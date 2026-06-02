آژانس خبررسانی کردپا هشدار داد که آرمان معرفتی، کارگر ۳۸ ساله اهل سقز، پس از اعدام دو تن از هم‌پرونده‌ای‌هایش و در حالی که ۹ روز از انتقال او به زندان قزلحصار و بی‌خبری از سرنوشتش می‌گذرد، در خطر جدی اعدام قرار دارد.

به نوشته کردپا، اتهامات معرفتی در جریان رسیدگی به پرونده‌اش، «به اتهاماتی که مجازات اعدام را در پی دارند»، تغییر کرده است؛ از «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به «مشارکت در اقدامات عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و تخریب و آتش‌زدن اماکن مذهبی و اموال عمومی.»

این گزارش به‌نقل از این زندانی سیاسی، «او کسی را ندارد و پس از بازداشت نیز تا ۲۰ روز هیچ اطلاعی از محل نگهداری‌اش در دست نبود و هر بار که با تلفن همراهش تماس گرفته می‌شد، فردی پشت خط با خنده می‌گفت: کشتیمش، با ۳ تیر.»

«یک منبع مطلع» در مورد وضعیت معرفتی، به کردپا گفت: «آرمان کاری نکرده و بی‌گناه است» و افزود: «فقط می‌گوید من یک سطل زباله را به خیابان آوردم و تمام کاری که کردم، همین بود.»

این منبع اضافه کرد: «آرمان خیلی بی‌کس است؛ نه پدر دارد، نه مادر و نه خواهر و برادری. دو بچه کوچک دارد که الان آرزویش فقط شنیدن صدای فرزندانش شده است.»

او گفت تاکنون با بیش از ۱۰ وکیل برای قبول وکالت آرمان معرفتی گفت‌وگو شده است، اما هیچ‌یک اجازه ورود به پرونده را پیدا نکرده‌اند و «تنها یک پاسخ داده شده است: خودش وکیل دارد.»

هشدار کردپا در مورد وضعیت معرفتی پس از آن داده شد که اشکان مالکی و مهرداد محمدی‌نیا، دو هم‌پرونده‌ای او، بامداد دوشنبه به‌صورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانواده‌های‌شان و بدون برخورداری از حق آخرین ملاقات در زندان قزلحصار اعدام شدند.