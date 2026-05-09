بر اساس این گزارش، تنها سه روز پس از آنکه دونالد ترامپ «پروژه آزادی» برای بازگشایی مسیر تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف کرد، تبادل حملات میان آمریکا و حکومت ایران بار دیگر از سر گرفته شد و تهران تهدید کرد «پاسخی قاطع» خواهد داد.

وای‌نت نوشت اکنون هزاران ملوان در انتظار پاسخ نیروی دریایی حکومت ایران هستند تا مشخص شود چه زمانی اجازه خروج از تنگه را خواهند داشت.

یکی از این ملوانان، شمیم صابر، ناوبر اهل بنگلادش در یک کشتی تحقیقاتی، به وال‌استریت ژورنال گفته است: «ذخایر آب و غذای ما هر روز کمتر می‌شود. نگرانم و برای جانم می‌ترسم. وضعیت بسیار بد است و ما درمانده شده‌ایم.»

او گفت مقام‌های ایرانی پس از درخواست خروج از طریق رادیو به آن‌ها گفته‌اند عبور از تنگه «قرمز» و بسیار خطرناک است.

به نوشته وای‌نت، صدها کشتی در صفی طولانی تا خروجی تنگه لنگر انداخته‌اند، در حالی که پهپادها بر فراز آن‌ها پرواز می‌کنند و زباله‌های کشتی‌های دیگر روی آب شناور است.

این گزارش می‌افزاید خدمه کشتی‌ها اکنون میان حفظ جایگاه خود در صف انتظار یا حرکت به سمت بنادر برای تامین دوباره آب و غذا مردد مانده‌اند؛ زیرا هیچ‌کس نمی‌داند چه زمانی مسیر خروج باز خواهد شد.

وای‌نت وضعیت کنونی خلیج فارس را «زندان شناور» برای بیش از ۸۰۰ کشتی توصیف کرده که بیش از دو ماه است در منطقه گرفتار شده‌اند.

بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی که در این گزارش به آن استناد شده، در جریان تبادل حملات میان حکومت ایران و آمریکا، بیش از ۳۰ کشتی هدف موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفته‌اند و دست‌کم ۱۰ ملوان کشته شده‌اند.

این گزارش همچنین به روایت یک ملوان هندی اشاره می‌کند که گفته شاهد سوختن کامل کشتی مجاور خود بوده، در حالی که خدمه آن در انتظار امدادی بودند که هرگز نرسید.

او گفته داروهای کشتی به پایان رسیده و خودش نیز دیگر داروی فشار خون در اختیار ندارد.

به نوشته وای‌نت، برخی خدمه معتقدند برای عبور از محاصره ایران باید به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پول پرداخت شود، اما هماهنگی این پرداخت‌ها تنها میان دولت‌ها انجام می‌شود و ملوانان خارجی در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

این گزارش یادآوری می‌کند ترامپ اوایل ماه جاری «پروژه آزادی» را با هدف ازسرگیری عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز آغاز کرد؛ عملیاتی که او آن را «اقدامی بشردوستانه» توصیف کرده بود.

بر اساس اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا، قرار بود این عملیات با پشتیبانی ناوشکن‌های موشک‌انداز، بیش از ۱۰۰ هواگرد و حدود ۱۵ هزار نیروی نظامی اجرا شود، اما تنها پس از ۳۶ ساعت متوقف شد.

روز بعد، پس از آنکه جمهوری اسلامی به سوی ناوشکن‌های آمریکایی عبوری از تنگه آتش گشود و ارتش آمریکا پاسخ داد، درگیری‌ها بار دیگر شدت گرفت.

حکومت ایران آمریکا را به نقض آتش‌بس متهم کرد و تهدید به پاسخ داد. ترامپ نیز هم‌زمان با تهدید تهران، تاکید کرد «آتش‌بس همچنان برقرار است.»

در ادامه این تنش‌ها، امارات متحده عربی از فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی خود خبر داد، هرچند مشخص نشد چه اهدافی رهگیری شده‌اند.

سخنگوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نیز آمریکا را به «نقض آتش‌بس» متهم کرد و هشدار داد تهران «قاطعانه و بدون تردید» پاسخ خواهد داد.

با این حال، تلویزیون حکومت در ایران ساعاتی بعد از «بازگشت شرایط به حالت عادی» خبر داد؛ وضعیتی که به نوشته وای‌نت، همچنان با ادامه محاصره هرمز و سرگردانی صدها کشتی همراه است.

