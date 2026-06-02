روبیو سه‌شنبه ۱۲ خرداد در جلسه‌ با نمایندگان سنای آمریکا گفت: در حال حاضر، آنچه در گفت‌وگو با ایران مطرح شده این است که هرگونه رفع تحریم مشروط خواهد بود؛ یعنی باید در ازای اقدامی باشد که علت اصلی اعمال این تحریم‌ها را برطرف کند، و آن برنامه هسته‌ای ایران است.»

او که برای نخستین بار از آغاز جنگ ایران در یک جلسه علنی در کنگره آمریکا حاضر شده بود، گفت رفع تحریم‌ها تنها زمانی در نظر گرفته خواهد شد که حکومت ایران بپذیرد فعالیت‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارد.

او گفت: «ایران به دلیل برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم را تا سطح بالا تحریم شده است. اگر آنها بپذیرند این موارد را کنار بگذارند، رفع تحریم‌هایی در ارتباط با تعهد و پایبندی آنها به چنین توافقی وجود خواهد داشت.»

وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از گفت‌وگو با نمایندگان، بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی را «شرط شماره یک در مذاکرات» خواند.

روبیو صبح سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا در ارتباط با درخواست دولت از کنگره برای تصویب تغییرات در بودجه، شامل کاهش ۳۰ درصدی بودجه امور خارجی آمریکا و افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های نظامی در کمیته روابط خارجی سنا حاضر شد و به پرسش‌های نمایندگان درباره جنگ ایران پاسخ داد. جمهوری‌خواهان هم‌حزبی او در این جلسه نشانه‌هایی از نگرانی درباره جنگ ایران بروز دادند و همزمان ابراز امیدواری کردند همکار سابق‌شان که پیش‌تر سناتور ایالت فلوریدا بود، راهبردی برای پایان دادن به مناقشه ایران تشریح کند.

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«گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد»

روبیو در بخشی از صحبت‌هایش به وضعیت نیروی هوایی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: «آنها همچنان تعداد زیادی پهپاد در اختیار دارند اما توان بازدارندگی متعارف‌شان به‌طور قابل توجهی تضعیف شده است.»

او همچنین تاکید کرد که مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه دارد.

پیش‌تر ‌خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، به نقل از یک منبع آگاه نوشت که تبادل پیام بین جمهوری اسلامی و آمریکا برای آنچه دست‌یابی به یادداشت تفاهم اولیه بین تهران و واشینگتن خوانده می‌شود، دست‌کم چند روز است که متوقف شده است.

وزیر خارجه آمریکا گفت: «این احتمال وجود دارد که ایران پذیرفته باشد درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود که پیش‌تر از طرح کردن آنها در مذاکرات خودداری می‌کرد، وارد گفت‌وگو شود.»

میزان مشارکت مجتبی خامنه‌ای در امور کشوری

بخشی از صحبت‌های روبیو به وضعیت مجتبی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، اختصاص داشت. او گفت نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه خامنه‌ای پس از زخمی شدن در آغاز جنگ، «به‌طور فزاینده‌ای تا حدی درگیر امور است».

او گفت: «ما او را در انظار عمومی ندیده‌ایم و فکر می‌کنم با توجه به اتفاقی که برای چند مقام ارشد نظام افتاده، احتمالا به آنها توصیه نمی‌شود حضور علنی گسترده داشته باشند.»

روبیو گفت: «با این حال، فکر می‌کنم نشانه‌هایی وجود دارد که او به‌تدریج، دست‌کم تا حدی، در امور دخیل‌ می‌شود، هرچند همه تماس‌های او مکتوب و از طریق واسطه‌ها بوده است.»

«رای‌دهندگان آمریکایی خواهان تغییر رژیم نیستند»

سناتور جین شاهین، یکی از سناتورهای ارشد از حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا، روبیو را به‌دلیل خودداری از ارائه اطلاعات به کنگره درباره برنامه‌های دولت به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

او گفت: «وقتی با رای‌دهندگان از حوزه انتخابیه خود صحبت می‌کنم، می‌بینم که خواهان گشایش اقتصادی در کشور هستند، نه تغییر رژیم در هاوانا، کاراکاس یا تهران.»

شاهین افزود: «در عوض، شما اطلاعیه‌ای درباره اختیارات جنگی به کنگره فرستادید که در آن گفته شده ما درگیر مخاصمه فعال با ایران نیستیم؛ در حالی که آمریکا حملاتی را علیه ایران انجام می‌داد و ایران سفارتخانه‌ها و پایگاه‌های آمریکا در سراسر خاورمیانه را بمباران می‌کرد. این مشورت نبود؛ تلاشی بود برای طفره رفتن از پاسخ‌گویی به این کمیته و این کنگره درباره این جنگ.»

آمریکایی‌ها در هفته‌های گذشته نارضایتی فزاینده‌ای از افزایش قیمت مواد خوراکی و بنزین ابراز کرده‌اند و جمهوری‌خواهان هم‌حزبی ترامپ امیدوارند او بتواند پیش از انتخابات نوامبر، که تعیین خواهد کرد آیا این حزب اکثریت شکننده خود را در کنگره حفظ می‌کند یا نه، تنگه هرمز را بازگشایی کند و قیمت بنزین در آمریکا را پایین بیاورد.

ترامپ همچنین باید با چهره‌های تندرو ضد جمهوری اسلامی در حزب خود روبه‌رو شود که با هرگونه امتیازدهی به تهران مخالف‌اند.

آیا توافقی برای پایان جنگ حاصل خواهد شد؟

ترامپ و حامیانش تاکید دارند که اگر این جنگ مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شود، ارزشش را داشته است. ترامپ همچنین تاکید دارد که قیمت بنزین در آمریکا کاهش خواهد یافت و این مناقشه با رسیدن به یک توافق خوب پایان خواهد یافت.

جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بر تحقق توافق موقتی اصرار دارد که به رفع تحریم‌ها، آزادسازی میلیاردها دلار درآمد نفتی مسدود شده و پایان یافتن حملات اسرائیل به جنوب لبنان منجر شود، اما واشینگتن هم‌زمان با ادامه مذاکرات، تحریم‌ها را تشدید و بر ضرورت پایان یافتن برنامه هسته‌ای و قطع دسترسی جمهوری اسلامی به اورانیوم با غنای بالا تاکید کرده است.

یکی از پرسش‌های نمایندگان در جلسه با روبیو، جدول زمانی حصول توافق بود، اما وزیر خارجه مشخص نکرد چه زمانی ممکن است چنین توافقی حاصل شود. او گفت حکومت ایران قصد داشت توانمندی‌های تسلیحات متعارف خود را به‌عنوان «سپر»ی برای برنامه هسته‌ای‌اش تقویت کند.

او همچنین در توضیح اینکه چرا ترامپ آغاز جنگ را ضروری می‌دانست، گفت: «کاری که آنها می‌خواستند انجام دهند تلاش برای ساختن یک سپر نظامی متعارف و پنهان شدن پشت آن بود.»

قانون‌گذاران، از جمله برخی جمهوری‌خواهان هم‌حزب ترامپ، با ورود مناقشه ایران به چهارمین ماه خود، بیش از پیش درباره این درگیری‌ها پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.

ماه گذشته، سنا به پیشبرد قطعنامه‌ای درباره اختیارات جنگی رای داد که بر اساس آن، مناقشه ایران پایان می‌یابد مگر آنکه ترامپ مجوز کنگره را دریافت کند. چند روز بعد، رهبران مجلس نمایندگان هنگامی که به نظر می‌رسید قطعنامه‌ای مشابه احتمالا تصویب خواهد شد، رای‌گیری درباره آن را ناگهان به تعویق انداختند.

تیراندازی نیروهای آمریکایی به قایق‌ها در سواحل ونزوئلا که به کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر انجامیده است، موضوع مرگ صدها هزار کودک از زمان پایان ناگهانی برنامه‌های کمک خارجی آمریکا در سال گذشته و نیز شدت شیوع ابولا در آفریقا در پی کاهش شدید کمک‌های خارجی آمریکا از دیگر موضوعات مورد بررسی در این جلسه بود.

روبیو گفت آمریکا همکاری خود را با ائتلاف جهانی واکسن، از سر خواهد گرفت. او گفت تصمیم برای ازسرگیری این همکاری چند هفته پیش گرفته شد. دولت ترامپ سال گذشته تامین مالی این ائتلاف جهانی را قطع کرد.