اورشلیمپست: تشکیل ائتلاف دفاعی میان اسرائیل، آمریکا و کشورهای عربی منطقه ضروری است
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست در مقالهای با اشاره به ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، خواستار ایجاد یک سامانه دفاعی دائمی با مشارکت اسرائیل، آمریکا و کشورهای عربی منطقه شد.
بر اساس این مقاله که یکشنبه ۲۸ تیر منتشر شد، حملات جمهوری اسلامی عملا مرز میان رویارویی اسرائیل با تهران و تهدیدهای امنیتی پیش روی کشورهای منطقه را از میان برده است.
به نوشته اورشلیمپست، کشورهای حاشیه خلیج فارس سالها ضمن اتکا به حمایت نظامی آمریکا و حفظ روابط امنیتی غیرعلنی با اسرائیل، کانالهای دیپلماتیک خود با تهران را نیز باز نگه داشتهاند.
این کشورها عمدتا از همکاری علنی با اسرائیل خودداری کردهاند، زیرا نگران بودهاند چنین اقدامی به تحریک تهران، افزایش حساسیتهای داخلی و پیچیدهتر شدن روابط با دیگر کشورهای عربی بینجامد.
اورشلیمپست افزود این سیاست شاید در دورههای آرامتر امکان مانور بیشتری در اختیار کشورهای منطقه قرار میداد، اما در شرایطی که موشکها و پهپادهای حکومت ایران تهدیدی علیه خاک کشورهای عربی، پایگاههای آمریکا، بنادر، فرودگاهها، تاسیسات انرژی و آبشیرینکنها به شمار میروند، دیگر چنین رویکردی کافی نیست.
تحولات اخیر نشان دادهاند کشورها برای هدف قرار گرفتن از سوی جمهوری اسلامی لزوما نباید در جنگ مستقیم با تهران باشند و میزبانی از نیروهای آمریکایی، مشارکت در ترتیبات دفاعی منطقهای یا مقابله با اهداف راهبردی حکومت ایران نیز میتواند آنها را در معرض حمله قرار دهد.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
از آن زمان، ارتش ایالات متحده حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی، بهویژه در جنوب ایران، به انجام رسانده است.
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی شماری از کشورهای منطقه از جمله بحرین، کویت، قطر و اردن را هدف قرار داده است.
تهران اغلب حملات خود را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه توجیه میکند.
این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی نیز از جمله اهداف حملات حکومت ایران از زمان آغاز درگیریها بودهاند.
ضرورت ایجاد ساختار دفاعی منطقهای
شورای سردبیری اورشلیمپست در ادامه نوشت اسرائیل، آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس هماکنون بخش عمدهای از توانمندیهای لازم برای ایجاد یک سامانه دفاعی مشترک را در اختیار دارند.
اسرائیل از تجربه گسترده در شناسایی و رهگیری موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها برخوردار است و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز سرمایهگذاری گستردهای در سامانههایی مانند پاتریوت و تاد انجام دادهاند. آمریکا نیز در سراسر منطقه رادارها، سامانههای پدافند هوایی و زیرساختهای فرماندهی در اختیار دارد.
به نوشته این روزنامه، همکاریهای موجود در دورههای بحرانی موثر بودهاند، اما همچنان عمدتا غیرعلنی، پراکنده و متکی بر تصمیمهایی هستند که پس از آغاز حملات و در شرایط اضطراری اتخاذ میشوند.
اورشلیمپست هشدار داد چنین سازوکاری ممکن است در برابر تهدیدهای محدود کارآمد باشد، اما زمانی که چند کشور بهطور همزمان هدف حملات موشکی و پهپادی قرار میگیرند و زیرساختهای حیاتی ممکن است ظرف چند دقیقه مورد حمله واقع شوند، کافی نیست.
بر اساس این مقاله، نخستین گام برای ایجاد یک چارچوب دفاعی رسمی باید تبادل لحظهای اطلاعات و راهاندازی سامانه مشترک هشدار زودهنگام باشد. دادههای راداری باید بهسرعت میان اسرائیل، کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیروهای آمریکایی به اشتراک گذاشته شوند و سازوکار مشخصی برای شناسایی تهدیدها و انتخاب مناسبترین سامانه رهگیری وجود داشته باشد.
همزمان با شدت گرفتن درگیریها، مقامهای جمهوری اسلامی به تهدیدهای خود علیه کشورهای منطقه ادامه میدهند.
۲۷ تیر، محمد مرندی، تحلیلگر حکومتی و از اعضای هیات رسانهای جمهوری اسلامی در مذاکرات اسلامآباد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر آمریکا به هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی ادامه دهد، جمهوری اسلامی با حمله به زیرساختهای حیاتی حامیان واشینگتن تلافی خواهد کرد.
او افزود کویت بهای این حملات را پرداخته است و در صورت ادامه این روند، مردم امارات متحده عربی نیز باید از اهداف احتمالی حملات تهران فاصله بگیرند.
لزوم آمادگی برای حملات تهران به زیرساختهای حیاتی
شورای سردبیری اورشلیمپست تاکید کرد رزمایشهای مشترک نباید تنها به رهگیری موشکها و پهپادها محدود شوند و کشورهای منطقه باید برای پیامدهای گستردهتر حملات نیز آمادگی داشته باشند.
به نوشته این روزنامه، بسته شدن فرودگاهها، حملات سایبری، افزایش ناگهانی شمار مراجعهکنندگان به بیمارستانها، قطع برق و آب و حمله به تاسیسات نفتی، بنادر و آبشیرینکنها از جمله سناریوهایی هستند که باید در رزمایشهای مشترک مورد توجه قرار گیرند.
نهادهای دفاع غیرنظامی نیز باید در کنار نیروهای نظامی در این برنامهها مشارکت کنند و برای مدیریت همزمان بحرانهای احتمالی آموزش ببینند.
اورشلیمپست افزود ایجاد چنین چارچوبی مستلزم عادیسازی فوری روابط همه کشورهای مشارکتکننده با اسرائیل نیست و همکاریها میتوانند بهتدریج توسعه یابند و آمریکا نقش هماهنگکننده و تضمینکننده را بر عهده بگیرد.
به نوشته این روزنامه، بخشی از این همکاریها ممکن است در مراحل نخست غیرعلنی باقی بماند، بهویژه تا زمانی که مساله فلسطین همچنان بر افکار عمومی کشورهای عربی تاثیرگذار است.
شورای سردبیری اورشلیمپست همچنین به نگرانی برخی دولتهای منطقه درباره احتمال تحریک جمهوری اسلامی در نتیجه ایجاد یک ساختار دفاعی رسمی اشاره کرد و نوشت حملات اخیر تهران این استدلال را تضعیف کردهاند، زیرا حتی کشورهایی که برای جلوگیری از تشدید تنشها کوشیده بودند، هدف قرار گرفتهاند.
در پایان این مطلب آمده است: «ایران از پیش یک میدان نبرد مشترک ایجاد کرده است. اکنون اسرائیل، کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایالات متحده باید سامانه دفاعی منطقهای و دائمی مورد نیاز برای حفاظت از این منطقه را ایجاد کنند.»
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، آمریکا را به نقض مکرر تفاهمنامههای میان تهران و واشینگتن متهم کرد.
امید معماریان، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در موسسه «دان»، به ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی بر این باور است که در صورت عقبنشینی، امتیازی از آمریکا نخواهد گرفت. به گفته او، تهران با وجود نابرابری در موازنه نظامی، از هرگونه درگیری پرهیز نمیکند، زیرا امیدوار است از این مسیر امتیازات بیشتری به دست آورد.
مقامهای آمریکایی میگویند جمهوری اسلامی با استفاده از موشکهای پرسرعت و مانورپذیر، توانایی خود را برای عبور از سامانههای دفاعی واشینگتن و هدف قرار دادن مراکز حساس افزایش داده است.
به نوشته والاستریت ژورنال، این تحول نگرانیهایی را درباره احتمال دریافت کمک اطلاعاتی تهران از چین یا روسیه ایجاد کرده، هرچند این روزنامه شواهد مستقلی برای اثبات این ادعا ارائه نکرده است.
والاستریت ژورنال در گزارشی درباره حمله اخیر [حکومت] ایران به پایگاه هوایی موفقالسلطی در اردن نوشت این پایگاه با سامانه ضدموشکی تاد محافظت میشود، اما رادار این سامانه پیشتر در ماه مارس بر اثر حمله پهپادی جمهوری اسلامی آسیب دیده بود. آمریکا پس از آن مجبور شد قطعه خسارتدیده را تعویض کند.
به گفته مقامهای آمریکایی، نیروهای [حکومت] ایران در ماههای گذشته شیوههای خود را با سامانههای پدافندی آمریکا تطبیق دادهاند. آنها اکنون از موشکهایی استفاده میکنند که با سرعت بسیار بالا حرکت میکنند و هنگام حرکت به سوی هدف قابلیت مانور دارند؛ ویژگیهایی که رهگیری آنها را دشوارتر میکند.
در تازهترین حمله به پایگاه موفقالسلطی، دو نظامی آمریکایی کشته، چند نفر زخمی و یک نظامی مفقود شد. افراد مطلع به والاستریت ژورنال گفتند شماری از هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین نیز در این حمله هدف قرار گرفتند.
سنتکام اعلام کرد چهار نظامی زخمی برای درمان به بیمارستانهایی در اردن منتقل شدند و پس از مداوا مرخص شدند. نیروهای دیگری که جراحات جزئی داشتند نیز پس از معاینه به محل خدمت خود بازگشتند. به گفته این فرماندهی، تلفات زمانی رخ داد که نیروهای آمریکا و متحدانش در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی بودند.
پایگاه موفقالسلطی محل استقرار هواپیماهای جنگی آمریکایی است که در عملیات علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته میشوند. حکومت ایران طی ماههای گذشته بارها این پایگاه را با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است. در حمله دیگری در اوایل هفته نیز تعدادی از نظامیان آمریکایی جراحات جزئی برداشتند.
این نخستین بار از زمان اعلام آتشبس از سوی دونالد ترامپ در فروردین ماه است که نظامیان آمریکایی بر اثر حملات خصمانه کشته میشوند. پنتاگون پیش از این حمله اعلام کرده بود ۱۴ نظامی آمریکایی در جریان درگیری با [حکومت] ایران بر اثر حملات یا حوادث جان باختهاند و یک نظامی دیگر نیز در پی یک وضعیت اضطراری پزشکی جان خود را از دست داده است.
سنتکام پس از حمله به پایگاه موفقالسلطی اعلام کرد آمریکا برای مجازات جمهوری اسلامی به دلیل هدف قرار دادن نظامیان آمریکایی و تضعیف توانایی آن برای حمله به کشتیرانی، عملیات تازهای را علیه [حکومت] ایران آغاز کرده است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز گفت کشتهشدن این نظامیان عزم واشینگتن را راسختر خواهد کرد.
ترامپ پیشتر گفته بود در صورت کشتهشدن نیروهای آمریکایی به دست ایران، بازگشت به جنگ را بررسی خواهد کرد. مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان، و شماری دیگر از قانونگذاران آمریکایی به خانوادههای قربانیان تسلیت گفتند. جین شاهین، عضو ارشد دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، نیز از رییسجمهوری آمریکا خواست برای پایان دادن به آنچه «جنگ فاجعهبار» خواند، مذاکره کند.
همزمان با تشدید حملات، آمریکا در حال اعزام هواپیماهای جنگی بیشتری به منطقه است. جنگندههای اف۱۶ از پایگاه اشپانگدالم در آلمان و جنگندههای رادارگریز اف۳۵ از پایگاه لیکنهیث در بریتانیا به خاورمیانه فرستاده میشوند. هواپیماهای سوخترسان نیز راهی منطقهاند. اف۱۶ها میتوانند، در کنار ماموریتهای دیگر، رادارهای ایران را که برای شلیک موشکهای زمینبههوا استفاده میشوند، هدف قرار دهند.
مجتبی خامنهای که به نوشته والاستریت ژورنال قدرت را در تهران در دست گرفته، اما از زمان آغاز جنگ در انظار عمومی دیده نشده است، هشدار داد ادامه حملات آمریکا با «درسهایی فراموشنشدنی» پاسخ داده خواهد شد. تحلیلگران نیز نگراناند افزایش مرحلهبهمرحله حملات دو طرف، به چرخهای مهارنشدنی از تشدید درگیری منجر شود.
درگیریهای اخیر بر سر کنترل تنگه هرمز آغاز شد و سپس به کشتیها، تاسیسات برق و پلها در ایران و دیگر نقاط خلیج فارس گسترش یافت. یادداشت تفاهمی که ترامپ در خرداد با [حکومت] ایران برای بازگشایی تنگه و کاهش جنگ امضا کرد، در پی اختلاف بر سر نحوه تردد کشتیها فروپاشید.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران به دلیل نقض توافق از سوی آمریکا، از جمله تلاش واشینگتن برای ایجاد مسیری مستقل در تنگه هرمز، رسما از این تفاهم خارج شده است. به نوشته والاستریت ژورنال، افزایش استفاده دو طرف از نیروی نظامی، تردد کشتیها در این آبراه را محدود و قیمت نفت را بهشدت افزایش داده است.
ادامه اختلال در تنگه هرمز، که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند، میتواند ذخایر جهانی نفت را به سطوحی خطرناک کاهش دهد. با وجود افزایش حملات در هفته گذشته، دو طرف تاکنون از بازگشت به جنگی تمامعیار خودداری کردهاند.
آمریکا پس از کشتهشدن دو نظامی این کشور در حمله جمهوری اسلامی به اردن، موج تازهای از حملات هوایی را علیه حکومت ایران آغاز کرده است. تشدید حملات دو طرف پس از فروپاشی آتشبس موقت، احتمال بازگشت به جنگی تمامعیار را افزایش داده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد حملات جدید ساعت شش عصر شنبه به وقت شرق آمریکا [۱:۳۰ بامداد تهران] و به دستور دونالد ترامپ آغاز شد. به گفته سنتکام، هدف این عملیات تضعیف توانایی [حکومت] ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز و «مجازات سریع» نیروهای سپاه پاسداران است که نظامیان آمریکایی را در اردن هدف قرار دادند.
خبرگزاری مهر گزارش داد منطقهای در نزدیکی سیریک در جنوب ایران هدف حمله آمریکا قرار گرفت، اما تلفاتی بهجا نماند و زیرساختها نیز آسیب ندیدند. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود مراکز نظارتی، زیرساختهای لجستیکی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و توانمندیهای دریایی [حکومت] ایران را هدف قرار داده است.
تلویزیون حکومتی ایران نیز گزارش داد حملات هوایی بامداد شنبه در هرمزگان، در مجاورت تنگه هرمز، سه کشته و هشت زخمی بر جا گذاشت و به دو پل و یک تونل جادهای آسیب رساند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی شمار قربانیان حملات سه هفته گذشته آمریکا را ۵۰ کشته و بیش از ۵۰۰ زخمی اعلام کرده است.
سنتکام گفت دو نظامی آمریکایی روز جمعه در اردن کشته و یک نظامی دیگر در عملیات مفقود شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، با احتساب این تلفات، شمار نظامیان آمریکایی کشتهشده از آغاز جنگ به ۱۶ نفر و شمار زخمیها به بیش از ۴۲۰ نفر رسیده است. پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در واکنش نوشت: «فداکاری آنها فقط عزم ما را راسختر میکند.»
پیش از آغاز حملات جدید آمریکا، مجتبی خامنهای گفت واشینگتن بهای «تلاش برای تشدید درگیری» را خواهد پرداخت. او در بیانیهای که رسانههای حکومتی و حسابهای رسمی رهبر جمهوری اسلامی منتشر کردند، گفت اقدامات واشینگتن نشان داده است امضای ترامپ «کاملا بیارزش و فاقد اعتبار» است و درباره تحمیل «هزینههایی سنگینتر و تحقیر بیشتر» به آمریکا هشدار داد. کاخ سفید به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد و محل حضور خامنهای نیز همچنان نامشخص است.
همزمان با حملات آمریکا به پلها، تاسیسات برق و دیگر زیرساختهای ایران، جمهوری اسلامی حملات خود را به کشورهای میزبان نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا گسترش داد. کویت روز شنبه با موجی از حملات روبهرو شد و نیروهای مسلح این کشور اعلام کردند موشکهای بالستیک و پهپادهای ایرانی را رهگیری کردهاند. شماری از آتشنشانان و کارکنان صنعت نفت نیز هنگام مقابله با پیامدهای حملات زخمی شدند.
سپاه پاسداران اعلام کرد یک مرکز پشتیبانی نظامی آمریکا در اردوگاه عریفجان کویت را هدف قرار داده و یک مرکز راداری در پایگاه هوایی علیالسالم را «منهدم» کرده است. شرکت نفت کویت نیز گفت یکی از تاسیسات نفتی این کشور در «حملات مکرر ایران» هدف قرار گرفت و خسارت قابلتوجه و تعدادی زخمی بر جا گذاشت.
رسانههای ایران همچنین از حمله سپاه به محل استقرار هواپیماهای رزمی آمریکا در پایگاه هوایی شیخ عیسی بحرین و یک مرکز دادههای اطلاعاتی خبر دادند. تلویزیون حکومتی ایران نیز مدعی شد در حمله موشکی و پهپادی به پایگاه آمریکا در ازرق اردن، دستکم دو جنگنده آمریکایی و سه هواپیمای دیگر «منهدم» شدند. رویترز اعلام کرد نتوانسته است این ادعاها را مستقلا تایید کند.
سامانه هشدار زودهنگام عربستان سعودی نیز از ساکنان الخرج و ینبع خواست به پناهگاه بروند. الخرج در شرق ریاض میزبان یک پایگاه نظامی محل استقرار نیروهای آمریکایی است و در ینبع، در ساحل دریای سرخ، یک پایانه مهم صادرات نفت قرار دارد. دو منبع مطلع گفتند این هشدارها پس از حمله موشکی [حکومت] ایران، نخستین حمله از این نوع به عربستان در بیش از سه ماه گذشته، صادر شد. به نوشته رویترز، دولت عربستان اظهارنظر نکرد و سپاه پاسداران نیز اشارهای به حمله به این کشور نداشت.
وزارت خارجه آمریکا در پی این تحولات، با اشاره به افزایش تنشها و احتمال «تشدید تنش پیشبینینشده» در خاورمیانه، برای شهروندان آمریکایی در سراسر جهان هشدار مسافرتی صادر کرد. این وزارتخانه هشدار داد لغو پروازها و بستهشدن دورهای حریمهای هوایی میتواند در سفرها اختلال ایجاد کند.
درگیری کنونی پس از آن آغاز شد که آمریکا و اسرائیل در اسفند سال گذشته، با هدف از کار انداختن برنامه موشکی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی منطقهای آن، به ایران حمله کردند. جنگ از آن زمان به اختلال گسترده در عرضه انرژی، افزایش نگرانیها درباره تورم جهانی و رقابت بر سر کنترل تنگه هرمز منجر شده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، آمریکا را متهم کرد که در پی تسلط بر تنگه هرمز است؛ آبراهی که حدود یکپنجم نفت جهان در شرایط عادی از آن عبور میکند. واشینگتن میگوید در حال اجرای محاصره دریایی است و تهران نیز اعلام کرده کشتیهایی را هدف میگیرد که مقررات تعیینشده از سوی جمهوری اسلامی برای عبور از تنگه را رعایت نکنند.
اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج فارس نیز در بیانیهای مشترک از [حکومت] ایران خواستند حملات و مداخله در کشتیرانی را فوری و بدون قیدوشرط متوقف کند و تنگه هرمز را بدون شرط یا دریافت هزینه باز نگه دارد. این تحولات در حالی رخ میدهد که توافق موقت آتشبس امضاشده در ماه گذشته میلادی، هفته پیش فروپاشید و حملات جمهوری اسلامی و آمریکا از آن زمان شدت گرفته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، کشتهشدن دو نظامی این کشور در حمله جمهوری اسلامی به پایگاهی در اردن را «مایه تاسف» خواند، اما گفت آنها برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای و گسترش جنگ در خاورمیانه جان باختند. او همزمان از تشدید حملات آمریکا به ایران دفاع کرد.
ترامپ روز شنبه ۲۷ تیر ماه در گفتوگو با نیویورکپست، پس از کشتهشدن دو نظامی این کشور در اردن، از آغاز حملات تلافیجویانه به ایران دفاع کرد. او گفت عملیات برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای ضروری است و در صورت متوقف نشدن تهران، احتمال گسترش درگیری در خاورمیانه وجود دارد.
رییسجمهوری آمریکا در این گفتوگو کشتهشدن این نظامیان را «مایه تاسف» خواند، اما تاکید کرد که ماموریت آمریکا باید ادامه یابد. او گفت: «آنها جان باختند، چون نمیخواهند ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند و نمیخواهند خاورمیانه منفجر شود.»
در حمله روز جمعه به پایگاه هوایی موفقالسلطی در اردن، دو نظامی آمریکایی کشته، دستکم چهار نفر زخمی و یک نظامی مفقود شد. این افراد نخستین تلفات نیروهای آمریکایی از زمان اعلام پایان آتشبس با جمهوری اسلامی از سوی ترامپ در هفته گذشته به شمار میروند.
ارتش آمریکا ساعت شش عصر شنبه به وقت شرق آمریکا [۱:۳۰ بامداد تهران] موج تازهای از حملات هوایی علیه تهران را آغاز کرد. سنتکام اعلام کرد این حملات با هدف تضعیف بیشتر توانایی جمهوری اسلامی برای «تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز» انجام شده است.
همزمان، گزارشها از تقویت حضور هوایی آمریکا در خاورمیانه حکایت دارند. جنگندههای اف۱۶ از پایگاه هوایی اشپانگدالم در آلمان و جنگندههای رادارگریز اف۳۵ از یک پایگاه آمریکایی در بریتانیا راهی منطقه شدهاند. واشینگتن طی روزهای گذشته هواپیماهای سوخترسان بیشتری نیز به منطقه اعزام کرده است.
ترامپ همواره جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای را یکی از منافع اساسی امنیت ملی آمریکا توصیف کرده و هشدار داده است که ایرانِ مجهز به سلاح هستهای، خاورمیانه را بیثبات و متحدان واشینگتن را تهدید خواهد کرد. او در گفتوگوی تازه خود نیز کشتهشدن نظامیان آمریکایی را بخشی از تلاش برای جلوگیری از تحقق این سناریو دانست.
ترامپ هفته گذشته پس از آن آتشبس با [حکومت] ایران را پایانیافته اعلام کرد که تهران سه کشتی را در تنگه هرمز هدف قرار داد. بر اساس یادداشت تفاهمی که میان آمریکا و [حکومت] ایران برای تثبیت آتشبس تنظیم شده بود، جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز را دوباره به روی کشتیرانی باز میکرد.
مایک جرنیگان، سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، پیشبینی کرد کشتهشدن دو نظامی آمریکایی در اردن به شتاب گرفتن کارزار نظامی واشینگتن علیه جمهوری اسلامی منجر شود. او گفت حملات ادامه خواهد یافت و شرایط برای تهران دشوارتر خواهد شد.
جرنیگان در گفتوگو با برنامه «فاکس ریپورت» گفت حملات جمهوری اسلامی خشم همسایگان منطقهای ایران را برانگیخته است. به گفته او، این کشورها حدود سه دهه پیش با خرید سامانههای دفاعی آمریکایی سرمایهگذاری گستردهای انجام دادند و تحولات کنونی از نگاه آنها درستی این تصمیم را ثابت کرده است.
این نظامی پیشین آمریکایی گفت همزمان با تلاش تهران برای گسترش جنگ، کارزار نظامی واشینگتن نیز وارد مراحل تازهای شده است.
او افزود نیروهای آمریکایی پلهای منتهی به بنادر چابهار و بندرعباس را منهدم کردهاند؛ دو منطقهای که به گفته او، پایگاههای مهم دریایی جمهوری اسلامی نیز در آنها قرار دارند.