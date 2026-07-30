پیشنهاد کاری جذابی به نظر می‌رسد: حقوق مناسب، بلیت هواپیما، محل اقامت و شغلی در حوزه بازاریابی، خدمات مشتریان یا فناوری. اما فرد پس از رسیدن به مقصد با واقعیت دیگری روبه‌رو می‌شود؛ گذرنامه‌اش را می‌گیرند، تلفن همراهش را ضبط می‌کنند، درها قفل می‌شود و او باید روزانه ده‌ها غریبه را در شبکه‌های اجتماعی فریب دهد. نرسیدن به سهمیه تعیین شده، کتک، شوک الکتریکی، گرسنگی، حبس یا فروخته‌شدن به گروهی دیگر را در پی دارد.

این تصویر، محور کارزار سازمان ملل برای روز جهانی مقابله با قاچاق انسان در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (هشتم مرداد ۱۴۰۵) است.

شعار امسال، «گرفتار پشت کلاهبرداری»، بر یکی از سریع‌ترین اشکال رو به گسترش قاچاق انسان تمرکز دارد: افرادی که با وعده کار فریب می‌خورند و سپس در مراکز کلاهبرداری آنلاین مجبور می‌شوند از دیگران پول بدزدند.

قاچاق انسان دقیقا چیست؟

در تعریف حقوقی سازمان ملل، قاچاق انسان از سه بخش تشکیل می‌شود: اقدامی مانند جذب، انتقال، جابه‌جایی، پناه دادن یا تحویل گرفتن یک فرد؛ استفاده از ابزارهایی مانند زور، تهدید، ربایش، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا سوءاستفاده از موقعیت آسیب‌پذیر؛ و سرانجام: استثمار.

استثمار می‌تواند بهره‌کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی، بیگاری، بندگی خانگی یا برداشتن اعضای بدن باشد.

هنگامی که پای زور، فریب یا سوءاستفاده در میان باشد، رضایت اولیه قربانی اعتبار حقوقی ندارد. درباره کودکان زیر ۱۸ سال، اثبات زور یا فریب هم ضروری نیست؛ جذب یا جابه‌جایی کودک با هدف استثمار، خود قاچاق محسوب می‌شود.

قاچاق انسان الزاما با ربوده‌شدن در خیابان یا عبور مخفیانه از مرز آغاز نمی‌شود. قربانی ممکن است با پای خودش وارد یک خانه، رستوران، مزرعه، کشتی ماهیگیری، کارگاه، کارخانه یا دفتر شود و بعد امکان خروج را از دست بدهد.

همچنین قاچاق می‌تواند درون مرزهای یک کشور رخ دهد.

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انسان‌ها برای چه چیزهایی قاچاق می‌شوند؟

بهره‌کشی جنسی یکی از شناخته‌شده‌ترین اشکال قاچاق است. قربانیان با خشونت، تهدید، بدهی، اعتیاد اجباری، تهدید خانواده یا انتشار تصاویر خصوصی وادار به تن‌فروشی، تولید محتوای جنسی یا ارائه خدمات جنسی می‌شوند.

کار اجباری دامنه بسیار گسترده‌تری هم دارد: کار در ساختمان‌سازی، کشاورزی، کارخانه‌ها، معادن، رستوران‌ها، خدمات نظافت، ماهیگیری، تولید پوشاک و کار خانگی.

سازمان بین‌المللی کار می‌گوید کارگران مهاجر سه برابر دیگر کارگران در معرض خطر کار اجباری قرار دارند.

بندگی خانگی معمولا پشت درهای بسته باقی می‌ماند. فرد در خانه‌ای برای افراد ساکن آن خانه کار می‌کند، ساعات کارش نامحدود است، امکان ارتباط با بیرون ندارد و گاه هم‌زمان با خشونت جسمی و جنسی روبه‌روست.

ازدواج اجباری نیز می‌تواند با قاچاق ارتباط پیدا کند؛ به‌ویژه هنگامی که فرد فروخته یا منتقل می‌شود و در قالب ازدواج، در معرض بندگی خانگی، استثمار جنسی یا کار اجباری قرار می‌گیرد.

برآورد مشترک سازمان بین‌المللی کار، سازمان بین‌المللی مهاجرت و بنیاد «واک فری» نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۲ میلیون نفر در جهان در ازدواج اجباری زندگی می‌کردند. این عدد معادل آمار قاچاق انسان نیست، اما گستردگی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های هم‌پوشان با آن را نشان می‌دهد.

برداشت اعضای بدن از اشکال کم‌تر شناسایی‌شده قاچاق انسان است. افراد فقیر، بدهکار، مهاجر یا آواره ممکن است با وعده پول فریب بخورند، به فروش عضو وادار شوند یا بدون رضایت آگاهانه، زیر عمل جراحی قرار بگیرند.

قاچاق برای ارتکاب جرم نیز در روزگار ما به‌سرعت گسترش یافته است. قربانیان را به گدایی اجباری، سرقت، جابه‌جایی مواد مخدر، کلاهبرداری مالی یا جرایم اینترنتی وادار می‌کنند.

سهم این نوع استثمار در میان قربانیان شناسایی‌شده جهان، از یک درصد در سال ۲۰۱۶ به هشت درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است.

چند نفر قربانی‌اند؟

پاسخ دقیقی برای این پرسش که شمار قربانیان قاچاق انسان چقدر است، وجود ندارد. قاچاق انسان جرمی پنهان است و آمارهای جهانی معمولا تنها افرادی را ثبت می‌کنند که پلیس، دستگاه قضایی یا نهادهای حمایتی موفق به شناسایی آنان شده‌اند.

تازه‌ترین گزارش جامع جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، اطلاعات ۱۵۶ کشور را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، تعداد قربانیان شناسایی‌شده در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و شناسایی قربانیان قاچاق برای کار اجباری در همین فاصله ۴۷ درصد بیشتر شده است.

میان سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، مقام‌های ملی در سراسر جهان ۲۰۲ هزار و ۴۷۸ قربانی قاچاق را شناسایی کردند که ۳۸ درصدشان کودک بودند.

تعداد کودکان شناسایی‌شده در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۳۱ درصد افزایش داشت و افزایش در میان دختران به ۳۸ درصد رسید.

زنان و دختران در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۱ درصد قربانیان شناسایی‌شده را تشکیل می‌دادند. ۶۰ درصد دختران قربانی برای بهره‌کشی جنسی قاچاق شده بودند. در میان پسران، ۴۵ درصد برای کار اجباری و ۴۷ درصد برای اهداف دیگری مانند ارتکاب جرم و گدایی اجباری استثمار شده بودند.

این ارقام جغرافیای جنسیتی قاچاق را نیز آشکار می‌کنند: دختران و زنان بیشتر در معرض بهره‌کشی جنسی قرار می‌گیرند، در حالی که مردان و پسران در آمار کار اجباری، جرایم تحمیلی و برخی مشاغل پرخطر حضور بیشتری دارند.

قاچاق انسان چقدر پول می‌سازد؟

هیچ رقم معتبر و واحدی برای درآمد تمام اشکال قاچاق انسان وجود ندارد. تازه‌ترین برآورد استاندارد جهانی به سود حاصل از کار اجباری در اقتصاد خصوصی مربوط است؛ حوزه‌ای که بخش بزرگی از قاچاق برای استثمار کاری و جنسی را دربرمی‌گیرد، اما همه پرونده‌های قاچاق انسان را شامل نمی‌شود.

سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۴ برآورد کرد که کار اجباری در اقتصاد خصوصی سالانه ۲۳۶ میلیارد دلار سود غیرقانونی ایجاد می‌کند. سود متوسط برای استثمارکنندگان به حدود ۱۰ هزار دلار به ازای هر قربانی در سال می‌رسد.

بهره‌کشی جنسی۷۳ درصد این سود را تولید می‌کند، که این رقم معادل ۲۷ درصد قربانیان کار اجباری خصوصی است. سود سالانه به ازای هر قربانی بهره‌کشی جنسی حدود ۲۷ هزار و ۲۵۲ دلار برآورد شده؛ رقمی بیش از هفت برابر سود حاصل از دیگر اشکال کار اجباری خصوصی.

این فاصله توضیح می‌دهد چرا بدن زنان و دختران همچنان یکی از پرسودترین اهداف شبکه‌های قاچاق است.

قاچاق و کار اجباری را نمی‌توان پدیده‌ای محدود به کشورهای فقیر دانست. بیش از نیمی از موارد کار اجباری در کشورهای پردرآمد یا با درآمد متوسط رو به بالا رخ می‌دهد.

کجاها رایج‌تر است؟

تقریبا همه کشورهای جهان به شکلی با قاچاق انسان درگیرند؛ به‌عنوان محل جذب قربانی، مسیر انتقال یا مقصد استثمار.

آسیا و اقیانوس آرام با حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بالاترین رقم را در تعداد مطلق قربانیان کار اجباری دارد. با در نظر گرفتن جمعیت، بالاترین میزان در کشورهای عربی ثبت شده است: ۵.۳ قربانی به ازای هر هزار نفر.

اروپا و آسیای مرکزی با ۴.۴ نفر در هر هزار نفر در جایگاه بعدی قرار دارند.

در آفریقا کودکان ۶۱ درصد قربانیان شناسایی‌شده در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دهند و ۶۵ درصد کل این قربانیان برای کار اجباری قاچاق شده‌اند.

جنگ، آوارگی، فقر، بلایای اقلیمی و ضعف نظام‌های حمایتی، خطر استثمار کودکان و خانواده‌های آواره را افزایش می‌دهد.

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مراکز کلاهبرداری، چهره تازه قاچاق انسان

یکی از تکان‌دهنده‌ترین تحولات سال‌های اخیر در جنوب شرقی آسیا رخ داده است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ژوئیه ۲۰۲۶ اعلام کرده بیش از ۳۰۰ هزار نفر در مراکز کلاهبرداری این منطقه گرفتارند. بسیاری از آنان تحصیل‌کرده، مسلط به زبان‌های خارجی و دارای مهارت دیجیتال هستند؛ همان توانایی‌هایی که شبکه‌های جنایی برای اجرای کلاهبرداری‌های عاشقانه، سرمایه‌گذاری جعلی، ارز دیجیتال و قمار آنلاین، نیاز دارند.

قربانیان با آگهی‌های شغلی ساختگی جذب می‌شوند. حقوق ماهانه هزار تا هزار و ۵۰۰ دلار، مسکن رایگان و هزینه سفر به ایشان وعده داده می‌شود اما پس از ورود، مدارکشان ضبط می‌شود، زیر نظارت دائمی قرار می‌گیرند و باید برای فریب مردم در سراسر جهان سهمیه روزانه پر کنند.

خانواده‌ها گاه برای آزادی آنان با درخواست باج سه هزار تا ۳۰ هزار دلاری روبه‌رو می‌شوند.

عواقبی که با آزادی پایان نمی‌یابد

قربانیان ممکن است با جراحت، درد مزمن، سوء‌تغذیه، محرومیت از خواب، بیماری‌های عفونی، خشونت جنسی، بارداری ناخواسته و آسیب‌های جنسی و باروری روبه‌رو باشند.

پیامدهای روانی معمولا ماندگارترند. اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب، احساس شرم، حملات هراس، اختلال خواب، بی‌اعتمادی، خود‌آزاری و افکار خودکشی در میان بازماندگان گزارش شده است.

سازمان بهداشت جهانی، مشکلات سلامت روان را از آثار غالب و پایدار قاچاق انسان می‌داند.

کودکان آسیب‌ بیشتری می‌پذیرند. بر اساس داده‌های سازمان ملل، کودکان قربانی قاچاق تقریبا دو برابر بزرگسالان با خشونت شدید روبه‌رو می‌شوند. محرومیت از آموزش، قطع ارتباط با خانواده، خشونت مکرر و زندگی در ترس می‌تواند رشد جسمی و روانی ایشان را برای سال‌ها مختل کند.

بسیاری از بازماندگان پس از بازگشت، خانه، درآمد، مدارک هویتی یا شبکه حمایتی ندارند. بدهی، انگ اجتماعی، تهدید قاچاقچیان و نبود فرصت شغلی می‌تواند آنان را دوباره در معرض قاچاق قرار دهد. رسیدگی واقعی به پرونده با خروج قربانی از محل استثمار تمام نمی‌شود؛ امنیت، اقامت قانونی، درمان، حمایت مالی، آموزش و امکان بازگشت به زندگی مستقل، بخش‌هایی از همان عدالتند.

قاچاق انسان در شکاف میان فقر، تبعیض، جنگ، مهاجرت ناامن، فساد، تقاضا برای نیروی کار ارزان و مصونیت مجرمان رشد می‌کند. قاچاقچی همیشه فردی مسلح نیست؛ ممکن است کارفرما، صاحب‌خانه، شریک عاطفی، آژانس کاریابی، واسطه مهاجرت یا حسابی خوش‌ظاهر در شبکه‌های اجتماعی باشد.

منطق این بازار ساده و هولناک است: کار، بدن و اعتماد یک انسان می‌تواند بارها فروخته و استثمار شود.

مقابله با قاچاق انسان به عملیات پلیسی محدود نیست. مسیرهای امن مهاجرت، نظارت بر بازار کار، استخدام منصفانه، حمایت اجتماعی، مبارزه با فساد، مسئولیت‌پذیری شرکت‌های فناوری و برخورد با پولی که از استثمار به دست می‌آید، اجزای یک پاسخ موثرند.

تا زمانی که قربانی از مجرم قابل تشخیص نباشد و سود قاچاق از هزینه آن بیشتر بماند، شبکه‌ها شکل خود را عوض می‌کنند و انسان‌های تازه‌ای را به دام می‌اندازند.