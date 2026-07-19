میزان در گزارش خود، اسفندیاری و محمدی را «اغتشاشگران بسیار خشن و بی‌رحم» خواند و نوشت حکم اعدام آن‌ها که در جریان رسیدگی به پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» صادر شده بود، بامداد یک‌شنبه ۲۸ تیر به اجرا درآمد.

این رسانه حکومتی معترضان را به «آتش زدن ساختمان‌ها، تخریب تابلوهای شهری، دوربین‌ها و چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، تخریب پاسگاه و کلانتری، آتش زدن لاستیک، مسدود کردن خیابان، حمله به مردم در حال تردد در خیابان و تخریب مسجد» در جریان تجمعات ۱۸ دی در میدان علیخانی متهم کرد.

بر اساس این گزارش، «عوامل دشمن» در اعتراضات ۱۸ دی به «انواع سلاح گرم، چاقو، قمه، قداره و کوکتل مولوتوف» مجهز بودند و در جریان درگیری آن‌ها با نیروهای جمهوری اسلامی در میدان علیخانی، چهار مامور انتظامی کشته شدند.

رسانه قوه قضاییه افزود در این پرونده، برای ۱۶ نفر کیفرخواست صادر شده است.

پیش‌تر در ۱۷ تیر، ایران‌اینترنشنال گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی ۱۲ نفر به اعدام محکوم شده‌اند.

در زمان اجرای حکم اعدام، اسفندیاری ۱۹ سال و محمدی ۲۴ سال سن داشتند. بر پایه اطلاعات رسیده، محمدی شهروند افغانستان بود.

۱۰ متهم دیگر این پرونده که زیر حکم اعدام قرار دارند، به سلول انفرادی منتقل شده‌اند و نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم آن‌ها بالا گرفته است.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۲۳ تیر در بیانیه هفتگی خود، افزایش شمار اعدام‌ها در ماه‌های اخیر را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از آغاز دوباره اعتراضات مردمی دانست.

این کارزار ضمن هشدار نسبت به صدور احکام سنگین برای معترضان افزود علاوه بر شهروندانی که در ارتباط با اعتراضات سال گذشته اعدام شدند ، بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی دیگر نیز هم‌اکنون با حکم اعدام روبه‌رو هستند .

روایت میزان از سایر اتهامات معترضان

خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش خود، معترضان بازداشت‌شده در پرونده میدان علیخانی را متهم کرد که در جریان «کودتای آمریکایی-صهیونیستی» دی‌ماه، «از صحنه شهادت ماموران انتظامی فیلم‌برداری کرده و برای شبکه‌های وابسته به دشمن ارسال کرده‌اند».

بر اساس این گزارش، از متهمان پرونده «انواع سلاح گرم و سرد» کشف شد و دادگاه پس از «اعترافات متهمان، بازبینی دوربین‌های محل و طی موازین قانونی»، برای «تعدادی» از آن‌ها حکم اعدام صادر کرد.

این رسانه حکومتی برای اتهامات مطرح‌شده علیه معترضان هیچ مستنداتی ارائه نکرد و افزود حکم اسفندیاری و محمدی پس از تایید دیوان عالی کشور، اجرا شد.

در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر شده است.

مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در تلاش برای بی‌اعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» ، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آن‌ها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده‌اند.

خبرگزاری قوه قضاییه در حالی انقلاب ملی ایرانیان را «کودتا» و معترضان را «اغتشاشگران مسلح» می‌خواند که بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.

حکومت ایران در ماه‌های گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و ده‌ها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دی‌ماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.