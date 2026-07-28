دست‌کم پنج شهر در محدوده شهرستان کرج بین هشتم تا ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ صحنه یکی از گسترده‌ترین اعتراضات مردمی و در مقابل، خشن‌ترین الگوهای سرکوب از طریق جنگ شهری حکومت بود.

بر اساس فایل‌های بی‌سیم ماموران و پیام‌های ارسالی مردمی، نیروهای حکومتی با مسدود کردن دسترسی مردم به خدمات و مراکز درمانی، از آمبولانس‌ها به‌عنوان پوششی امنیتی برای جابه‌جایی نیرو و شلیک به معترضان استفاده کردند.

در یک نمونه در شامگاه ۱۹ دی در گوهردشت، نیروهای مسلح از داخل آمبولانس‌ها به سمت مردم شلیک کردند. پیام‌های شهروندان حاضر در تجمعات نشان می‌دهد ماموران از اعزام نیروهای امدادی جلوگیری کرده و فرماندهان در شبکه به‌صراحت اعلام می‌کنند «اورژانس ۱۱۵» را برای تردد خود اعزام کردند.

این انحصار چهار روزه ناوگان اورژانس و بایکوت امدادی موجب شد تا مجروحانی چون ابوالفضل یغموری، نوجوان ۱۷ ساله در فردیس، پس از اصابت گلوله ماموران به قلبش، به دلیل ممانعت از رسیدگی پزشکی پس از ۴۰ دقیقه خونریزی در خیابان جان ببازد.

بر اساس گزارش‌های پیشین ایران اینترنشنال و نهادهای حقوق بشری، این الگو در اعتراضات سال‌ ۱۴۰۱ نیز سابقه داشته است. در آن دوره‌ها، ماموران امنیتی از آمبولانس برای جابجایی نیروهای یگان ویژه و سلاح، و همچنین بازداشت مجروحان جهت جلوگیری از مراجعه آن‌ها به بیمارستان‌ها استفاده می‌کردند.

شلیک از مساجد؛ سازماندهی سرکوب

در کنار امکانات درمانی، مساجد کرج نیز از سوی ماموران و مقام‌ها در روزهای سرکوب اعتراضات تغییر کاربری یافت و به سنگر تک‌تیراندازان، محل سازماندهی نظامی و شکنجه‌گاه معترضان بدل شدند.

شهروندان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال نوشتند که در فاز ۴ مهرشهر، تک‌تیراندازها از پشت‌بام «مسجد سر چهارراه»، معترضان از جمله دو دختر جوان و یک مرد میانسال را مستقیماً هدف قرار داده و با شلیک به سر (هدشات) کشتند.

در مناطقی چون گوهردشت، شاهین‌ویلا و محمدشهر نیز شلیک با تیر جنگی از بالای مساجد جان ده‌ها نفر از جمله کاوه افتخاری ۲۱ ساله را گرفت.

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مقرهای بسیجِ درون مساجد و پایگاه‌های این نیروی تحت مدیریت سپاه پاسداران به محل جان باختن معترضان تبدیل شدند.

در یک مورد، حمید ابراهیمی پس از اصابت گلوله کلاشینکف به نخاع، به جای انتقال به بیمارستان با دستبند به مقر بسیج مسجد گوهردشت برده شد و همان‌جا بر اثر خونریزی جان باخت.

گستره اعتراضات شهرستان کرج

گستردگی این سرکوب‌های بی‌سابقه، در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع روزهای ۱۸ و در دوره‌ای رخ داد.

از سوی دیگر، کرج در آستانه آغاز این اعتراضات درگیر سقوط شدید شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود. بیکاری ۹.۶ درصدی، رکود صنعتی و حاشیه‌نشینی یک‌سوم جمعیت کرج در اثر تورم بی‌سابقه مسکن، در کنار ریزش تاریخی مشارکت سیاسی به زیر ۵۰ درصد، جامعه این منطقه را دچار نارضایتی شدید کرده بود.

در این اعتراضات گسترده، محلات با شاخص‌های رفاهی بالاتر و متوسط‌نشین شهر کرج نظیر گوهردشت، عظیمیه، مهرشهر و شاهین‌ویلا کانون اصلی اعتراضات بودند.

هم‌زمان، شهرهای اقماری و مناطق کارگری و حاشیه‌نشین چون محمدشهر، ماهدشت، گلشهر، حصار و کمالشهر، نیز به فراخوان‌ اعتراض پاسخ مثبت دادند.

کرج در دی‌ماه به یکی از ملتهب‌ترین کانون‌های اعتراض و خشونت حکومت تبدیل شد که در آن مقام‌ها و ماموران برای کنترل به جنایات جنگی و استفاده ابزاری از نهادهای مذهبی و امدادی در خیابان‌ها متوسل شدند.