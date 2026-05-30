یک منبع آگاه شنبه ۹ خرداد در مصاحبه با بلومبرگ گفت سامانه‌های پدافند هوایی کویت موفق به رهگیری یک فروند موشک «فاتح ۱۱۰» جمهوری اسلامی شدند، اما بقایای آن به پایگاه هوایی علی السالم برخورد کرد.

او افزود در پی این حمله، حدود پنج نفر، از جمله نیروهای نظامی و پیمانکاران حاضر در پایگاه، زخمی شدند که جراحات آن‌ها سطحی بوده است.

این منبع به‌دلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود.

بر پایه اطلاعات مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، فاتح ۱۱۰ یک موشک بالستیک کوتاه‌برد است که می‌تواند کلاهک ۵۰۰ کیلوگرمی حمل کند.

بلومبرگ در ادامه نوشت در حمله موشکی جمهوری اسلامی به کویت، همچنین یک فروند پهپاد «ام‌کیو-۹ ریپر» به‌طور کامل منهدم شد و دست‌کم یک پهپاد دیگر نیز خسارت سنگینی دید. ارزش هر یک از این پهپادها حدود ۳۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) تاکنون به درخواست بلومبرگ برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخی نداده است.

بلومبرگ افزود جمهوری اسلامی از زمان آغاز درگیری‌ها در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بیش از ۱۸۵۰ موشک بالستیک به سمت اهداف مختلف در منطقه شلیک کرده است.

با وجود برقراری آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از ۱۹ فروردین، درگیری‌های پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.

بامداد هفتم خرداد، ارتش آمریکا چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرد و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپادها را هدف قرار داد.

در سوی دیگر، سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا، یک پایگاه هوایی این کشور را هدف قرار داده است. هم‌زمان، ارتش کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی «خصمانه» خبر داد، اما درباره عامل این حملات توضیحی ارائه نکرد.

تداوم تنش‌ها در میانه مذاکرات

بلومبرگ در ادامه گزارش داد حمله اخیر جمهوری اسلامی به پایگاه نظامی آمریکا در کویت در شرایطی رخ داد که رایزنی‌های دیپلماتیک میان تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافق همچنان ادامه دارد.

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره چشم‌انداز مذاکرات و مفاد توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن بالا گرفته است.

ترامپ هشتم خرداد اعلام کرد در جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید شرکت خواهد کرد تا «تصمیم نهایی» را در مورد نوع مواجهه با جمهوری اسلامی اتخاذ کند.

روزنامه نیویورک‌تایمز ساعاتی بعد به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد نشست دو ساعته ترامپ درباره مناقشه ایران بدون اتخاذ تصمیم نهایی پایان یافت.

بلومبرگ نوشت جنگ ایران ذخایر تسلیحات ارزشمند ایالات متحده را کاهش داده است؛ از جمله موشک‌های کروز تاماهاک و جی‌ای‌اس‌اس‌ام-ای‌آر، و همچنین موشک‌های سامانه‌های دفاع هوایی شامل تاد، پاتریوت پی‌ای‌سی-۳ و اس‌ام-۳ بلاک.

با این حال، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ۹ خرداد در سخنرانی خود در نشست «گفت‌وگوی شانگری‌لا» در سنگاپور تاکید کرد ذخایر نظامی ایالات متحده برای ازسرگیری احتمالی کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی کفایت می‌کند.

او افزود ترامپ همچنان رویکردی «صبورانه» در پیش گرفته و به دنبال «توافق خوبی» است تا اطمینان حاصل شود تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.