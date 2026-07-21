وزارت خارجه کویت، محمد توتونچی، سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرد و از تهران خواست حملات غیرقانونی خود را فورا متوقف کند.

وزارت‌ خارجه کویت جمهوری اسلامی را مسئول کامل حمله به نفتکش کی‌وان دانست.

همزمان، الحدث به نقل از وزارت خارجه کویت، گزارش داد که یک حمله آشکار به نفتکش «کی‌وان» و در پی افزایش اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی رخ داده است.

الحدث نوشت: «چنین حملاتی امنیت و آزادی کشتیرانی بین‌المللی را تهدید می‌کند و این حمله در شرایطی صورت گرفته که هم‌زمان، مواضع و بیانیه‌های تحریک‌آمیز و تنش‌زا از سوی جمهوری اسلامی منتشر شده است.»

