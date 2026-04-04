به گفته این منابع، هرگونه بازچینی احتمالی می‌تواند تلاشی برای «تنظیم مجدد» وضعیت کاخ سفید در مقطع دشوار سیاسی پیش رو باشد.

رویترز شنبه ۱۵ فروردین نوشت: «جنگی که پنج هفته از آغاز آن می‌گذرد، موجب افزایش قیمت سوخت، کاهش محبوبیت دونالد ترامپ و تشدید نگرانی‌ها درباره پیامدهای آن برای جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر شده است.»

بر اساس این گزارش، برخی متحدان ترامپ گفتند سخنرانی تلویزیونی او در ۱۳ فروردین که به گفته یکی از مقام‌های ارشد کاخ سفید تلاشی برای القای کنترل و اطمینان درباره روند جنگ بود، «تاثیر مورد انتظار را نداشت» و همین موضوع بر ضرورت تغییر در پیام‌رسانی یا ترکیب تیم او افزوده است.

یکی از مقام‌های کاخ سفید گفت: «یک تغییر برای نشان دادن اقدام، چیز بدی نیست. درست است؟»

سه مقام کاخ سفید و دو منبع دیگر که از تحولات درون دولت آگاه هستند، به‌شرط ناشناس ماندن با رویترز گفت‌وگو کردند.

این منابع تاکید کردند هنوز مشخص نیست کدام یک از اعضای کابینه در کوتاه‌مدت قطعا برکنار خواهند شد، اما چندین مقام در معرض خطر قرار دارند.

چند منبع گفتند تولسی گبرد، رییس اطلاعات ملی، و هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، از جمله افرادی هستند که ممکن است برکنار شوند، آن هم پس از آن که ترامپ در هفته‌های اخیر باندی و کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی، را کنار گذاشت.

به گفته یکی از مقام‌های ارشد کاخ سفید، ترامپ در ماه‌های اخیر از عملکرد گبرد ابراز نارضایتی کرده است. یک منبع دیگر نیز گفت او حتی نظر برخی متحدانش را درباره جایگزین‌های احتمالی برای ریاست اطلاعات ملی جویا شده است.

در همین حال، برخی متحدان برجسته ترامپ به‌صورت خصوصی خواستار برکناری لوتنیک شده‌اند. فردی که رابطه‌اش با جفری اپستین، مجرم جنسی، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

اسناد منتشرشده در اوایل سال نشان داد لوتنیک در سال ۲۰۱۲ در جزیره خصوصی اپستین در کارائیب با او ناهار خورده است. لوتنیک گفته «تقریبا هیچ ارتباطی» با اپستین نداشته و این دیدار صرفا به این دلیل بوده که در نزدیکی آن جزیره حضور داشته است.

در مقابل، دیویس اینگل، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد ترامپ به گبرد و لوتنیک «اعتماد کامل» دارد و افزود رییس‌جمهوری «توانمندترین و موثرترین کابینه تاریخ» را تشکیل داده است و اعضای این کابینه به‌طور جمعی «دستاوردهای تاریخی برای مردم آمریکا» رقم زده‌اند: «از نقش گبرد در پایان دادن به آنچه رژیم نارکوتروریستی نیکولاس مادورو (در ونزوئلا) خوانده شده، تا نقش لوتنیک در تضمین توافق‌های بزرگ تجاری و سرمایه‌گذاری.»

دفتر مدیر اطلاعات ملی نیز به پستی در شبکه ایکس اشاره کرد که در آن استیو چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، تاکید کرده بود ترامپ «اعتماد کامل» به گبرد دارد.

وزارت بازرگانی به درخواست اظهارنظر رویترز پاسخی نداده است.

احتمال تغییرات محدود در برابر فشارهای سیاسی

با این حال، منابع مطلع گفتند ترامپ ممکن است در نهایت تصمیم بگیرد تغییرات عمده‌ای در سطوح بالای دولت ایجاد نکند.

برخی نزدیکان او گفته‌اند رییس‌جمهور تمایلی ندارد مانند دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش، کابینه را به‌طور مکرر دستخوش تغییر کند. وضعیتی که آن زمان به برداشت «بی‌ثباتی در کاخ سفید» دامن زده بود.

یکی از مقام‌های کاخ سفید گفت انتظار می‌رود به‌جای یک «بازآرایی بزرگ و نمایشی»، تغییراتی «هدفمند و محدود» صورت گیرد.

با این حال، یک مقام دیگر هشدار داد پس از سخنرانی نه‌چندان موفق ترامپ در چهارشنبه، انجام ندادن هیچ تغییری می‌تواند به‌اندازه یک تغییر بزرگ، از نظر سیاسی پرهزینه باشد.

ترامپ این سخنرانی را با همکاری تیم نویسندگان و مشاوران ارشد خود آماده کرده بود؛ پس از آن که مشاورانش هفته‌ها از او خواسته بودند مستقیما با مردم درباره نقش آمریکا در جنگ با ایران صحبت کند.

در این سخنرانی، او هیچ مسیر مشخصی برای پایان جنگ - که از ۹ اسفند آغاز شده - ارائه نکرد و این برداشت ایجاد شد که درگیری ممکن است ادامه‌دار باشد.

او همچنین به‌جای ارائه راهکار برای نگرانی‌های اقتصادی مردم، گفت این فشارها کوتاه‌مدت است و حکومت ایران را مسئول آن دانست.

یکی از مقام‌ها به رویترز گفت: «این سخنرانی به هدف خود نرسید.»

او افزود اگرچه حامیان اصلی ترامپ همچنان از او حمایت می‌کنند، اما به‌طور گسترده تحت فشار اقتصادی قرار دارند.

این فرد مطلع گفت: «رای‌دهندگان ممکن است پیام‌های ایدئولوژیک را تحمل کنند، اما افزایش قیمت سوخت را فورا احساس می‌کنند.»

بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی رویترز/ایپسوس، تنها ۳۶ درصد آمریکایی‌ها عملکرد کلی ترامپ را تایید می‌کنند که پایین‌ترین میزان در دوره فعلی ریاست‌جمهوری اوست.

جنگ با حکومت ایران نیز به‌طور خاص محبوب نیست و ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان با تصمیم آمریکا و اسرائیل برای آغاز این درگیری مخالف‌اند.

دو مقام کاخ سفید گفتند ترامپ از آنچه پوشش رسانه‌ای «نابرابر» درباره جنگ ایران می‌داند، به‌شدت ناراضی است و از تیم خود خواسته روایت‌های مثبت‌تری ارائه شود؛ هرچند نشانه‌ای از تغییر در استراتژی پیام‌رسانی خود نشان نداده است.

با وجود این فشارها، برخی اعضای کابینه با وجود انتقادها همچنان در سمت خود باقی مانده‌اند.

برای نمونه، برخی متحدان از آوریل سال گذشته خواستار برکناری لوتنیک شده بودند؛ زمانی که او مجموعه‌ای از تعرفه‌های جهانی را در «روز آزادی» اعلام کرد که موجب سردرگمی متحدان و کارشناسان شد.

گبرد نیز که منتقد دیرینه مداخلات نظامی آمریکا در خارج از کشور است، از ژوئن گذشته موجب نارضایتی کاخ سفید شده بود. زمانی که ویدیویی منتشر کرد و در آن از «نخبگان جنگ‌طلب سیاسی» پیش از نخستین اقدام نظامی ترامپ علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد.

با این حال، به گفته منابع، احتمال تغییرات در هفته‌های اخیر به‌طور جدی افزایش یافته است.

یکی از منابع ارشد کاخ سفید گفت ترامپ ترجیح می‌دهد هرگونه تغییر بزرگ را اکنون و پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای انجام دهد.

یک مقام دیگر نیز گفت: «بگذارید این‌طور بگویم: بر اساس آنچه شنیده‌ام، باندی آخرین نفر نخواهد بود.»