او دوشنبه پنجم مرداد در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال اعلام کرد حضور نیروهای عراقی وابسته به حشد شعبی در ایران در شرایط کنونی «کاملا طبیعی» است.

به گفته این فرمانده، این افراد به‌عنوان بخشی از ساختار رسمی حشد شعبی به ایران اعزام نشده‌اند، بلکه «به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی» و با هدف آمادگی برای «یک جنگ زمینی احتمالی» در جنوب ایران حضور دارند.

این فرمانده حشد شعبی به‌دلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود.

طی هفته‌های اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنش‌ها در منطقه انجامیده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوم مرداد پس از ۱۳ شب عملیات پیاپی، دستور توقف حملات به مواضع حکومت ایران را صادر کرد.

مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، چهارم مرداد اعلام کرد ترامپ این کارزار نظامی را برای فراهم آوردن فرصت پیشبرد مذاکرات متوقف کرده است.

در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت تنگه هرمز همچنان بسته است.

در این میان، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران، به‌ویژه به جزایر جنوبی از جمله خارک، مطرح شده است.

در صورت درخواست سپاه، عراقی‌های بیشتری اعزام می‌شوند

فرمانده حشد شعبی در ادامه مصاحبه با ایران‌اینترنشنال، از حضور شبه‌نظامیان عراقی در ایران دفاع کرد و گفت این اقدام «بر همان منطقی استوار است که پیش‌تر برخی از این افراد خود را موظف به حضور در کنار حوثی‌ها و حمایت از آن‌ها می‌دانستند».

او افزود: «چه با عنوان سازمان حشد شعبی و چه با هر عنوان دیگری، اگر جمهوری اسلامی، به‌ویژه سپاه پاسداران، از عراقی‌هایی که از نظر اعتقادی به ایران وفادارند درخواست کند، افراد زیادی برای این منظور اعزام خواهند شد.»

پیش‌تر گزارش‌هایی درباره نقش نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله عناصر وابسته به حشد شعبی، در کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان منتشر شده بود.

کاخ سفید در ماه‌های اخیر فشار بر دولت عراق را برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور افزایش داده است.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با ترامپ در کاخ سفید تاکید کرد بر اساس برنامه دولت عراق، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».