بر اساس اطلاعاتی که سه‌شنبه ششم مرداد در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از خانواده‌های این سه زندانی سیاسی خواسته است برای آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم اعدام، به زندان مراجعه کنند.

این سه نفر در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» به اعدام محکوم شده‌اند.

به گفته منبع آگاه، حسینی پسرعمه گل‌محمد محمدی، شهروند افغانستانی، است که پیش‌تر در ارتباط با این پرونده اعدام شد.

به نوشته رسانه‌های حکومتی، در جریان درگیری‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ میان معترضان و نیروهای سرکوب در میدان علیخانی اصفهان، چهار مامور حکومت کشته شدند.

جمهوری اسلامی تاکنون در ارتباط با این پرونده، محمدی و عرفان اسفندیاری را ۲۸ تیر و ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی را ششم مرداد اعدام کرده است.

ایران‌اینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داد در پرونده میدان علیخانی، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.

شروین باقریان، علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی، امیرحسین ابراهیمی و ابوالفضل ابراهیمی، دیگر متهمان محکوم به اعدام در این پرونده هستند.

کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام: حکومت ولایت فقیه روزانه چوبه‌های دار را برپا می‌کند

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ششم مرداد در بیانیه هفتگی خود اعلام کرد شمار اعدام‌ها در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به دست‌کم ۳۰۳ مورد رسیده است.

در بیانیه هفته صدوسی‌و‌یکم این کارزار آمده است: «حکومت سرمایه‌سالار ولایت فقیه همچنان بی‌توجه به اعتراضات علیه اعدام، روزانه چوبه‌های دار را برپا می‌کند و جان شهروندان را می‌گیرد.»

بر اساس این بیانیه، در هفته گذشته علاوه بر ده‌ها زندانی محکوم در پرونده‌های جرائم عمومی، مهدی خانکی ، زندانی سیاسی، نیز بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و در بی‌خبری کامل، اعدام شد.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنین هشدار داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای پنج زندانی سیاسی دیگر به نام‌های عیسی چاری ، امیرحسن اکبری‌منفرد، سپهر امیرزاده، اکبر عرب‌زاده و مهدی عرب‌زاده، حکم اعدام صادر کرده است.

در ماه‌های گذشته، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده ، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.

کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از تنش‌های نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحران‌های فزاینده معیشتی و سیاسی شود.

حمایت از اعتصاب زندانیان قزلحصار

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، بار دیگر از اعتصاب ۱۵۰۰ تن از زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام حمایت کرد و نوشت تاکنون «عوامل این زندان و هیچ مسئول دیگری در این حاکمیت اعدامی، پاسخگوی خواسته آن‌ها نشده‌اند».

این کارزار از وجدان‌های بیدار و جامعه بین‌المللی خواست صدای این زندانیان و تمامی محکومان به اعدام در ایران باشند.

اعتراض‌ها در زندان قزلحصار از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همچنین یاد بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی ، دو زندانی سیاسی اعدام‌شده، را گرامی داشت.

احسانی و حسنی پنجم مرداد ۱۴۰۴ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند و جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام محل دفن آنان خودداری کرده است.

اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ششم مرداد در کنشی اعتراضی در ۵۹ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.

زندان‌های مشارکت‌کننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:

زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرم‌آباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائم‌شهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.