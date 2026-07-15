به گزارش گاردین، پس از پیروزی ۳ بر یک آرژانتین مقابل سوئیس و صعود این تیم به نیمه‌نهایی، بازیکنان آلبی‌سلسته در رختکن سرود غیررسمی جام جهانی با نام «ستاره چهارم» را خواندند؛ سرودی که در بخشی از آن نام «مالویناس» و «دیه‌گو» مارادونا کنار هم آمده است.



این سرود در طول جام جهانی بارها از سوی هواداران و بازیکنان آرژانتین خوانده شده، اما پس از مشخص شدن رویارویی دوباره با انگلیس، معنایی متفاوت پیدا کرده است.



نزدیک به چهار دهه از دیدار تاریخی جام جهانی ۱۹۸۶ می‌گذرد؛ مسابقه‌ای که مارادونا ابتدا با گل معروف «دست خدا» و سپس با یکی از زیباترین گل‌های تاریخ فوتبال، انگلیس را شکست داد. آن مسابقه تنها چهار سال پس از جنگ فالکلند برگزار شد و از همان زمان به نمادی فراتر از فوتبال تبدیل شده است.



پابلو کوئینتانا، آهنگساز سرود «ستاره چهارم»، درباره اشاره به مالویناس در این ترانه گفت: «پشت تیم ملی آرژانتین مردمی هستند که هنوز درد آن اتفاقات را با خود حمل می‌کنند، نمی‌خواهند تاریخشان را فراموش کنند و می‌خواهند در زمین فوتبال پیروز شوند.»

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او که هنگام جنگ فالکلند و حتی جام جهانی ۱۹۸۶ هنوز متولد نشده بود، افزود: «بازی با انگلیس فقط یک مسابقه فوتبال نیست.»



آلدو لیوا، کهنه‌سرباز جنگ فالکلند و نماینده کنگره آرژانتین، نیز معتقد است پیروزی سال ۱۹۸۶ برای مردم کشورش نوعی التیام بود.

او گفت: «در فوتبال قانون و داور وجود دارد، اما در جنگ چنین چیزی نبود. بسیاری از آرژانتینی‌ها گل "دست خدا" را نوعی احقاق حق می‌دانستند، زیرا معتقد بودند بریتانیا در جنگ نیز خارج از قواعد عمل کرده بود؛ به‌ویژه با غرق کردن ناو ژنرال بلگرانو که به کشته شدن ۳۲۳ ملوان آرژانتینی انجامید.»



ویکتور هوگو مورالس، گزارشگر مشهور اروگوئه‌ای که گزارش تاریخی بازی ۱۹۸۶ او همچنان در آرژانتین ماندگار است، نیز گفت خاطرات آن مسابقه بار دیگر زنده شده است.



او گفت: «مارادونا پیش از بازی تاکید می‌کرد این فقط یک مسابقه فوتبال است، اما همه می‌دانستند که جنگ مالویناس در ذهن بازیکنان و مردم حضور دارد.»

مورالس افزود: «پیش از سال ۱۹۸۶، بازی آرژانتین و انگلیس فقط یک مسابقه عادی بود، اما از آن زمان به بعد، این دیدار بار سیاسی و احساسی بسیار سنگینی پیدا کرد.»



رسانه‌های آرژانتینی نیز با تیترهای نمادین به استقبال این مسابقه رفته‌اند. شبکه کرونیکا از عبارت‌هایی مانند «آرژانتین مقابل دزدان دریایی انگلیسی»، «مسی؛ M یعنی مالویناس» و «دیه‌گو، یک بار دیگر کمکمان کن» استفاده کرده است.



روزنامه ورزشی اوله نیز یادآوری کرده که آرژانتین در این مسابقه همان پیراهن آبی جام جهانی ۱۹۸۶ را بر تن خواهد کرد؛ اتفاقی که بسیاری آن را به فال نیک گرفته‌اند.



در روزهای اخیر همچنین خبر نصب بنرهایی در ورزشگاه باشگاه گودوی کروز منتشر شد؛ بنرهایی که گفته می‌شود در جام جهانی ۲۰۱۴ از هواداران انگلیس گرفته شده بود و رسانه‌های آرژانتینی آن را اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کردند.

این مسابقه در شرایطی برگزار می‌شود که خاویر میلی، رییس‌جمهوری آرژانتین، بارها از مارگارت تاچر، نخست‌وزیر وقت بریتانیا در دوران جنگ فالکلند، تمجید کرده است؛ موضوعی که با انتقاد بسیاری در آرژانتین روبه‌رو شده است.



مورالس در این‌باره گفت: «برای بسیاری از آرژانتینی‌ها، شکست دادن انگلیس می‌تواند پاسخی سیاسی به مواضع میلی نیز تلقی شود.»



در آرژانتین، مسئله مالویناس همچنان بخشی از هویت ملی محسوب می‌شود و نسل‌های مختلف از دوران کودکی درباره ادعای مالکیت این جزایر آموزش می‌بینند.



دانیل فیلموس، وزیر پیشین مسئول پرونده فالکلند، گفت: «احساس مردم آرژانتین نسبت به مالویناس حتی در سرودهای فوتبالی هم دیده می‌شود. آرژانتین یکی از معدود کشورهایی است که نزدیک به ۲۰۰ سال پس از از دست دادن یک سرزمین، همچنان ادعای خود را با قدرت حفظ کرده است.»



در سوی مقابل، اگرچه جنگ فالکلند در حافظه عمومی بریتانیا جایگاه کمرنگ‌تری نسبت به آرژانتین دارد، اما این مسابقه باعث شده رسانه‌های انگلیسی نیز بار دیگر به این موضوع بپردازند.



روزنامه دیلی تلگراف اظهارات اخیر یکی از مقام‌های آرژانتینی درباره جزایر فالکلند را بازتاب داده و همزمان گری لینه‌کر، مهاجم پیشین تیم ملی انگلیس، نیز به دلیل استفاده همزمان از نام‌های «فالکلند» و «مالویناس» در پادکست خود، با انتقاد برخی رسانه‌های محافظه‌کار روبه‌رو شده است.

با این حال، بازیکنان فعلی آرژانتین تلاش می‌کنند تمرکز خود را روی فوتبال حفظ کنند. لئاندرو پاردس، هافبک این تیم، در آستانه مسابقه گفت: «می‌دانیم بازی با انگلیس برای مردم کشورمان چه اهمیتی دارد، اما در نهایت این یک مسابقه فوتبال است و تلاش می‌کنیم بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهیم.»