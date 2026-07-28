کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، گفت این دیدار پشت درهای بسته نزدیک به یک ساعت و نیم طول کشید و «مثبت و سازنده» بود.

کاخ سفید هنوز جزئیات بیشتری از این دیدار و گفت‌وگوهای ترامپ و نتانیاهو منتشر نکرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت این دیدار در شرایطی انجام شد که هر دو رهبر با فشارهای فزاینده داخلی روبه‌رو هستند. نتانیاهو در آستانه انتخابات قرار دارد و بخشی از مشکلات سیاسی او به وخامت روابطش با ترامپ مربوط می‌شود. ترامپ نیز برای پایان دادن به جنگی نامحبوب تحت فشار است؛ جنگی که خسارت‌های اقتصادی گسترده‌ای به بار آورده و پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر موجب افزایش قیمت‌ها شده است.

با وجود نشانه‌های تنش میان دو طرف پیش از دیدار، نتانیاهو پس از آن در پستی در اینستاگرام با شور و حرارت از ملاقات سخن گفت و تاکید کرد که «تمام تیم ارشد» ترامپ نیز در جلسه حضور داشتند.

جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، که پیش‌تر از اسرائیل انتقاد کرده و در ماه ژوئن به مقام‌های اسرائیلی هشدار داده بود ترامپ تنها دوست آنها در میان رهبران جهان است، نیز در این جلسه حضور داشت.

نتانیاهو به زبان عبری گفت: «وقتی می‌گویم عالی، منظورم تعریف سطحی نیست. این گفت‌وگویی در چارچوب شراکت کامل، حمایت متقابل و درک هدف مشترک برای اطمینان از آن بود که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند؛ در کنار اهداف دیگر. این یکی از بهترین گفت‌وگوهایی بود که با رییس‌جمهوری ایالات متحده، دوستمان دونالد ترامپ، داشته‌ام.»

نتانیاهو بعدتر در مراسم خاکسپاری سناتور لیندسی گراهام به ونس و ترامپ پیوست. در این مراسم، نخست‌وزیر اسرائیل در حال گفت‌وگو با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، دیده شد؛ زلنسکی نیز پیش‌تر در همان روز با ترامپ دیدار کرده بود.

ترامپ پیش از دیدار از نتانیاهو ابراز نارضایتی کرد

ترامپ پیش از ملاقات، بخشی از تنش موجود با نتانیاهو را آشکار کرد و از گزارش‌هایی گلایه کرد که می‌گفتند رهبر اسرائیل قصد دارد درباره فعالیت‌های ایران در کوه کلنگ گزلا، سایتی بالقوه هسته‌ای که رییس‌جمهوری آمریکا بارها تهدید به بمباران آن کرده است، اطلاعاتی ارائه کند.

ترامپ در گفت‌وگو با برنامه «فاکس اند فرندز» (Fox & Friends) گفت: «من دقیقا می‌دانم در کوه کلنگ گزلا چه می‌گذرد.»

او اصرار کرد هر کاری که جمهوری اسلامی در آنجا انجام می‌دهد «مشکل بزرگی نیست» و افزود: «بی‌بی این را به من می‌گوید چون می‌خواهد من همچنان درگیر بمانم.»

ترامپ با آشکار کردن نارضایتی خود از متحدش افزود: «چرا باید این موضوع را به تمام جهان اعلام کنید؟»

به‌نوشته آسوشیتدپرس، روابط ترامپ و نتانیاهو در طول سال‌ها فراز و فرود داشته است، اما پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در سال گذشته، ائتلاف آنها قوی‌تر از همیشه به نظر می‌رسید.

زمانی که این دو در ۹ اسفند ۱۴۰۴ جنگ مشترک با جمهوری اسلامی راآغاز کردند، موضعی متحد داشتند و می‌گفتند ارتش‌های دو کشور به‌طور کاملا هماهنگ برای از میان بردن رهبری جمهوری اسلامی و فراهم کردن زمینه روی کار آمدن حکومتی نزدیک‌تر به غرب عمل می‌کنند.

به‌نوشته آسوشیتدپرس اما جمهوری اسلامی با فرستادن پهپادها و موشک‌ها به سوی پایگاه‌های آمریکا و کشورهای خلیج فارس و بستن تنگه هرمز ترامپ را در داخل آمریکا و از سوی متحدان منطقه‌ای تحت فشار شدید قرار داد تا به درگیری پایان دهد.

از آن زمان، نتانیاهو که خواهان ادامه جنگ ایران و علیه متحد آن، حزب‌الله لبنان، بود، به حاشیه رانده شد؛ در حالی که ترامپ برای دستیابی به توافق با تهران تلاش می‌کرد، اختلافات میان نتانیاهو و ترامپ و همچنین ونس بر سر جنگ ایران و موضوعات دیگر آشکارتر شد.

آمیت سگال، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اسرائیلی، دوشنبه در روزنامه «اسرائیل هیوم» نوشت: «آمریکایی‌ها برای اسرائیلی‌ها روشن کرده‌اند که آنها هستند که جنگ را اداره می‌کنند. برای همه روشن است که اسرائیل روی صندلی عقب نشانده شده است.»

یک منبع مطلع به آسوشیتدپرس گفت نخست‌وزیر اسرائیل قصد داشت اطلاعات اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای تهران را در اختیار ترامپ قرار دهد.

این خبرگزاری همچنین به‌نقل از یک مقام کاخ سفید افزود قرار بود دو رهبر درباره توافق چارچوبی امضاشده میان آمریکا و اسرائیل با لبنان در ارتباط با جنگ اسرائیل و حزب‌الله و همچنین گسترش پیمان‌های ابراهیم گفت‌وگو کنند.