ترامپ جمعه ۹ مرداد در کمپ دیوید گفت: «شیوه مذاکره ایرانی‌ها مرا عصبانی می‌کند. آن‌ها ۷ ساعت بر سر موضوعی مذاکره می‌کنند که می‌توانند در ۱۰ دقیقه به نتیجه برسانند.»

او افزود استیو ویتکاف، جرد کوشنر، جی‌دی ونس و مارکو روبیو در مذاکرات با تهران نقش دارند و با وجود اختلاف‌ها، رسیدن به توافق همچنان ممکن است.

ترامپ در عین حال بر تداوم حملات به مواضع جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت این حملات تا زمان تضعیف کامل توان نظامی حکومت ایران ادامه خواهد یافت.

او ادامه داد: «شاید اکنون هنوز قوی باشند، اما ضعیف‌تر و ضعیف‌تر خواهند شد و سرانجام از بین می‌روند. به‌زودی دیگر چیزی از توان نظامی آن‌ها باقی نخواهد ماند.»

طی هفته‌های اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنش‌ها در منطقه انجامیده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ۹ مرداد در بیانیه‌ای، روایت جمهوری اسلامی مبنی بر مسدود بودن تنگه هرمز را نادرست خواند و تاکید کرد این آبراه همچنان برای تردد کشتی‌های تجاری باز است.

ساعاتی پیش، «نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس»، وابسته به حکومت ایران، اعلام کرده بود به‌دلیل تداوم اقدامات «تجاوزکارانه» ارتش آمریکا در منطقه، تردد در تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.

ترامپ: مقام‌های جمهوری اسلامی دروغ‌گو هستند

رییس‌جمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود در نشست کابینه در کمپ دیوید، رفتار تهران در قبال واشینگتن را «ناصادق و بسیار غیرمنصفانه» توصیف کرد و گفت اعتماد خود را به مقام‌های جمهوری اسلامی از دست داده، زیرا آنها «دروغ می‌گویند».

ترامپ همچنین گمانه‌زنی‌ها درباره نقش حکومت ایران در حمله سایبری به تاسیسات آب ایالت مینه‌سوتا را رد کرد و مسئولیت این موضوع را متوجه دولت ایالتی و فرماندار مینه‌سوتا دانست.

ترامپ پیش از آغاز نشست کابینه نیز در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز تاکید کرده بود جمهوری اسلامی در نهایت «چاره‌ای جز تسلیم نخواهد داشت.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که شبکه سی‌ان‌ان پیش‌تر گزارش داد ازسرگیری مذاکرات مستقیم میان تهران و واشینگتن در آینده نزدیک محتمل به نظر نمی‌رسد.

به گزارش این شبکه، برخلاف ادعای ترامپ مبنی بر اینکه تهران برای پایان دادن به درگیری‌ها «التماس می‌کند»، برخی مقام‌های آمریکایی نگران هستند جمهوری اسلامی بیش از گذشته بر اهرم فشار تنگه هرمز و حملات موشکی علیه نیروهای آمریکایی تکیه کند.

بسنت: دارایی‌های جمهوری اسلامی را در سراسر جهان شناسایی می‌کنیم

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشست کابینه در کمپ دیوید بر ادامه فشارها علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت واشینگتن در سراسر جهان به دنبال شناسایی و توقیف دارایی‌های حکومت ایران است.

او با اشاره به تشدید تحریم‌های واشینگتن علیه تهران در ماه‌های اخیر افزود این سیاست به دستور ترامپ از مارس ۲۰۲۵ آغاز شده و با هدف تضعیف شبکه‌های مالی حکومت ایران ادامه دارد.

بسنت اضافه کرد: «بانک مرکزی [جمهوری اسلامی] مجبور شد پول چاپ کند و این باعث تورم شد. اکنون آن‌ها با تورم ۱۸۰ درصدی مواجه هستند. آن‌ها قادر به پرداخت حقوق نیروهای خود نیستند.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد دولت ترامپ در حال ردیابی دارایی‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان است تا این منابع به مردم ایران بازگردانده شود.

به گفته او، این دارایی‌ها همچنین برای پرداخت غرامت به شهروندان آمریکایی آسیب‌دیده از اقدامات جمهوری اسلامی و نیز جبران خسارات ناشی از حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز اختصاص خواهد یافت.

در هفته‌های اخیر و پس از فروپاشی آتش‌بس، ایالات متحده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده و هم‌زمان، دور تازه‌ای از تحریم‌ها را به اجرا گذاشته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هفتم مرداد ۱۰ شرکت و نهاد و ۸ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

این وزارتخانه یک روز بعد نیز شبکه بین‌المللی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر را تحریم کرد.