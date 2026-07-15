محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران چه معنایی دارد؟
آمریکا از ساعت ۱۱:۳۰ شب سهشنبه به وقت تهران محاصره دریایی بنادر ایران را دوباره به اجرا گذاشته است. این اقدام همه بنادر ایران، چه در داخل و چه خارج از تنگه هرمز، را در بر میگیرد.
آمریکا پیشتر نیز بین آوریل تا ژوئن محاصره دریایی بنادر ایران را اجرا کرده بود؛ عملیاتی که از خاورمیانه تا اقیانوس هند امتداد داشت. اکنون با از سرگیری این اقدام، بار دیگر محدودیتهای دریایی علیه ایران وارد مرحله اجرا شده است.
اما محاصره دریایی دقیقا به چه معناست و چه محدودیتهایی ایجاد میکند؟
محاصره دریایی چیست؟
محاصره دریایی تنها یک اقدام نظامی نیست؛ بلکه ابزاری برای فشار اقتصادی نیز محسوب میشود. هدف آن جلوگیری از صادرات و واردات کشوری است که هدف محاصره قرار گرفته و در نتیجه، کاهش توان اقتصادی و نظامی آن است.
بر اساس راهنمای نیوپورت درباره حقوق جنگ دریایی، محاصره دریایی شامل توقیف محمولههای ممنوعه و همچنین توقیف یا نابودی اموال دشمن در دریاست.
آیا محاصره دریایی از نظر حقوق بینالملل قانونی است؟
حقوق بینالملل برای قانونی بودن محاصره دریایی چند شرط تعیین کرده است:
محاصره باید رسما اعلام شود و به کشتیهایی که ممکن است تحت تاثیر آن قرار گیرند، اطلاع داده شود.
قابلیت اجرا داشته باشد؛ یعنی نیروی محاصرهکننده باید کشتیها و هواپیماهای کافی برای اجرای آن در اختیار داشته باشد.
بدون تبعیض اعمال شود و کشتیهای همه کشورها را شامل شود، نه فقط یک کشور خاص.
هدف مستقیم آن نباید غیرنظامیان باشند، هرچند ممکن است غیرنظامیان نیز از پیامدهای آن آسیب ببینند.
نباید دسترسی به بنادر کشورهای بیطرف یا آبراههای بینالمللی را مسدود کند.
تنگه هرمز چه وضعیتی دارد؟
با وجود اجرای محاصره، تنگه هرمز بسته نشده است. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود این آبراه برای کشتیرانی بینالمللی که ارتباطی با ایران ندارد، باز خواهد ماند.
تقابل آرژانتین و انگلیس در مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ بار دیگر خاطره یکی از حساسترین و سیاسیترین رقابتهای تاریخ فوتبال را زنده کرده است؛ دیداری که تنها یک مسابقه فوتبال نیست و خاطرات جنگ فالکلند (مالویناس) و گل جنجالی «دست خدا» دیهگو مارادونا را دوباره زنده میکند.
به گزارش گاردین، پس از پیروزی ۳ بر یک آرژانتین مقابل سوئیس و صعود این تیم به نیمهنهایی، بازیکنان آلبیسلسته در رختکن سرود غیررسمی جام جهانی با نام «ستاره چهارم» را خواندند؛ سرودی که در بخشی از آن نام «مالویناس» و «دیهگو» مارادونا کنار هم آمده است.
این سرود در طول جام جهانی بارها از سوی هواداران و بازیکنان آرژانتین خوانده شده، اما پس از مشخص شدن رویارویی دوباره با انگلیس، معنایی متفاوت پیدا کرده است.
نزدیک به چهار دهه از دیدار تاریخی جام جهانی ۱۹۸۶ میگذرد؛ مسابقهای که مارادونا ابتدا با گل معروف «دست خدا» و سپس با یکی از زیباترین گلهای تاریخ فوتبال، انگلیس را شکست داد. آن مسابقه تنها چهار سال پس از جنگ فالکلند برگزار شد و از همان زمان به نمادی فراتر از فوتبال تبدیل شده است.
پابلو کوئینتانا، آهنگساز سرود «ستاره چهارم»، درباره اشاره به مالویناس در این ترانه گفت: «پشت تیم ملی آرژانتین مردمی هستند که هنوز درد آن اتفاقات را با خود حمل میکنند، نمیخواهند تاریخشان را فراموش کنند و میخواهند در زمین فوتبال پیروز شوند.»
او که هنگام جنگ فالکلند و حتی جام جهانی ۱۹۸۶ هنوز متولد نشده بود، افزود: «بازی با انگلیس فقط یک مسابقه فوتبال نیست.»
آلدو لیوا، کهنهسرباز جنگ فالکلند و نماینده کنگره آرژانتین، نیز معتقد است پیروزی سال ۱۹۸۶ برای مردم کشورش نوعی التیام بود.
او گفت: «در فوتبال قانون و داور وجود دارد، اما در جنگ چنین چیزی نبود. بسیاری از آرژانتینیها گل "دست خدا" را نوعی احقاق حق میدانستند، زیرا معتقد بودند بریتانیا در جنگ نیز خارج از قواعد عمل کرده بود؛ بهویژه با غرق کردن ناو ژنرال بلگرانو که به کشته شدن ۳۲۳ ملوان آرژانتینی انجامید.»
ویکتور هوگو مورالس، گزارشگر مشهور اروگوئهای که گزارش تاریخی بازی ۱۹۸۶ او همچنان در آرژانتین ماندگار است، نیز گفت خاطرات آن مسابقه بار دیگر زنده شده است.
او گفت: «مارادونا پیش از بازی تاکید میکرد این فقط یک مسابقه فوتبال است، اما همه میدانستند که جنگ مالویناس در ذهن بازیکنان و مردم حضور دارد.»
مورالس افزود: «پیش از سال ۱۹۸۶، بازی آرژانتین و انگلیس فقط یک مسابقه عادی بود، اما از آن زمان به بعد، این دیدار بار سیاسی و احساسی بسیار سنگینی پیدا کرد.»
رسانههای آرژانتینی نیز با تیترهای نمادین به استقبال این مسابقه رفتهاند. شبکه کرونیکا از عبارتهایی مانند «آرژانتین مقابل دزدان دریایی انگلیسی»، «مسی؛ M یعنی مالویناس» و «دیهگو، یک بار دیگر کمکمان کن» استفاده کرده است.
روزنامه ورزشی اوله نیز یادآوری کرده که آرژانتین در این مسابقه همان پیراهن آبی جام جهانی ۱۹۸۶ را بر تن خواهد کرد؛ اتفاقی که بسیاری آن را به فال نیک گرفتهاند.
در روزهای اخیر همچنین خبر نصب بنرهایی در ورزشگاه باشگاه گودوی کروز منتشر شد؛ بنرهایی که گفته میشود در جام جهانی ۲۰۱۴ از هواداران انگلیس گرفته شده بود و رسانههای آرژانتینی آن را اقدامی تحریکآمیز توصیف کردند.
این مسابقه در شرایطی برگزار میشود که خاویر میلی، رییسجمهوری آرژانتین، بارها از مارگارت تاچر، نخستوزیر وقت بریتانیا در دوران جنگ فالکلند، تمجید کرده است؛ موضوعی که با انتقاد بسیاری در آرژانتین روبهرو شده است.
مورالس در اینباره گفت: «برای بسیاری از آرژانتینیها، شکست دادن انگلیس میتواند پاسخی سیاسی به مواضع میلی نیز تلقی شود.»
در آرژانتین، مسئله مالویناس همچنان بخشی از هویت ملی محسوب میشود و نسلهای مختلف از دوران کودکی درباره ادعای مالکیت این جزایر آموزش میبینند.
دانیل فیلموس، وزیر پیشین مسئول پرونده فالکلند، گفت: «احساس مردم آرژانتین نسبت به مالویناس حتی در سرودهای فوتبالی هم دیده میشود. آرژانتین یکی از معدود کشورهایی است که نزدیک به ۲۰۰ سال پس از از دست دادن یک سرزمین، همچنان ادعای خود را با قدرت حفظ کرده است.»
در سوی مقابل، اگرچه جنگ فالکلند در حافظه عمومی بریتانیا جایگاه کمرنگتری نسبت به آرژانتین دارد، اما این مسابقه باعث شده رسانههای انگلیسی نیز بار دیگر به این موضوع بپردازند.
روزنامه دیلی تلگراف اظهارات اخیر یکی از مقامهای آرژانتینی درباره جزایر فالکلند را بازتاب داده و همزمان گری لینهکر، مهاجم پیشین تیم ملی انگلیس، نیز به دلیل استفاده همزمان از نامهای «فالکلند» و «مالویناس» در پادکست خود، با انتقاد برخی رسانههای محافظهکار روبهرو شده است.
با این حال، بازیکنان فعلی آرژانتین تلاش میکنند تمرکز خود را روی فوتبال حفظ کنند. لئاندرو پاردس، هافبک این تیم، در آستانه مسابقه گفت: «میدانیم بازی با انگلیس برای مردم کشورمان چه اهمیتی دارد، اما در نهایت این یک مسابقه فوتبال است و تلاش میکنیم بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهیم.»
دولت آلمان در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال اعلام کرد با اظهار نظر درباره «فهرست انتقام» منتشرشده در رسانههای حکومتی ایران، به آن اعتبار نخواهد بخشید. همزمان، نهادهای امنیتی آلمان در حال بررسی نشانههای احتمالی تلاش برای شناسایی، جاسوسی و آمادهسازی حملات در خاک این کشورند.
دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه ۲۴ تیر در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره «فهرست انتقام» منتشرشده در رسانههای حکومتی ایران، به اظهارات اشتفن مایر، معاون سخنگوی دولت، در نشست خبری دولت ارجاع داد.
مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است، اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست، تاکید کرد حفاظت از صدراعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمیشود.
به گفته او، دولت فدرال در خصوص گزارشهای منتشرشده در این زمینه موضعگیری نخواهد کرد.
معاون سخنگوی دولت فدرال آلمان در ادامه، ارزیابیهایی که انتشار این فهرست را نشانه «ورود تهدیدها به مرحلهای جدید» میدانند، تایید نکرد و گفت دولت با اظهار نظر درباره این گزارش، قصد ندارد به آن اهمیت یا اعتبار بیشتری ببخشد.
در حالی مسئولان ورزش جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته بارها از آماده شدن ورزشگاه آزادی برای میزبانی مسابقات فصل جدید لیگ برتر خبر داده بودند، که به یکباره اقدام به جمع آوری چمن این استادیوم کردند تا تنها استادیوم استاندارد تهران همچنان آماده میزبانی از بازیهای فوتبال نباشد.
چمن ورزشگاه آزادی در حالی جمعآوری شد که با توجه به زمان مورد نیاز برای آمادهسازی و رشد چمن جدید، این فرآیند چندین ماه طول خواهد کشید و عملا استفاده از بزرگترین ورزشگاه فوتبال ایران را تا میانه نیمفصل نخست لیگ برتر غیرممکن میکند.
این در حالی است که طی هفتههای گذشته مسئولان از تامین بودجه برای تعویض چمن و آمادهسازی ورزشگاه خبر داده بودند و انتظار میرفت آزادی پس از دو سال بازسازی، در فصل ۱۴۰۵ دوباره میزبان دیدارهای استقلال، پرسپولیس و تیم ملی باشد. با این حال، درست در آستانه آغاز لیگ، چمن ورزشگاه به طور کامل برداشته شده و هنوز زمان مشخصی برای بازگشت این استادیوم به چرخه میزبانی اعلام نشده است.
ورزشگاه آزادی در دو سال گذشته به بهانه بازسازی از دسترس فوتبال ایران خارج شد و استقلال، پرسپولیس و تیم ملی ناچار شدند مسابقات خود را در ورزشگاه قلعهحسنخان و سایر ورزشگاهها برگزار کنند. موضوعی که همواره با انتقاد گسترده هواداران همراه بوده است.
روحالله لک علیآبادی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در این باره به تسنیم گفت: «اگر اخبار منتشر شده صحت داشته باشد، با یک فاجعه مدیریتی مواجه هستیم. اگر مشخص شود چمن ورزشگاه آزادی از لحاظ فنی قابلیت استفاده داشته و بدون ضرورت کارشناسی تخریب و تعویض شده، این موضوع صرفا یک اشتباه مدیریتی نیست؛ بلکه میتواند مصداق تضییع بیتالمال باشد و همه افرادی که در این تصمیم نقش داشتهاند، باید پاسخگو باشند.»
آنچه امروز برای فوتبال ایران باقی مانده، مجموعهای از وعدههای محققنشده است. ورزشگاهی که قرار بود پس از صرف هزینههای سنگین و ماهها تعطیلی، با آغاز فصل جدید دوباره در اختیار فوتبال ایران قرار گیرد، اکنون حتی چمنی برای برگزاری مسابقات ندارد.
گمانهزنیها در اسرائیل درباره بازگشت رویارویی نظامی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در حال افزایش است. تلویزیون دولتی اسرائیل به نقل از منابع نزدیک به واشینگتن گزارش داد که آمریکا در حال آمادهسازی برای سناریوی ازسرگیری جنگ است.
بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد