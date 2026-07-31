دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل در گفتوگو با سیانان اعلام کرد حماس باید «بهطور واقعی» خلع سلاح شود و «راهحلهای ظاهری» برای اسرائیل قابل قبول نیست.
او اضافه کرد که ترتیب اجرای مراحل مربوط به خلع سلاح حماس، ارسال کمکهای بشردوستانه و عقبنشینی نیروهای اسرائیلی به «خط زرد» در غزه، میتواند در مذاکرات آینده با میانجیها مورد بحث و توافق قرار گیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنانی در نشست کابینه این کشور، رویکرد جمهوری اسلامی در مذاکرات را مورد انتقاد قرار داد و اعلام کرد حملات ایالات متحده به مواضع حکومت ایران ادامه خواهد یافت.
ترامپ جمعه ۹ مرداد در کمپ دیوید گفت: «شیوه مذاکره ایرانیها مرا عصبانی میکند. آنها ۷ ساعت بر سر موضوعی مذاکره میکنند که میتوانند در ۱۰ دقیقه به نتیجه برسانند.»
او افزود استیو ویتکاف، جرد کوشنر، جیدی ونس و مارکو روبیو در مذاکرات با تهران نقش دارند و با وجود اختلافها، رسیدن به توافق همچنان ممکن است.
ترامپ در عین حال بر تداوم حملات به مواضع جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت این حملات تا زمان تضعیف کامل توان نظامی حکومت ایران ادامه خواهد یافت.
او ادامه داد: «شاید اکنون هنوز قوی باشند، اما ضعیفتر و ضعیفتر خواهند شد و سرانجام از بین میروند. بهزودی دیگر چیزی از توان نظامی آنها باقی نخواهد ماند.»
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ۹ مرداد در بیانیهای، روایت جمهوری اسلامی مبنی بر مسدود بودن تنگه هرمز را نادرست خواند و تاکید کرد این آبراه همچنان برای تردد کشتیهای تجاری باز است.
ساعاتی پیش، «نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس»، وابسته به حکومت ایران، اعلام کرده بود بهدلیل تداوم اقدامات «تجاوزکارانه» ارتش آمریکا در منطقه، تردد در تنگه هرمز امکانپذیر نیست.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
ترامپ: مقامهای جمهوری اسلامی دروغگو هستند
رییسجمهوری آمریکا در ادامه سخنان خود در نشست کابینه در کمپ دیوید، رفتار تهران در قبال واشینگتن را «ناصادق و بسیار غیرمنصفانه» توصیف کرد و گفت اعتماد خود را به مقامهای جمهوری اسلامی از دست داده، زیرا آنها «دروغ میگویند».
ترامپ همچنین گمانهزنیها درباره نقش حکومت ایران در حمله سایبری به تاسیسات آب ایالت مینهسوتا را رد کرد و مسئولیت این موضوع را متوجه دولت ایالتی و فرماندار مینهسوتا دانست.
ترامپ پیش از آغاز نشست کابینه نیز در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز تاکید کرده بود جمهوری اسلامی در نهایت «چارهای جز تسلیم نخواهد داشت.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که شبکه سیانان پیشتر گزارش داد ازسرگیری مذاکرات مستقیم میان تهران و واشینگتن در آینده نزدیک محتمل به نظر نمیرسد.
به گزارش این شبکه، برخلاف ادعای ترامپ مبنی بر اینکه تهران برای پایان دادن به درگیریها «التماس میکند»، برخی مقامهای آمریکایی نگران هستند جمهوری اسلامی بیش از گذشته بر اهرم فشار تنگه هرمز و حملات موشکی علیه نیروهای آمریکایی تکیه کند.
بسنت: داراییهای جمهوری اسلامی را در سراسر جهان شناسایی میکنیم
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در نشست کابینه در کمپ دیوید بر ادامه فشارها علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت واشینگتن در سراسر جهان به دنبال شناسایی و توقیف داراییهای حکومت ایران است.
او با اشاره به تشدید تحریمهای واشینگتن علیه تهران در ماههای اخیر افزود این سیاست به دستور ترامپ از مارس ۲۰۲۵ آغاز شده و با هدف تضعیف شبکههای مالی حکومت ایران ادامه دارد.
بسنت اضافه کرد: «بانک مرکزی [جمهوری اسلامی] مجبور شد پول چاپ کند و این باعث تورم شد. اکنون آنها با تورم ۱۸۰ درصدی مواجه هستند. آنها قادر به پرداخت حقوق نیروهای خود نیستند.»
وزیر خزانهداری آمریکا تاکید کرد دولت ترامپ در حال ردیابی داراییهای جمهوری اسلامی در سراسر جهان است تا این منابع به مردم ایران بازگردانده شود.
به گفته او، این داراییها همچنین برای پرداخت غرامت به شهروندان آمریکایی آسیبدیده از اقدامات جمهوری اسلامی و نیز جبران خسارات ناشی از حملات به کشتیها در تنگه هرمز اختصاص خواهد یافت.
در هفتههای اخیر و پس از فروپاشی آتشبس، ایالات متحده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده و همزمان، دور تازهای از تحریمها را به اجرا گذاشته است.
وزارت خزانهداری آمریکا هفتم مرداد ۱۰ شرکت و نهاد و ۸ نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
این وزارتخانه یک روز بعد نیز شبکه بینالمللی پشتیبان شرکت هواپیمایی ماهانایر را تحریم کرد.
غازی حمد، از مقامهای ارشد حماس، اعلام کرد اجرای توافق مورد نظر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای برقراری صلح در نوار غزه مشروط به آن است که اسرائیل ابتدا به تعهدات خود در چارچوب توافق آتشبس سال گذشته عمل کند.
حمد جمعه ۹ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت حماس آماده پذیرش این توافق «دشوار و دردناک» است.
او از بهکار بردن عبارت «خلع سلاح» خودداری کرد و توافق مورد بحث را «چارچوبی جامع» خواند که اجرای آن به پایبندی اسرائیل به مرحله نخست توافق شرمالشیخ وابسته است.
حمد افزود بر اساس توافق سال گذشته، اسرائیل باید حملات خود به غزه را متوقف کند، نیروهایش را به مواضع مهر ۱۴۰۴ بازگرداند و ورود کالاها و کمکهای بشردوستانه به نوار غزه را افزایش دهد.
به گفته او، تنها پس از اجرای این تعهدات، حماس با سپردن سلاحهای خود به «کمیته ملی اداره غزه» موافقت خواهد کرد؛ نهادی تکنوکرات که برای مدیریت امور غیرنظامی غزه تشکیل شده است.
پیشتر پایگاه خبری اکسیوس گزارش داد هیاتی از حماس در جریان سفر اخیر خود به ایران برای شرکت در مراسم دفن جنازه علی خامنهای، با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران دیدار کرد.
بر اساس این گزارش، مقامهای سپاه پاسداران در این دیدار از حماس خواستند برای امضای توافق خلع سلاح شتاب نکند و با طولانی کردن روند مذاکرات، زمان بخرد.
یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت حماس در نهایت تصمیم گرفت به توصیه حکومت ایران در این زمینه توجه نکند.
حماس و اسرائیل مهرماه ۱۴۰۴ با پذیرش طرح صلح ترامپ، برای اجرای مرحله نخست آتشبس در نوار غزه به توافق رسیدند.
با این حال، مخالفت حماس با خلع سلاح، تداوم حضور نظامی اسرائیل در غزه و برخی حملات هدفمند به فرماندهان این گروه، اجرای مرحله دوم آتشبس را با ابهام روبهرو کرده بود.
اعلام توافق جدید در سایه اختلاف بر سر خلع سلاح حماس
رییسجمهوری آمریکا بامداد ۹ مرداد اعلام کرد گفتوگوهای اخیر میان میانجیها و رهبران حماس در قاهره، به توافقی برای خلع سلاح تدریجی این گروه در غزه منجر شده است.
ترامپ این توافق را «گامی عظیم به سوی صلح و امنیت پایدار» توصیف کرد و گفت روند اجرای آن بهصورت مرحلهای پیش خواهد رفت.
اعلام این توافق پس از ماهها مذاکرات فرسایشی انجام گرفت؛ گفتوگوهایی که در سایه بیاعتمادی متقابل و اختلاف بر سر تقدم اجرای تعهدات، بارها بدون دستیابی به نتیجه پایان یافته بود.
در سوی دیگر، یک مقام اسرائیلی ۹ مرداد تاکید کرد موضع این کشور تغییری نکرده و ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس «بهطور واقعی» خلع سلاح نشود، از «خط زرد» عقبنشینی نخواهد کرد.
«خط زرد» خط مرزبندی نظامی تعیینشده در توافق آتشبس است که بر اساس این توافق، در کنترل نیروهای اسرائیلی قرار دارد.
ساعاتی پس از اعلام ترامپ، مقامهای پزشکی غزه از کشته شدن دستکم یک فلسطینی و زخمی شدن چند تن دیگر در دو حمله هوایی اسرائیل و یک مورد تیراندازی خبر دادند.
نقشه راه ۱۵ مادهای برای اداره غزه
کمیته ملی اداره غزه ۹ مرداد «نقشه راه ۱۵ مادهای» خود را منتشر کرد؛ سندی که از اسرائیل، حماس و دیگر گروههای فلسطینی میخواهد توافق شرمالشیخ را بهطور کامل اجرا کنند؛ بهویژه تعهد مربوط به توقف عملیات نظامی در نوار غزه.
در این سند، روند واگذاری مسئولیت اداره غیرنظامی غزه به این کمیته تشریح شده و آمده است که این نهاد بر «از رده خارج کردن و نگهداری سلاحهای سنگین، مراکز تولید تسلیحات، انبارهای سلاح و تونلها» نظارت خواهد کرد.
طبق این نقشه راه، روند جمعآوری و نگهداری سلاحهای سنگین با عقبنشینی مرحلهای نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترل در غزه همزمان خواهد بود.
در عین حال، در این سند تاکید شده است که هیچ سلاحی به اسرائیل یا هیچ طرف غیرفلسطینی تحویل داده نخواهد شد.
کمیته ملی اداره غزه یک نهاد تکنوکرات فلسطینی است که برای اداره غیرنظامی غزه پس از جنگ تشکیل شده و قرار است مسئولیت خدمات عمومی، بازسازی و اجرای روند انتقال قدرت را بر عهده بگیرد.
ترامپ ششم مرداد با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در واشینگتن دیدار کرد.
نتانیاهو که در آستانه انتخابات اکتبر قرار دارد، ممکن است برای حفظ قدرت به حمایت احزاب راستگرایی نیاز داشته باشد که با توافقهای پیشین درباره غزه مخالف بودهاند.
یک منبع اسرائیلی گفت موضوع غزه در دیدار ترامپ و نتانیاهو مطرح نشده است.
در ویدیویی که از افسانه چترنور، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران و خانم گل چهار دوره لیگ برتر منتشر شده، او روبهروی غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، نشسته و از نداشتن شغل پس از بازنشستگی از فوتبال میگوید.
او سوابق ورزشیاش را توضیح میدهد و از اژهای میخواهد برای استخدام شدنش کاری کند. تصویر زنی با چنین کارنامهای که برای بهدستآوردن یک شغل معمولی از یکی از مسئولان سیاسی - امنیتی جمهوری اسلامی درخواست کمک میکند، فقط روایت مشکلات شخصی یک فوتبالیست نیست؛ این صحنه، تصویری است از جایگاهی که جمهوری اسلامی برای زنان فوتبالیست ساخته است.
در یک ساختار عادی، اشتغال یک ورزشکار نه به رئیس قوه قضاییه مربوط است و نه باید از مسیر ملاقات با یک مسئول امنیتی و طلب کمک از او پیگیری شود. اما در جمهوری اسلامی، حقوق اولیه از مسیرهای عادی خارج میشوند و به لطف، سفارش و دستور مسئولان وابسته میمانند.
ورزشکار زن ابتدا از قرارداد حرفهای، امنیت شغلی، حق پخش، پوشش رسانهای و آینده شغلی محروم میشود و سپس برای بخشی از همان حقوق ازدسترفته باید مقابل قدرت بنشیند و درخواست کند.
هیچکس از یک فوتبالیست انتظار ندارد در برابر حکومتی که برای معترضان صف اعدام به راه انداخته، به مبارزی سیاسی تبدیل شود؛ اما میان مبارزهکردن و اینگونه طلب لطف از قدرت، فاصله زیادی است.
شاید برای فهم بهتر این وضعیت زنان، بد نباشد که سرنوشت دیگر فوتبالیستهای زن ایران را کنار این تصویر بگذاریم؛ نه برای آنکه بازیکنان را مقابل یکدیگر قرار دهیم، بلکه برای دیدن راههای متفاوتی که ساختار جمهوری اسلامی پیش پای آنها میگذارد.
زهرا علیزاده در اعتراض به کشتار معترضان دیماه از تیم ملی کنارهگیری کرد. پست او چند ساعت بعد، همزمان با انتشار گزارشهایی درباره تهدیدهای امنیتی علیه بازیکنان و خانوادههایشان و فشار برای حذف مطالب اعتراضی، از اینستاگرام پاک شد.
علیزاده بازیکنی حاشیهای نبود؛ او در انتخابی جام قهرمانی آسیا که ایران را به استرالیا رساند، مقابل بوتان گل زد و مقابل سنگاپور پاس گل داد. او دیگر به تیم ملی دعوت نشد و چند ماه بعدتر هم کلا از فوتبال خداحافظی کرد. اینجا ساختار به بازیکن پیام میدهد که حق بازیکردن تا زمانی محفوظ است که درباره کشتهشدن مردم واکنشی نشان ندهید.
چند هفته بعد، در استرالیا، شماری از بازیکنان و اعضای تیم برای دریافت ویزای بشردوستانه اقدام کردند. هفت نفر در مقطعی این مسیر را پذیرفتند، اما پنج نفر بعدتر تصمیمشان را تغییر دادند و بازگشتند؛ آن هم در فضایی آکنده از اضطراب، نگرانی برای امنیت خانوادهها، نظارت افراد حراستی فدراسیون و گزارشهایی درباره فشارهای مستقیم و غیرمستقیم. نه ماندن تصمیم سادهای بود و نه بازگشت را میتوان آزادانه و بدون توجه به آن شرایط تفسیر کرد.
اما حکومت از همین بحران هم نمایش ساخت. بازیکنان بازگشته به میدان ولیعصر برده شدند تا نشانه «عشق به وطن» و شکست پروژه پناهندگی معرفی شوند.
بعدتر گلنوش خسروی، دیگر ملیپوش فوتبال زنان ایران، با میکروفون میان جمعیت مراسم حکومتی راه افتاد و از مردم درباره تیم ملی زنان و ماجرای استرالیا پرسید؛ ماجرایی که خودش یکی از افراد دخیل در آن بود. مصاحبهشوندگان از بازیکنان بازگشته تشکر میکردند، میگفتند دوستشان دارند و به آنها افتخار میکنند، اما همان بازیکن تیم ملی را که روبهرویشان ایستاده بود نمیشناختند.
این شاید تصویری از نسبت جمهوری اسلامی با فوتبال زنان باشد؛ حکومتی که مردم را برای تشویق بازیکنان به میدان میآورد، اما طی سالها کاری کرده که همان مردم حتی چهره ملیپوشان را نمیشناسند.
بازیکن در این نمایش، نه یک ورزشکار مستقل با هویت، سابقه و حقوق حرفهای، بلکه وسیلهای برای اثبات روایت حکومت است. باید مقابل دوربین از بازگشتش تشکر شود، حتی اگر کسی نداند زنی که میکروفون در دست دارد خودش عضو همان تیم است.
در این میان، یکی بهدلیل اعتراض حذف میشود، دیگری خانهاش را بدون فرصت خداحافظی ترک میکند، یکی بازمیگردد و در قاب تبلیغاتی قرار میگیرد و دیگری مقابل رئیس قوه قضاییه برای شغل التماس میکند.
اینها انتخابهای یکسانی نیستند و صاحبانشان هم مسئولیت یکسانی ندارند؛ اما همه محصول ساختاریاند که برای زن فوتبالیست فقط چند نقش میشناسد؛ ساکت، مهاجر، ابزار تبلیغات یا متقاضی لطف. آنچه در هیچیک از این قابها دیده نمیشود، ورزشکار مستقلی است که موفقیتش بتواند برای او شأن، امنیت و آیندهای در ایران بسازد.
اسپانیا اعلام کرد موج گسترده ورود مهاجران به شهر خودمختار سبته در شمال آفریقا را تا حد زیادی مهار کرده و اکثر افرادی که از راه خشکی و دریا وارد این منطقه شده بودند، بهصورت داوطلبانه در حال بازگشت هستند.
وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد از صبح پنجشنبه هشتم مرداد، حدود ۵۰ هزار نفر از مرز عبور کردهاند و تا ساعت شش عصر (به وقت محلی) جمعه ۹ مرداد، ۴۸ هزار و ۳۰۰ تن از آنان بازگشتهاند.
خوان خسوس ویواس، رییس دولت محلی سبته، نیز شمار مهاجران واردشده در دو روز گذشته را حدود ۶۰ هزار نفر برآورد کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از نماینده دولت اسپانیا در سبته گزارش داد تاکنون ۵۷ جسد در سمت اسپانیایی مرز کشف شده است و احتمال میرود در سوی مراکشی مرز نیز قربانیان دیگری وجود داشته باشند.
به گفته او، شماری از مهاجران غرق شدهاند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موجشکن در نزدیکی حصار مرزی، زیر دستوپا جان باختهاند.
سبته شهری خودمختار و بخشی از خاک اسپانیا در ساحل شمالی آفریقاست که با مراکش مرز زمینی دارد.
واکنش نخستوزیر اسپانیا
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، ۹ مرداد در جریان سفر به سبته، ورود غیرقانونی مهاجران به این شهر را «نقض تمامیت ارضی اسپانیا» خواند و بر ضرورت حفاظت از مرزهای این کشور تاکید کرد.
او شبکههای قاچاق انسان را عامل اصلی این بحران دانست و گفت: «این شبکهها بسیاری از جوانان را فریب میدهند و در نهایت آنها را به کام مرگ میکشانند؛ چه در اقیانوس و چه مانند این مورد، در مرز اسپانیا در شهر خودمختار سبته.»
دولت سانچز در سالهای اخیر از سیاستی مبتنی بر ادغام مهاجران و اعطای اقامت به بخشی از مهاجران فاقد مدرک حمایت کرده است؛ رویکردی که منتقدان آن را عامل افزایش انگیزه برای مهاجرت غیرقانونی و تشدید فشار بر مرزهای اسپانیا میدانند.
ترامپ: این صحنه میتواند در آمریکا تکرار شود
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۹ مرداد با اشاره به تصاویر ورود گسترده مهاجران به سبته هشدار داد در صورت بازگشت دموکراتها به قدرت، آمریکا نیز ممکن است با وضعیتی مشابه روبهرو شود.
او در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت: «این تصویر را به خاطر بسپارید؛ اگر طرف اشتباه پیروز شود، سه سال دیگر این وضعیت میتواند برای ما رخ دهد.»
ترامپ خطاب به مردم آمریکا افزود در صورت پیروزی دموکراتها، «زندگی چندان خوبی نخواهید داشت».
او از زمان بازگشت به کاخ سفید، سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهای در پیش گرفته و بارها از رویکرد دولت جو بایدن در این زمینه انتقاد کرده است.
نگرانی لندن از پیامدهای بحران سبته
اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، ۹ مرداد هجوم گسترده مهاجران به سبته را «نگرانکننده» توصیف کرد و گفت لندن برای بررسی ابعاد این بحران و ارائه حمایتهای لازم با دولت اسپانیا در تماس است.
او اضافه کرد: «مردم با دیدن این صحنهها انتظار دارند اقدامی انجام شود. ما با مقامهای اسپانیایی در ارتباط هستیم تا هم حمایت لازم را ارائه دهیم و هم پیامدهای این وضعیت را بهتر درک کنیم.»
برنهام با اشاره به تلاشهای دولت بریتانیا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی گفت شمار ترددهای غیرقانونی از کانال مانش کاهش یافته و آمار اخراج مهاجران افزایش پیدا کرده است.
نخستوزیر بریتانیا در عین حال اذعان کرد دولت همچنان باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهد.
طی سالهای گذشته، بریتانیا کوشیده است از ورود مهاجران غیرقانونی به سواحل خود جلوگیری کند.
تنها در سال ۲۰۲۵، حدود ۴۱ هزار نفر با قایقهای کوچک خود را بهصورت غیرقانونی به سواحل جنوبی انگلستان رساندند.
درخواست برای بررسی تعلیق اسپانیا از شنگن
فنلاند ۹ مرداد اعلام کرد از پیشنهاد ایتالیا برای بررسی امکان تعلیق عضویت اسپانیا در حوزه شنگن تا زمان مهار کامل بحران مهاجرت حمایت میکند.
مقامهای فنلاند تاکید کردند حفاظت موثر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شرط اساسی ادامه فعالیت نظام شنگن است و در صورت ناتوانی یک کشور در انجام این مسئولیت، باید گزینههای فوقالعاده مورد بررسی قرار گیرند.
در همین حال، مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، نیز خواستار بررسی این موضوع شد و هشدار داد اروپا نباید اجازه دهد بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ تکرار شود.
با این حال، کارشناسان حقوق اتحادیه اروپا میگویند مقررات کنونی شنگن سازوکار مشخصی برای تعلیق یا اخراج یک کشور عضو پیشبینی نکرده و اجرای چنین اقدامی با موانع حقوقی و سیاسی قابل توجهی روبهرو خواهد بود.
همزمان، چند کشور اروپایی بر لزوم تقویت کنترل مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و جلوگیری از انتقال مهاجران از سبته به سرزمین اصلی اروپا تاکید کردهاند.
بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ با ورود بیسابقه بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر، عمدتا از سوریه، افغانستان و عراق، به اروپا شکل گرفت؛ تحولی که نظام پناهندگی و کنترل مرزهای اتحادیه اروپا را با چالش جدی مواجه کرد.
نتایج یک پژوهش تازه نشان میدهد چاقی ممکن است با افزایش برخی مولکولهای چربی که به مغز راه پیدا میکنند، عملکرد دفاعی سیستم ایمنی مغز را مختل کرده و به تجمع زیانبار پروتئینهای آمیلوئید، یکی از ویژگیهای زیستی اصلی مرتبط با بیماری آلزایمر، دامن بزند.
به گزارش وبسایت «ساینسدیلی»، پژوهشگران موسسه «هیوستون متودیست» در آمریکا فرایندی را شناسایی کردهاند که میتواند چاقی را با بیماری آلزایمر مرتبط کند.
نتایج این پژوهش که در نشریه «مولکولار نورودژنریشن» منتشر شده، حاکی از آن است که چاقی، سطح گروهی از مولکولهای چربی موسوم به «فسفاتیدیل اتانول آمینها» (PEs) را در بافتهای بدن افزایش میدهد.
سپس این مولکولها در ذرات بسیار کوچکی قرار میگیرند که میتوانند در بدن حرکت کنند و به مغز برسند.
به گفته پژوهشگران، این ذرات پس از ورود به مغز، ارتباط میان سلولهای مغزی را مختل میکنند، به تضعیف عملکرد دفاعی سیستم ایمنی مغز میانجامند و به تجمع پروتئینهای آمیلوئید دامن میزنند.
تجمع آمیلوئید یکی از ویژگیهای زیستی اصلی مرتبط با بیماری آلزایمر است.
این یافتهها در ادامه پژوهشهای پیشین درباره ارتباط چاقی و آلزایمر منتشر شده است.
پژوهشی که سال ۱۴۰۴ در مرکز پزشکی «هیوستون متودیست» انجام شد، نشان داد ذراتی موسوم به «وزیکولهای خارجسلولی» که از بافت چربی آزاد میشوند، میتوانند از سد خونیـمغزی عبور کرده و با انتقال سیگنالهای زیانبار، تجمع پلاکهای آمیلوئید-بتا را در مغز تسریع کنند.
استیون وانگ، استاد مهندسی زیستپزشکی و یکی از سرپرستان پژوهش تازه، گفت نتایج این مطالعه نشان میدهد ارتباط میان چاقی و خطر آلزایمر را نباید صرفا یک مشکل متابولیک دانست.
او افزود شاید بتوان فرایندی را که این تغییرات را به مغز منتقل میکند، درمان کرد.
پژوهشگران همچنین دریافتند بازگرداندن تعادل این مولکولهای چربی، اختلال در تنظیم لیپیدها را کاهش میدهد.
اصلاح این عدم تعادل در مدلهای آلزایمر به بهبود عملکرد مغز و تواناییهای شناختی، از جمله حافظه، یادگیری، توجه و حل مساله، منجر شد.
بازگرداندن تعادل چربیها عملکرد مغز را بهبود داد
پژوهشگران معتقدند هدف قرار دادن این مولکولهای چربی یا مسیر انتقال آنها به مغز ممکن است بخشی از آسیبهای مرتبط با چاقی و آلزایمر را کاهش دهد.
بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای آمریکا، بیش از شش میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این کشور با بیماری آلزایمر زندگی میکنند و پیشبینی میشود این تعداد تا سال ۲۰۶۰ به نزدیک ۱۴ میلیون نفر برسد.
لی یانگ، پژوهشگر و یکی از سرپرستان این تحقیق، تاکید کرد پیش از آنکه روشهای درمانی مبتنی بر این مولکولهای چربی برای پیشگیری یا درمان آلزایمر در انسان آزمایش شوند، به پژوهشهای بیشتری نیاز است.
با این حال، به گفته او، این یافتهها میتواند راهی برای مداخله زودهنگام در افرادی فراهم کند که وضعیت سلامت متابولیک آنها خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش میدهد.