جنگ آغاز شده بود و به گزارش کپلر، اکنون حدود نیمی از آن تکمیل شده است. زمان رسمی پایان پروژه اوایل سال ۲۰۲۷ اعلام شده، اما کپلر با توجه به ضرورت توسعه امکانات بندر فجیره، اواسط سال ۲۰۲۷ را موعد محتمل‌تری می‌داند.

گرابنووگر گفت اجرای پروژه با چنین سرعتی تنها در شرایط ایجاد شده بر اثر محدودیت تردد در تنگه هرمز امکان‌پذیر شده است.

عراق به دنبال مسیرهایی به ترکیه، سوریه و اردن است

عراق نیز برنامه‌های خود را برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات نفت میدان‌های جنوبی اطراف بصره سرعت بخشیده است. وابستگی این کشور به تنگه هرمز چنان گسترده است که اختلال در این مسیر، بغداد را ناچار به کاهش تولید نفت کرده است.

حدود ۹۰ درصد درآمد دولت عراق از فروش نفت تامین می‌شود. بغداد در همکاری با شرکت‌های آمریکایی چند طرح خط لوله را دنبال می‌کند که یکی از آنها نفت را از پایانه‌ای در بصره به بندر جیهان ترکیه در ساحل دریای مدیترانه منتقل خواهد کرد.

پیش از جنگ، روزانه بیش از سه میلیون بشکه نفت از پایانه بصره صادر می‌شد. در طرح جدید، شاخه‌ای از خط لوله ترکیه تا بندر بانیاس سوریه در ساحل مدیترانه امتداد خواهد یافت. ظرفیت نهایی این شاخه ممکن است به روزانه دو میلیون بشکه برسد. وزارت خارجه آمریکا این مسیر را «دالانی حیاتی برای انرژی» توصیف کرده است.

مقام‌های عراقی همچنین با اردن درباره پیشبرد طرح قدیمی ساخت خط لوله‌ای از بصره به بندر عقبه گفت‌وگو کرده‌اند. نفت انتقال‌یافته به عقبه می‌تواند از طریق دریای سرخ یا کانال سوئز به بازارهای آسیا و دیگر نقاط جهان صادر شود.

با این حال، اجرای طرح‌های عراق و ایجاد مسیرهای انتقال نفت به ترکیه، سوریه و اردن در مقایسه با پروژه امارات به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.

ظرفیت دور زدن هرمز تا سال ۲۰۲۸ افزایش می‌یابد

تحلیلگران بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس برآورد کرده‌اند پروژه‌های جدید دور زدن تنگه هرمز می‌توانند تا پایان سال آینده، روزانه ۳.۸ میلیون بشکه ظرفیت صادراتی تازه ایجاد کنند.

بر اساس این برآورد، ظرفیت اضافی این مسیرها تا پایان سال ۲۰۲۸ به روزانه ۷.۳ میلیون بشکه خواهد رسید. در صورت تکمیل پروژه‌ها، حدود ۶۰ درصد از مجموع صادرات روزانه ۲۳ میلیون بشکه‌ای کشورهای خلیج فارس پیش از جنگ، در مواقع ضروری می‌تواند بدون عبور از تنگه هرمز انجام شود.

مسیرهای جایگزین طولانی‌تر و پرهزینه‌ترند

دور زدن تنگه هرمز هزینه‌ها و مدت انتقال نفت را افزایش خواهد داد. خطوط لوله‌ای که نفت را از خلیج فارس به دریای مدیترانه منتقل می‌کنند، برای رساندن محموله‌ها به مشتریان آسیایی در جهت نامناسبی قرار دارند.

کشورهای آسیایی پیش از جنگ بخش بزرگی از نفت مورد نیاز خود را از مسیر تنگه هرمز دریافت می‌کردند. نفتی که از طریق ترکیه یا سوریه به مدیترانه برسد، برای انتقال به این مشتریان باید مسیری بسیار طولانی‌تر را با دور زدن جنوبی‌ترین نقطه آفریقا طی کند.

انتقال نفت از عربستان سعودی به دریای سرخ نیز بدون خطر نیست. حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران در یمن اعلام کردند دو نفتکش سعودی را در این دریا هدف قرار داده‌اند. این گروه پیش‌تر نیز توانسته بود کشتیرانی را در تنگه باب‌المندب، مسیر ارتباطی دریای سرخ و خلیج عدن، مختل کند .

نفت انتقال‌یافته به دریای سرخ می‌تواند از کانال سوئز به مدیترانه برسد، اما بزرگ‌ترین نفتکش‌های جهان امکان عبور از این کانال را ندارند. این کشتی‌ها که هر یک تا دو میلیون بشکه نفت حمل می‌کنند، معمولا مقرون‌به‌صرفه‌ترین وسیله برای انتقال نفت در مسافت‌های طولانی به شمار می‌روند.

خود خطوط لوله نیز در برابر حمله آسیب‌پذیرند. حمله پهپادی حوثی‌ها در ماه مه ۲۰۱۹ فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی را متوقف کرد.

خطوط لوله مشکل صادرات گاز قطر را حل نمی‌کنند

توسعه خطوط لوله نفتی، راه‌حلی برای اختلال در صادرات گاز طبیعی مایع‌شده یا ال‌ان‌جی نیست؛ زیرا این محصول عمدتا با کشتی منتقل می‌شود.

پیش از جنگ، حدود یک‌پنجم کل گاز طبیعی مایع‌شده جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد. بخش بزرگی از این محموله‌ها متعلق به قطر و مقصد آنها مشتریان آسیایی بود.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، طرح‌های جدید می‌توانند وابستگی تولیدکنندگان نفت خلیج فارس به تنگه هرمز را به میزان قابل توجهی کاهش دهند، اما آن را کاملا از میان نخواهند برد. هزینه بالاتر انتقال، طولانی‌تر شدن مسیرها و احتمال حمله به بنادر، خطوط لوله و کشتی‌ها از محدودیت‌های اصلی گزینه‌های جایگزین هستند.

