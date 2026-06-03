تاد بلانش، عصر چهارشنبه ۱۳ خرداد در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد که اتهام‌های منجر به بازداشت این شهروند از کمک به «یکی از دشمنان آمریکا از طریق نقض تحریم‌های آمریکا» حکایت دارد.

او همچنین گفت قمی با کمک به جمهوری اسلامی، حمایت از برنامه هسته‌ای حکومت ایران و نقض تحریم‌های آمریکا ثروتمند شده و دفتر دادستانی ناحیه مرکزی کالیفرنیا روند توقیف عمارتی را آغاز می‌کند که به گفته او، با «درآمدهای غیرقانونی» خریداری شده است.

بلانش در پایان این بیانیه تاکید کرده است که قمی با «شدیدترین برخورد قانونی» مواجه خواهد شد.

روزنامه نیویورک‌پست نیز در گزارشی، قمی را «یک مدیر ایرانی حوزه فناوری، ۶۳ ساله و ساکن نیوپورت بیچ» معرفی کرد که در جریان «یورش ماموران فدرال به عمارت ۳۵ میلیون دلاری‌اش» بازداشت شد.

بر اساس این گزارش به توطئه برای نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» متهم شده و انتظار می‌رود بعدازظهر چهارشنبه به وقت محلی در دادگاه فدرال سانتا آنا حاضر شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «این تاجر متهم است سخت‌افزارهای رایانه‌ای را برای استفاده در عملیات نظامی و هسته‌ای حکومت ایران به این حکومت فروخته است.» دادستان‌ها می‌گویند «قمی از این معاملات میلیون‌ها دلار به دست آورده و برای پنهان کردن این تراکنش‌ها، طرح‌های پیچیده‌ای طراحی کرده بود.»

بیل اسایلی، دادستان ارشد فدرال لس‌آنجلس، در این باره گفت: «ما با درخواست صدور حکم زندان متناسب و توقیف دارایی‌های قمی، از جمله عمارت ۳۵ میلیون دلاری‌اش در نیوپورت بیچ، او را پاسخ‌گو خواهیم کرد.»

نیویورک‌پست درباره جزئیات این دستگیری نوشت: «بامداد چهارشنبه، ده‌ها مامور با تجهیزات تاکتیکی و سلاح‌های خودکار، در پارکینگی در منطقه اعیانی نیوپورت بیچ، نزدیک خانه کاخ‌مانند قمی، تجمع کردند. ابتدا دو پسر بزرگسال قمی و همسرش از سوی ماموران به بیرون از ساختمان هدایت شدند و بعد، قمی پس از گفت‌وگو با پلیس از ساختمان بیرون آمد و بازداشت شد.»

علاوه بر ادعای نقض قوانین تحریمی آمریکا، مقام‌های فدرال در حال تحقیق درباره قمی به ظن پول‌شویی، فرار مالیاتی و جرایم دیگر نیز هستند.

او متهم است که از شرکت رایانه‌ای خود سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار فروش داشته، اما تنها حداکثر ۲۰ هزار دلار درآمد را به اداره مالیات آمریکا گزارش می‌کرده است.

دادستان‌ها می‌گویند قمی بیش از یک دهه از یک شرکت شبکه‌های رایانه‌ای مستقر در تهران به نام «فراز پرداز رایانه» که خود بنیان‌گذاری کرده بود، برای تهیه تجهیزات شبکه آمریکایی برای مشتریانی در ایران استفاده کرده و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا را نقض کرده است.

بازرسان فدرال می‌گویند قمی ارسال مخفیانه بیش از ۲۵۰ تن فناوری تحت کنترل آمریکا را سازماندهی کرده و همچنین از حساب‌های شخصی خود در ای‌بی و پی‌پل برای انجام صدها خرید دیگر تجهیزات شبکه‌های رایانه‌ای استفاده کرده است؛ تجهیزاتی که به‌طور غیرقانونی به ایران ارسال می‌شدند.

به گفته مقام‌ها، او شخصا درباره خرید این تجهیزات رایانه‌ای به‌طور مستقیم با تامین‌کنندگانی در مینه‌سوتا و نبراسکا مذاکره می‌کرد و سخت‌افزارها را از طریق یک شرکت صوری در امارات متحده عربی، و سپس به شرکت خود در ایران، منتقل می‌کرد.

به گفته دادستان‌ها، او همچنین از شرکت‌های حمل‌ونقل واسطه و میانجی‌هایی در دبی استفاده می‌کرد تا پنهان کند که مقصد واقعی سخت‌افزارهای ارسال‌شده به خارج، ایران بوده است.

بر اساس اعلام دادستان‌ها، قمی و همدستانش در مکاتبات داخلی خود درباره تهیه این تجهیزات، از ایران با عنوان «سرزمین مادری» یاد می‌کردند.

به گفته دادستان‌ها، فناوری‌هایی که او متهم به واردات غیرقانونی آنها است، به صدها شرکت و نهاد دولتی ایرانی رسیده که بسیاری از آنها تحت تحریم‌های آمریکا بودند.

دادستان‌ها می‌گویند بخش نسبتا کوچک، اما مهمی از این تجارت به تشکیلات هسته‌ای و نظامی حکومت ایران اختصاص یافته بود.

کارزار فشار اقتصادی بر وابستگان جمهوری اسلامی در آمریکا و اخراج آنها

در هفته‌های گذشته آمریکا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری برای اعمال فشار بر بازوهای اقتصادی جمهوری اسلامی دنبال می‌کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد که چهار صرافی ایرانیِ ارزهای دیجیتال از جمله نوبیتکس، و همچنین چهار شهروند ایرانی مرتبط با آنها را تحریم کرد . به نوشته این وزارت‌خانه، این افراد و شرکت‌های تحریم‌شده با تکیه بر فناوری رمزارز در دور زدن تحریم‌ها به جمهوری اسلامی کمک می‌کردند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشتم خرداد به توقیف یک میلیارد دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته بود که این کشور در حال همکاری با اروپا است تا املاک مقام‌های جمهوری اسلامی در این کشورها توقیف شود.

او حدود یک ماه پیش از آن گفته بود که دارایی‌های سپاه پاسداران در خارج از ایران شناسایی شده و در حال مسدود شدن است.

در یک سال گذشته، به‌ویژه پس از اعتراض‌های ۱۸ و ۱۹ دی و کشتار گسترده مردم ایران، کارزار شناسایی و اخراج وابستگان جمهوری اسلامی در ایالات متحده با جدیت بیشتری از سوی دولت آمریکا دنبال می‌شود.

دولت ترامپ بارها تاکید کرده است که هرگز اجازه نخواهد داد ایالات متحده به محل اقامت افرادی تبدیل شود که با رژیم‌های ضدآمریکایی و حامی تروریسم ارتباط دارند.

وزارت خارجه ایالات متحده ۹ بهمن ۱۴۰۴ در بیانیه‌ای اعلام کرد : «همزمان با مبارزه مردم ایران برای دست یافتن به حقوق اولیه خود، ایالات متحده برای لغو امتیاز حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و خانواده‌های آنها در خاک آمریکا اقدام کرده است.»

در یکی از رویدادهای مرتبط، وزارت امور خارجه آمریکا، شنبه ۱۵ فروردین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، به‌دست ماموران فدرال بازداشت شده‌اند و همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شده است.

خانواده سلیمانی در ایران ارتباط با این فرد بازداشت‌شده را تکذیب کردند.

پس از اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی اقامت فاطمه لاریجانی در آمریکا و اشتغال او در «انستیتو سرطان وینشیپ» وابسته به دانشگاه ایموری در آتلانتا نیز خبرساز شده بود. گروهی از ایرانیان مقیم آتلانتا ۲۹ دی در برابر این موسسه تجمع کردند و خواستار پاسخ‌گویی مسئولان این موسسه درباره استخدام او شدند.

وزارت امور خارجه آمریکا ۱۵ فروردین اعلام کرد که اقامت فاطمه لاریجانی نیز لغو و از آمریکا اخراج شده است.

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ۲۲ فروردین اعلام کرد که گرین کارت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، و همسر و فرزند او را لغو کرده و این سه تن هم اکنون در بازداشت به سر‌می‌برند.