‌‌نتانیاهو چهارشنبه ۱۳ خرداد در گفت‌وگویی مفصل با سارا آیزن، مجری و خبرنگار شبکه «سی‌ان‌بی‌سی»، گفت به باور او جمهوری اسلامی به‌شدت تضعیف شده و شکاف‌های داخلی در ساختار قدرت آن رو به گسترش است.

او اظهار داشت: «در واقع، همین حالا در ایران شکاف‌های عظیمی وجود دارد اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد سقوط حکومت چه زمانی اتفاق خواهد افتاد.»

نخست‌وزیر اسرائیل با اشاره به فروپاشی حکومت‌های کمونیستی در اروپای شرقی و سقوط دیوار برلین گفت سقوط حکومت‌ها معمولا زمانی رخ می‌دهد که کمتر کسی انتظار آن را دارد.

او افزود: «من باور دارم که در نهایت این شکاف‌ها گسترش پیدا می‌کنند و رژیم سقوط خواهد کرد و ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.»

نتانیاهو همچنین به صراحت گفت که معتقد است باید از مردم ایران برای مقابله با جمهوری اسلامی حمایت شود.

او اظهار داشت: «فکر می‌کنم ما باید به مردم ایران کمک کنیم تا این رژیم را سرنگون کنند.»

نتانیاهو گفت میان حاکمیت ایران و بخش بزرگی از جامعه ایران شکاف عمیقی وجود دارد و گفت اکثریت مردم ایران خواهان آزادی، دموکراسی و روابط بهتر با غرب هستند.

او در عین حال تاکید کرد که اسرائیل با مردم ایران دشمنی ندارد، گفت: «ما با مردم ایران جنگی نداریم. ما با کسانی جنگ داریم که می‌خواهند ما و شما را بکشند.»

این مصاحبه در شرایطی انجام شد که گزارش‌هایی از تنش لفظی میان ترامپ و نتانیاهو منتشر شده بود. با این حال، نخست‌وزیر اسرائیل تلاش کرد اختلافات با رئیس‌جمهوری آمریکا را کم‌اهمیت جلوه دهد.

او گفت دو طرف ممکن است «اختلافات تاکتیکی» داشته باشند، اما در موضوعات اصلی با یکدیگر هم‌نظر هستند.

نتانیاهو گفت: «گاهی، مثل بهترین خانواده‌ها، این اختلافات تاکتیکی را داریم. اما همیشه راهی پیدا می‌کنیم تا آنها را حل کنیم.»

او همچنین ترامپ را «بزرگ‌ترین دوست اسرائیل در کاخ سفید» خواند و تاکید کرد که روابط دو طرف همچنان نزدیک و راهبردی است.

تهران هشدار اقدام نظامی را جدی بگیرد

نتانیاهو در ادامه این گفت‌وگو به تنگه هرمز و تاثیر درگیری‌ها بر صادرات نفت و بازارهای جهانی انرژی اشاره کرد.

او از آنچه «محاصره معکوس» آمریکا علیه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز توصیف کرد، تمجید کرد و آن را «یک حرکت نابغه‌وار» خواند و مدعی شد فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه تهران تاثیر قابل توجهی بر توانایی‌های حکومت ایران گذاشته است.

نتانیاهو گفت کشورهای مختلف جهان در حال ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال نفت هستند تا وابستگی به تنگه هرمز کاهش یابد.

او افزود: «این همان چیزی است که اکنون در حال رخ دادن است. نه اینکه قرار است اتفاق بیفتد؛ همین حالا در حال اتفاق افتادن است.»

به گفته او، اگرچه پیش از آغاز جنگ حدود یک‌پنجم نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما این حجم از صادرات انرژی در بلندمدت می‌تواند از مسیرهای جایگزین جبران شود.

نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آتش‌بس و حملات اخیر منتسب به جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت: «فکر می‌کنم یک بازی تاکتیکی در جریان است.»

نتانیاهو همچنین هشدار داد که تهران باید تهدیدهای ترامپ درباره بازگشت به گزینه نظامی را جدی بگیرد.

او گفت: «اگر لازم باشد، بازگشت کامل به اقدام نظامی وجود خواهد داشت. این تصمیم رییس‌جمهوری است. اسرائیل آماده است و نیروهای آمریکا آماده هستند.»

نخست‌وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی را تهدیدی علیه اسرائیل، آمریکا و کشورهای غربی توصیف کرد و گفت: «ما با دشمنی روبه‌رو هستیم که می‌خواهد کشور ما را نابود کند، کشور شما را نابود کند، دموکراسی‌های آزاد را در همه جا نابود کند و نوع تروریستی خود را در سراسر جهان گسترش دهد.»

او افزود: «وقتی ما با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن می‌جنگیم، فقط جنگ خودمان را نمی‌جنگیم؛ جنگ شما را و صادقانه بگویم جنگ اروپا را هم می‌جنگیم.»

نتانیاهو همچنین از رهبران اروپایی، به‌ویژه امانوئل مکرون، به دلیل انتقاد از اقدامات نظامی اسرائیل انتقاد کرد و گفت کشورهای اروپایی در برابر آنچه او «تهدیدهای افراط‌گرایانه» می‌خواند، موضعی ضعیف اتخاذ کرده‌اند.

تهدید هسته‌ای

نتانیاهو بار دیگر جمهوری اسلامی را محور اصلی تهدیدهای امنیتی علیه اسراییل و آمریکا توصیف کرد و گفت جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای، مهم‌ترین هدف مشترک او و دونالد ترامپ است.

نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر موافقت تهران با نداشتن سلاح هسته‌ای، گفت صرف تعهدات لفظی کافی نیست و هر توافقی باید با سازوکارهای عملی و قابل راستی‌آزمایی همراه باشد.

او گفت: «باید مطمئن شوید که آنها واقعا این کار را نمی‌کنند، چون آنها همیشه دروغ می‌گویند و همیشه تقلب می‌کنند.»

نتانیاهو افزود هر توافقی باید شامل خروج مواد هسته‌ای از ایران و برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای باشد.

او تاکید کرد: «باید راهی داشته باشید برای خارج کردن مواد هسته‌ای و برچیدن زیرساخت‌هایی که دارند.»

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین بار دیگر از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ انتقاد کرد و گفت برجام امکان حفظ و توسعه ظرفیت‌های غنی‌سازی را برای جمهوری اسلامی فراهم کرده بود.

او گفت اگر آن توافق بدون فشارها و تحریم‌های بعدی ادامه پیدا می‌کرد، جمهوری اسلامی اکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود.

نتانیاهو همچنین مدعی شد عملیات‌های نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به عقب رانده است.

او گفت: «ما ۲۰ نفر از دانشمندان برجسته هسته‌ای را از بین بردیم» و افزود که حکومت ایران همچنان تحت فشار قرار دارد، اما مساله اصلی خروج مواد هسته‌ای از ایران هنوز حل نشده است.

پاسخ به انتقادها

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، نخست‌وزیر اسرائیل به انتقادهای جهانی از عملکرد نظامی کشورش پاسخ داد و گفت اسرائیل درگیر «نبرد اطلاعاتی دیجیتال» است.

او برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را متهم کرد که تصویری تحریف‌شده از جنگ ارائه می‌کنند.

او گفت: «سوال این است: آیا تسلیم دروغ‌ها می‌شوید؟ نه، من از مردمم محافظت می‌کنم.»

نتانیاهو همچنین تاکید کرد که حاضر نیست به‌دلیل فشار افکار عمومی یا انتقاد رسانه‌ها از سیاست‌های امنیتی خود عقب‌نشینی کند.

او افزود: «من ترجیح می‌دهم یک سرمقاله بد بگیرم تا یک آگهی ترحیم مثبت.»

در پایان مصاحبه، نتانیاهو به مسائل اقتصادی پرداخت و تلاش کرد تصویری مثبت از اقتصاد اسرائیل ارائه دهد.

او با اشاره به رشد بازار سهام، افزایش ارزش شِکِل و ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی گفت برخلاف درخواست‌های برخی گروه‌ها برای خروج سرمایه از اسرائیل، سرمایه‌گذاری در این کشور همچنان ادامه دارد.

او با اشاره به سرمایه‌گذاری شرکت آمریکایی انویدیا، غول تولید تراشه‌‌های هوش مصنوعی در اسرائیل گفت: «من کارگزار بورس نیستم و به شما توصیه سرمایه‌گذاری نمی‌دهم، اما می‌گویم هر چیزی در اسرائیل بخرید، چون اسرائیل در حال صعود است.»