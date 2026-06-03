به‌نوشته رویترز بر اساس تصویری که از مذاکرات به‌نقل از منابع آگاه از گفت‌وگوها به دست آمده، جمهوری اسلامی احتمالا از این جنگ در حالی خارج خواهد شد که اقتصادش به‌شدت آسیب دیده و زیرساخت‌های نظامی و صنعتی آن متحمل خسارات سنگینی شده‌اند، اما در مقابل، سلطه نیروهای تندرو سپاه پاسداران بر ساختار قدرت بیش از گذشته تثبیت شده است.

دیپلمات‌ها، مقام‌های رسمی و تحلیلگران منطقه‌ای به رویترز گفته‌اند حتی اگر به‌زودی یادداشت تفاهمی برای پایان جنگ امضا شود، این توافق بیشتر شبیه یک آتش‌بس موقت خواهد بود تا یک نقطه عطف پایدار و تاریخی.

آنها نتیجه احتمالی را نوعی معامله توصیف کرده‌ا‌ند که هدف آن بازگشایی تنگه هرمز، کاهش فشار اقتصادی بر بازارهای مالی جهان و ایران، و فراهم کردن راهی سیاسی برای خروج دونالد ترامپ از بحران است؛ در حالی که مسائل پیچیده‌تر و حل‌نشده به آینده موکول شده‌اند.

دنیس راس، دیپلمات ارشد سابق آمریکایی، به رویترز گفت: «موفقیت‌های نظامی تاکتیکی فوق‌العاده‌ای به دست آمده، اما هیچ دستاورد راهبردی بنیادینی حاصل نشده است. هیچ پرونده‌ای واقعا بسته نشده است.»

همپوشانی بسیار اندکی

پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند، ترامپ اعلام کرد هدف این عملیات از بین بردن تهدیدهای فوری ناشی از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهور اسلامی است و از مردم ایران خواست کنترل کشور خود را در دست بگیرند.

بر اساس چارچوب توافقی که منابع آگاه از مذاکرات برای رویترز تشریح کرده‌اند، جمهوری اسلامی محاصره عملی تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت جهان، را متوقف خواهد کرد و در مقابل از طریق آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدودشده یا کاهش محدود تحریم‌ها از کمک‌های مالی بهره‌مند خواهد شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی این توافق محدود را راهی برای خریدن زمان، دستیابی به منابع مالی و کنترل خطرات فزاینده داخلی ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی می‌دانند؛ بدون آنکه مجبور شوند درباره مسائل حساس‌تر امتیاز بدهند.

ترامپ نیز که انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر را در نظر دارد، به دنبال عباراتی است که به او اجازه دهد ادعا کند در موضوع برنامه هسته‌ای ایران، به‌ویژه ذخایر اورانیوم با غنای بالا که برای ساخت سلاح هسته‌ای لازم است، پیشرفت حاصل شده است.

رویترز در گزارش خود تاکید کرده است که حتی در صورت دستیابی به چنین توافقی عوامل اصلی جنگ تقریبا دست‌نخورده باقی خواهند ماند؛ تهران همچنان از کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم خودداری می‌کند، آمریکا حاضر نیست تضمین‌های امنیتی به تهران بدهد و اسرائیل نیز همچنان مصمم است دشمنی را که تهدیدی وجودی می‌داند مهار کند.

به‌نوشته رویترز، محاسبه جمهوری اسلامی این است که تنها در صورتی می‌تواند از حملات آینده جلوگیری کند که زرادخانه موشکی، شبکه متحدان منطقه‌ای و توانایی اخلال در جریان انرژی خلیج فارس را حفظ کند.

آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکایی، به رویترز گفت: «آنچه ترامپ از نظر سیاسی نیاز دارد و آنچه تهران حاضر است ارائه دهد، شاید در ظاهر به هم نزدیک به نظر برسند، اما همپوشانی میان آنها بسیار ناچیز است.»

او افزود مدل مورد نظر این است که اکنون توافقی حاصل شود و «تمام مسائل دشوار به مرحله دوم موکول شوند»؛ مرحله‌ای که احتمالا هرگز فرا نخواهد رسید.

آتش‌بس کوتاه‌مدت

به‌گفته دو منبع منطقه‌ای آگاه از مذاکرات، به نظر می‌رسد ترامپ در نهایت به یک آتش‌بس کوتاه‌مدت، تعهدی مبهم درباره اورانیوم غنی‌شده و تداوم کنترل ایران بر تنگه هرمز رضایت دهد.

تحلیلگران منطقه‌ای می‌گویند حتی اگر تنگه بازگشایی شود، فارغ از اینکه سازوکار دریافت عوارض یا هزینه عبور چگونه تنظیم شود، عملا همچنان تحت کنترل تهران باقی خواهد ماند.

به‌گفته آنان، واشینگتن تا حد زیادی از تمرکز خود بر نابودی برنامه موشک‌های بالستیک ایران دست کشیده است؛ موضوعی که موجب نگرانی اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شده است.

منابع مذکور می‌گویند از جمله موانع باقی‌مانده، اصرار جمهوری اسلامی بر پیوند دادن هر توافقی به توقف حملات اسرائیل علیه حزب‌الله و همچنین تمایل ترامپ به مدیریت فضای رسانه‌ای پیرامون پرونده هسته‌ای ایران است.

به‌گفته این منابع، ترامپ عملا میان مساله لبنان و تنگه هرمز ارتباط برقرار کرده، هرچند در انظار عمومی آن را انکار می‌کند.

او اسرائیل را تحت فشار قرار داده تا حملات به بیروت و حومه جنوبی آن را متوقف کند، زیرا نگران است هرگونه تشدید تنش در لبنان تلاش‌ها برای دستیابی به توافق درباره تنگه هرمز را نابود کند.

منابع همچنین گفتند جمهوری اسلامی آزادسازی فوری حدود ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران را بخش اصلی هر توافقی می‌داند و بدون آن حاضر به پیش بردن مذاکرات نخواهد بود.

دیوید شنکر از موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک گفت ترامپ می‌خواهد از مقایسه شدن با توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ دوران باراک اوباما اجتناب کند، اما آزادسازی پول‌های ایران دقیقا چنین مقایسه‌ای را به دنبال خواهد داشت.

او گفت: «مطمئن نیستم راهی برای اجتناب از این مقایسه وجود داشته باشد.»

عوامل اصلی جنگ همچنان پابرجا خواهند ماند

ترامپ در سال ۲۰۱۸ آمریکا را از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ خارج کرد؛ توافقی که بر اساس آن جمهوری اسلامی در ازای رفع تحریم‌ها محدودیت‌هایی را بر برنامه هسته‌ای خود پذیرفته بود.

او آن زمان گفت این توافق نتوانسته از منافع امنیت ملی آمریکا محافظت کند. اکنون ترامپ به دنبال عباراتی است که بدون تشدید جنگ، به او اجازه دهد پیروزی در پرونده هسته‌ای ایران را اعلام کند.

دنیس راس به رویترز گفت: «فکر می‌کنم ممکن است به متنی برسند که هر طرف آن را به شیوه خودش تفسیر کند. در آن صورت مذاکرات بعدی بسیار پرتنش و دشوار خواهند بود.»

تحلیلگران در عین حال می‌گویند هرگونه توقف درگیری احتمالا موجب جسورتر شدن سپاه پاسداران خواهد شد.

شنکر گفت: «قبلا آنها قدرت پشت تخت سلطنت بودند، اما حالا خودِ قدرت هستند.»

به‌گفته تحلیلگران، توافق موقت همچنین اسرائیل را نگران و ناراضی باقی خواهد گذاشت؛ زیرا رهبران جمهوری اسلامی همچنان جنگ را در چارچوبی کاملا ایدئولوژیک تعریف می‌کنند و پیام داده‌اند که هیچ توافقی قادر به حل ریشه‌های اصلی این منازعه نیست.

راس در پایان گفت: «برای اسرائیل و جمهوری اسلامی، ممکن است این فصل از جنگ به پایان رسیده باشد، اما خودِ منازعه پایان نخواهد یافت.»