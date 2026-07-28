عفو بین‌الملل سه‌شنبه ششم مرداد اعلام کرد مقام‌های جمهوری اسلامی موجی از اعدام‌ها و احکام اعدام را برای سرکوب مخالفان به راه انداخته‌اند.

این سازمان هشدار داد دست‌کم ۶۰ نفر، از جمله سه نفر که هنگام وقوع جرایم منتسب‌شده کمتر از ۱۸ سال داشتند، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند و بسیاری دیگر نیز با اتهام‌هایی روبه‌رو هستند که مجازات آن‌ها اعدام است.

به گفته عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۲۶ نفر را در ارتباط با اعتراض‌های دی‌ماه، خودسرانه اعدام کرده است. دست‌کم ۲۶ نفر دیگر نیز با اتهام‌های دارای انگیزه سیاسی اعدام شده‌اند. فعالان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی محاکمه‌های این افراد را ناعادلانه و روند دادرسی را همراه با شکنجه و آزار توصیف کرده‌اند.

هبا مرایف، مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، گفت واکنش ناکافی جامعه بین‌المللی مقام‌های جمهوری اسلامی را جسورتر کرده است و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای توقف اعدام‌ها، ایجاد سازوکار مستقل عدالت و ارجاع وضعیت ایران به دیوان کیفری بین‌المللی اقدام کنند.

عفو بین‌الملل این بیانیه را بر پایه گفت‌وگو با ۱۰ منبع آگاه و بررسی منابع رسمی، رسانه‌ای و حقوق بشری تهیه کرده است.

چهار اعدام از یک پرونده؛ هشت محکوم دیگر در خطر

عفو بین‌الملل اعلام کرد جمهوری اسلامی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اسفند ۱۴۰۴، صدور و اجرای احکام اعدام علیه بازداشت‌شدگان خیزش دی‌ماه را تشدید کرده است.

امیرحسین صفری حسین‌آبادی و ابوالفضل سپاهی‌بادجانی ششم مرداد در ملاء عام اعدام شدند .

آن‌ها در اعتراض‌های ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اصفهان بازداشت و پس از محاکمه‌ای گروهی و به‌شدت ناعادلانه، در ارتباط با کشته شدن چهار مامور پلیس و اتهام‌هایی از جمله نگهداری سلاح، تخریب اموال عمومی و آتش‌زدن ساختمان‌ها، به اعدام محکوم شدند.

عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی، دو متهم دیگر این پرونده، ۲۸ تیر اعدام شدند. علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان نیز در همین پرونده به اعدام محکوم شده‌اند و در معرض اجرای قریب‌الوقوع حکم قرار دارند.

عفو بین‌الملل اعلام کرد شروین باقریان ۲۱ روز تحت ناپدیدسازی قهری و شکنجه قرار داشت، اعتراف اجباری‌اش پیش از محاکمه پخش شد و از دسترسی به وکیل محروم بود.

هم‌زمان، یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت قائم حسینی، امیرحسین ملکی و علی دشتی، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند و از خانواده‌های آن‌ها خواسته شده برای آخرین دیدار به زندان بروند.

گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز پنجم مرداد صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند .

شش اعدام دیگر برای جرایم فاقد قتل عمد

عفو بین‌الملل اعلام کرد مهدی خانکی، محمد امینی دهقانی، جواد زمانی، ابوالفضل سعیدی، اشکان ملکی و مهرداد محمدی‌نیا، با وجود محکوم نشدن به قتل عمد، برخلاف معیارهای بین‌المللی اعدام شدند.

میزان گزارش داد مهدی خانکی ۳۱ تیر در کرج، بر اساس «اعترافات» دوران بازداشت و اتهام‌هایی از جمله ارتباط با یک گروه مخالف، نگهداری سلاح و همکاری عملیاتی با اسرائیل و آمریکا اعدام شد .

جمهوری اسلامی ۲۴ تیر محمد امینی دهقانی را اعدام کرد. او در ارتباط با اعتراض‌های ۱۹ دی اصفهان، با استناد به «اعترافات» دوران بازداشت و اتهام‌هایی از جمله «محاربه»، «افساد فی‌الارض»، مسدود کردن جاده‌ها و آسیب زدن به اموال عمومی به اعدام محکوم شده بود.

جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی ۲۶ خرداد پس از محکوم شدن به اتهام‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به‌طور خودسرانه اعدام شدند.

این اتهام‌ها در ارتباط با اعتراض‌های شاهرود و مواردی چون اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و آتش‌افروزی مطرح شده بود. قوه قضاییه اعترافات اجباری آن‌ها را روز اجرای حکم پخش کرد.

اشکان ملکی و مهرداد محمدی‌نیا ، دو شهروند کرد، ۱۱ خرداد در استان البرز، بدون اطلاع خانواده‌ها و وکلایشان، مخفیانه اعدام شدند.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران آن‌ها را به اتهام «محاربه» و در ارتباط با آتش زدن یک مسجد و حوزه علمیه به اعدام محکوم کرده بود.

به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «اعترافات» دوران بازداشت آن‌ها که پیش از محاکمه از تلویزیون حکومتی پخش شد، در صدور حکم مورد استناد قرار گرفت.

آرمان معرفتی ، متهم دیگر این پرونده، در زندان قزل‌حصار در معرض اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام قرار دارد.

محاکمه‌های ناعادلانه و اعترافات اجباری

عفو بین‌الملل اعلام کرد معترضان اعدام‌شده یا محکوم به اعدام با اتهام‌های مبهمی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» و گاه به‌دلیل اقدام‌هایی مانند آتش زدن ساختمان‌ها، تخریب اموال یا مسدود کردن جاده‌ها محکوم شده‌اند؛ اتهام‌هایی که به گفته این سازمان، معیارهای بین‌المللی برای اعمال مجازات اعدام را برآورده نمی‌کنند.

این سازمان افزود مقام‌های جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۶ با استفاده از اتهام‌هایی مانند «جاسوسی» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» و همچنین «قانون جدید جاسوسی »، دامنه صدور احکام اعدام را گسترش داده‌اند.

عفو بین‌الملل هشدار داد این قانون می‌تواند حتی ارتباط با رسانه‌های مستقل، سازمان‌های حقوق بشری و دیگر نهادهایی را که جمهوری اسلامی «متخاصم» می‌خواند، در صورت تفسیر مقام‌ها به‌عنوان «فعالیت اطلاعاتی»، با مجازات اعدام روبه‌رو کند.

این سازمان همچنین اعلام کرد معترضان در دادگاه‌های غیرعلنی، همراه با شکنجه، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از وکیل و استفاده از اعترافات اجباری به اعدام محکوم شده‌اند و دیوان عالی کشور نیز این احکام را بدون بررسی موثر تایید کرده است.

افزایش احکام اعدام و درخواست اقدام بین‌المللی

عفو بین‌الملل اعلام کرد پس از برقراری دوباره اینترنت در پنجم خرداد، صدور دست‌کم ۱۵ حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه گزارش شده که ۱۳ مورد آن‌ها در دیوان عالی کشور تایید شده است.

این سازمان افزود شمار واقعی احکام احتمالا بسیار بیشتر است و تنها در یک زندان در استان اصفهان، بیش از ۷۰ معترض به اعدام محکوم شده‌اند.

به گفته عفو بین‌الملل، این روند هم‌زمان با توصیف اعتراض‌ها به‌عنوان «توطئه آمریکایی-اسرائیلی» یا «کودتا» و تهدید علنی مقام‌ها به تسریع مجازات معترضان ادامه دارد.

این سازمان هشدار داد با توجه به بازداشت هزاران نفر و سکوت خانواده‌ها از ترس اقدامات تلافی‌جویانه، شمار افراد در معرض اعدام ممکن است بسیار بیشتر باشد.

محکومان دیگری که در معرض خطر اعدام‌اند

بنیامین نقدی ، ورزشکار رشته‌های رزمی، پس از بازداشت در اعتراض‌های شیراز و بیش از ۵۰ روز ناپدیدسازی قهری، به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد. اعتراف اجباری او پیش از محاکمه از تلویزیون حکومتی پخش شده بود.

پیمان گنجی نیز به‌دلیل نقش منتسب‌شده به او در آتش زدن یک مسجد و ساخت کوکتل مولوتف، به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است. او این اتهام‌ها را رد کرده و اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه را در دادگاه پس گرفته است.

عفو بین‌الملل تاکید کرد هیچ‌یک از این دو نفر به مشارکت در کشته شدن نیروهای امنیتی متهم نشده‌اند.

عرفان امیری، منصور جعفری و متین محمدی نیز که هنگام وقوع جرایم منتسب‌شده کمتر از ۱۸ سال داشتند، در معرض اعدام قرار دارند؛ اقدامی که حقوق بین‌الملل مطلقا ممنوع کرده است.

عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری همه اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده و برقراری تعلیق رسمی اجرای احکام اعدام با هدف لغو کامل این مجازات شد.

اعدام‌ها برای هیچ‌کس عدالت به ارمغان نمی‌آورند

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از اعدام سپاهی‌بادجانی و صفری حسین‌آبادی در ملا عام، به گزارش ایران‌اینترنشنال درباره فضای امنیتی محل اعدام اشاره کرد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شهروندانی شب را در نزدیکی محل اعدام گذراندند تا «هیچ‌کس مرگ را در تنهایی تجربه نکند». به گفته ساتو، برای بسیاری از ایرانیان، اعدام به «تنها امر ثابت» در زندگی تبدیل شده؛ چیزی که حکومت آن را عادی و روزمره کرده است.

ساتو اعدام در ملا عام را رفتاری «ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» خواند و گفت این اعدام‌ها نه برای متهمان محروم از دادرسی عادلانه، نه برای چهار نیروی امنیتی که مرگشان در دادگاهی علنی و مستقل بررسی نشده و نه برای جامعه، عدالت به همراه نمی‌آورد.

به گفته او، هدف از این اعدام‌ها ایجاد رعب و تحکیم اقتدار حکومت از طریق نمایش مرگ است؛ نمایشی که مردم، از جمله کودکان، را در معرض آسیب‌های روانی قرار می‌دهد.

ساتو اعلام کرد تاکنون چهار نفر از ۱۲ جوان این پرونده به‌طور خودسرانه اعدام شده‌اند و هشت نفر دیگر در انتظار اجرای حکم‌اند.

او همچنین با اشاره به آخرین ملاقات باقریان جبلی و سه نفر دیگر با خانواده‌هایشان، درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع آن‌ها هشدار داد و خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها و تعلیق سراسری اجرای این مجازات تا زمان لغو کامل آن شد.