به‌نوشته تایمز اسرائیل بنت که در رقابت برای تبدیل شدن به اصلی‌ترین رقیب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اکنون با فاصله زیادی از گادی آیزنکوت، رییس سابق ستاد کل ارتش و رهبر حزب «یاشار» (Yashar) عقب افتاده است، وعده داد که اگر پس از انتخابات ۲۷ اکتبر به قدرت بازگردد، قطر را «کشور دشمن» اعلام خواهد کرد.

او قطر را «سرطانی یهودستیز» خواند که در پی نابودی اسرائیل است.

علی الانصاری، وابسته رسانه‌ای سفارت قطر در واشینگتن، در بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات بنت گفت که او «در تلاش برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های سیاسی خود، اطلاعات نادرستی درباره قطر منتشر کرده است.»

الانصاری گفت: «نقش قطر در تلاش‌ها برای حمایت از امنیت و ثبات در منطقه، به‌طور گسترده از سوی شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.»

او افزود که این تلاش‌ها شامل آتش‌بس‌های غزه و توافق‌های آزادی گروگان‌ها بوده که با هماهنگی کامل بسیاری از همان مقام‌های اسرائیلی انجام شده است که اکنون به دوحه حمله می‌کنند.

الانصاری افزود: «سیاستمداران اسرائیلی که از قطر انتقاد می‌کنند، بهتر است به جای آن بر رسیدگی به چالش‌های داخلی خود تمرکز کنند.»

او گفت این نخستین بار نیست که بنت بدون ارائه هیچ مدرکی از دوحه انتقاد می‌کند.

این مقام قطری گفت: «همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام کرده‌ایم، کارزارهای اطلاعات نادرست اسرائیل، قطر را از ادامه نقش سازنده خود در پیگیری صلح و امنیت، چه در منطقه و چه در سطح بین‌المللی، بازنخواهد داشت.»

قطر و آمریکا مناسبات بسیار نزدیکی دارند و این کشور میزبان بزرگ‌ترین پایگاه هوایی آمریکا درخلیج فارس است.

جو بایدن، رییس جمهوری پیشین آمریکا، ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ قطر را به‌عنوان «متحد اصلی خارج از ناتو» آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی کرد و این کشور را در زمره نزدیک‌ترین متحدان منطقه‌ای آمریکا، از جمله اسرائیل، مصر، بحرین و کویت و جزو متحدان جهانی ایالات‌متحده همچون استرالیا و ژاپن قرار داد.

قطر در دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، در رویدادی جنجالی یک هواپیمای بویینگ را به او اهدا کرد که اکنون جایگزین هواپیمای ایر فورس وان، هواپیمای حامل رییس‌جمهوری آمریکا شده و قرار است تا پایان ریاست جمهوری ترامپ از آن به‌ این عنوان استفاده شود.

روزنامه نیویورک‌تایمز ۱۸ تیرماه به نقل از منابع آگاه گزارش داد سرویس مخفی آمریکا به رییس‌جمهوری ایالات متحده، توصیه کرده بود پس از پایان نشست ناتو در ترکیه، از هواپیمای جدید «ایر فورس وان» که قطر به او هدیه داده است، برای ترک آنکارا استفاده نکند.

حملات نفتالی بنت به قطر و واکنش این کشور، هم‌زمان با سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به آمریکا صورت می‌گیرد.

نتانیاهو عصر دوشنبه وارد واشینگتن شد و قرار است سه‌شنبه ششم مرداد در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار کند. گزارش شده است که موضوع ایران محور اصلی گفت‌وگوی ترامپ و نتانیاهو خواهد بود.