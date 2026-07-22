نتایج این مطالعه که در «نورولوژی»، نشریه پزشکی آکادمی عصب‌شناسی آمریکا، منتشر شد، نشان می‌دهد مصرف شماری از جایگزین‌های کم‌کالری یا بدون کالری شکر ممکن است با افت سریع‌تر عملکرد مغز ارتباط داشته باشد.

با این حال، پژوهشگران تاکید کردند این مطالعه مشاهده‌ای است و نمی‌تواند ثابت کند شیرین‌کننده‌های مصنوعی عامل افت توانایی‌های شناختی‌اند.

به‌گفته آنها، ممکن است عوامل دیگری نیز در شکل‌گیری این ارتباط نقش داشته باشند.

در این پژوهش که با مشارکت سه دانشگاه برزیلی انجام شد، وضعیت ۱۲ هزار و ۷۷۲ بزرگسال ساکن مناطق مختلف برزیل به‌مدت حدود هشت سال پیگیری شد. میانگین سنی شرکت‌کنندگان در آغاز مطالعه ۵۲ سال بود.

پژوهشگران مصرف هفت شیرین‌کننده رایج شامل آسپارتام، ساخارین، آسه‌سولفام پتاسیم (شیرین‌کننده‌های مصنوعی)، اریتریتول، زایلیتول، سوربیتول (الکل‌های قندی) و تاگاتوز (نوعی قند کم کالری) را بررسی کردند.

این مواد در بسیاری از محصولات فوق‌فرآوری‌شده، از جمله نوشابه‌های رژیمی، آب‌های طعم‌دار، نوشیدنی‌های انرژی‌زا، ماست‌ها و دسرهای کم‌کالری وجود دارند. برخی از آنها نیز جداگانه برای افزودن به قهوه و چای یا استفاده در آشپزی و شیرینی‌پزی فروخته می‌شوند.

افت سریع‌تر حافظه و عملکرد شناختی

شرکت‌کنندگان بر اساس میزان مصرف روزانه شیرین‌کننده‌ها در سه گروه قرار گرفتند. میانگین مصرف در گروه دارای کمترین میزان مصرف، روزانه ۲۰ میلی‌گرم و در گروه دارای بیشترین مصرف، روزانه ۱۹۱ میلی‌گرم بود.

میزان آسپارتام مصرف‌شده در گروه دارای بالاترین مصرف (۱۹۱ میلی‌گرم در روز)، تقریبا با آسپارتام موجود در یک قوطی نوشابه رژیمی برابری می‌کرد.

شرکت‌کنندگان در آغاز، میانه و پایان مطالعه در آزمون‌هایی برای سنجش حافظه فعال، یادآوری واژه‌ها، روانی کلامی و سرعت پردازش اطلاعات شرکت کردند.

پژوهشگران پس از در نظر گرفتن عواملی مانند سن، جنسیت، فشار خون بالا و بیماری‌های قلبی‌عروقی دریافتند سرعت افت کلی حافظه و توانایی‌های شناختی در گروه دارای بیشترین مصرف، ۶۲ درصد بیشتر از گروه دارای کمترین مصرف بود.

سرعت افت در گروه دارای مصرف متوسط نیز ۳۵ درصد بیشتر از گروه دارای کمترین میزان مصرف بود. پژوهشگران این تفاوت را معادل حدود ۱.۳ سال پیری بیشتر دانستند.

این ارتباط در افراد زیر ۶۰ سال مشاهده شد، اما پژوهشگران در میان شرکت‌کنندگان بالای ۶۰ سال ارتباط مشابهی نیافتند. ارتباط میان مصرف شیرین‌کننده‌ها و افت سریع‌تر توانایی‌های شناختی در مبتلایان به دیابت نیز قوی‌تر بود.

افراد مبتلا به دیابت ممکن است بیشتر از جایگزین‌های شکر استفاده کنند، زیرا معمولا به آنها توصیه می‌شود مصرف محصولاتی را که قند خون را به‌سرعت افزایش می‌دهند، محدود کنند.

ارتباط شش شیرین‌کننده با تغییرات حافظه

بررسی جداگانه شیرین‌کننده‌ها نشان داد مصرف آسپارتام، ساخارین، آسه‌سولفام پتاسیم، اریتریتول، سوربیتول و زایلیتول با افت سریع‌تر عملکرد شناختی، به‌ویژه حافظه، ارتباط داشت.

تاگاتوز تنها شیرین‌کننده بررسی‌شده در این مطالعه بود که پژوهشگران میان مصرف آن و افت توانایی‌های شناختی ارتباطی نیافتند.

کلودیا کیمیه سوئموتو، پژوهشگر دانشگاه سائوپائولو و نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: «شیرین‌کننده‌های کم‌کالری و بدون کالری اغلب جایگزینی سالم برای شکر تلقی می‌شوند، اما یافته‌های ما نشان می‌دهد برخی شیرین‌کننده‌ها ممکن است در درازمدت بر سلامت مغز اثر منفی بگذارند.»

او خواستار انجام پژوهش‌های بیشتر برای تایید نتایج و بررسی جایگزین‌هایی مانند پوره سیب، عسل، شربت افرا و شکر نارگیل شد.

اطلاعات غذایی این مطالعه بر اساس گزارش خود شرکت‌کنندگان جمع‌آوری شده بود و احتمال فراموشی مواد غذایی یا برآورد نادرست میزان مصرف وجود داشت. این پژوهش همه شیرین‌کننده‌های موجود در مواد غذایی و نوشیدنی‌ها را نیز بررسی نکرد؛ بنابراین نتایج آن را نمی‌توان به همه جایگزین‌های شکر تعمیم داد.

وزارت بهداشت برزیل، وزارت علوم، فناوری و نوآوری این کشور و شورای ملی توسعه علمی و فناوری، حامیان مالی این پژوهش بودند.