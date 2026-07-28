شهروندان سه‌شنبه ششم مرداد با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی انتقاد کردند و روایت‌های خود را از اعتراضات مردمی و برخورد نیروهای امنیتی در محل اجرای حکم اعدام این دو زندانی سیاسی ارائه دادند.

یکی از مخاطبانی که در محل اعدام حضور داشت، گفت هم‌زمان با شنیده شدن اذان صبح و اجرای حکم، شماری از حاضران با سردادن شعار «بی‌شرف، بی‌شرف» به اعدام‌ها اعتراض کردند.

در پیام این مخاطب آمده است: «ماموران در آماده‌باش بودند و به محض بلند شدن صدای مردم، یورش آوردند و خط به خط مردم را عقب راندند. از انواع تهدیدهای لفظی، شوکر و اسپری فلفل به مقدار زیاد استفاده کردند، به طوری که همه داشتند سرفه‌کنان عقب‌تر می‌رفتند.»

او افزود: «ماموران تقریبا دور میدان اعدام و تا فاصله ۱۰۰ متری از حصارها را خالی کردند و اجازه ندادند کسی نزدیک شود. صدای چهار تیر هم در این زمان برای متفرق کردن مردم شنیده شد.»

شهروند دیگری نیز در پیامی از اصفهان روایت مشابهی ارائه کرد و نوشت مردم در محل اجرای حکم با شعار «بی‌شرف، بی‌شرف» اعتراض خود را نشان دادند و در مقابل، حامیان حکومت پس از اعدام این دو زندانی سیاسی شعار «حیدر، حیدر» سردادند.

او از استقرار گسترده نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در محل اعدام‌ها خبر داد و گفت آن‌ها با استفاده از اسپری فلفل، گاز اشک‌آور، شوکر و شلیک تیر هوایی کوشیدند جمعیت را متفرق کنند.

یکی دیگر از مخاطبان با اشاره به رفتار ماموران در محل اعدام گفت: «یکی از ماموران حکومت به مادر یکی از اعدام‌شدگان که در حال گریه بود، با تمسخر گفت: بلندتر گریه کن.»

همچنین ویدیوی ارسالی یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال از ادامه فضای امنیتی در اصفهان در صبح ششم مرداد حکایت کرد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش‌تر سپاهی و صفری را در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» به اعدام محکوم کرده بود.

به گزارش رسانه‌های حکومتی، در جریان درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای سرکوبگر در ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان، چهار مامور حکومت کشته شدند.

جمهوری اسلامی ۲۸ تیر عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی ، دو تن از محکومان این پرونده، را اعدام کرده بود.

۱۷ تیر، ایران‌اینترنشنال گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی ۱۲ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.

اکنون بیم آن می‌رود جمهوری اسلامی حکم اعدام هشت متهم باقی‌مانده این پرونده را نیز به اجرا درآورد.

واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی

کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار پیام‌هایی، اجرای حکم اعدام سپاهی و صفری را محکوم کردند و اعتراض شجاعانه مردم اصفهان را در محل اجرای حکم، ستودند.

یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این‌ها آمدند در ملا عام اعدام کنند، اما مردم اصفهان برای تماشا نرفتند، بلکه برای نجات بچه‌ها رفتند و خودشان هم سرکوب شدند. این نشان می‌دهد کشور ما توسط عده‌ای تروریست ضدایرانی اشغال شده.»

در پیام دیگری آمده است: «اینکه بعد از قتل‌عام بزرگ جمهوری اسلامی، دیشب مردم شجاع و دلیر اصفهان ریختند توی خیابان و باز هم جلوی این حکومت ایستادند، بزرگ‌ترین دهن‌کجی به جمهوری اسلامی بود.»

یک کاربر از سیاست حکومت در اعدام جوانان معترض انتقاد کرد: «در اصفهان، بغض سنگینی گلوگیر جامعه شده. جان‌هایی که رفتند، فرزندان همین آب و خاک بودند؛ جوانانی با رویاها و آرزوها که زیر آوار خشم و مجازات دفن شدند. جامعه خسته از فاجعه، به دنبال زندگی، امنیت و آرامش است، نه برپایی چوبه‌های دار در میدان‌های شهر.»

شهروند دیگری نوشت: «وقتی برای اولین بار رفتم اصفهان، فقط گریه کردم که حیف این همه زیبایی، این همه تاریخ و فرهنگ و هنر که دست آخوند افتاده. آخوند لیاقتش حکومت به این همه زیبایی نبود. و حالا اصفهان را کردند صحنه اعدام.»

یک کاربر نیز به ترس حکومت از مردم اشاره کرد و خبر داد که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اعتراضات مردمی در زمان اعدام سپاهی و صفری، یک تیربار دوشکا را در محل مستقر کرده بود.

کاربر دیگری نوشت: «اعدام قتل حکومتی است. اعدام در ملا عام جنایت علیه بشریت است.»

حکومت ایران در ماه‌های گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و ده‌ها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دی‌ماه ، جاسوسی یا عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرده است.