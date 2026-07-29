این تحریم‌ها چهارشنبه هفتم مرداد بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ اعلام شدند و اعمال می‌شوند. فرمانی که بخش‌هایی از اقتصاد جمهوری اسلامی، از جمله حوزه‌های نفت، پتروشیمی، مالی و کشتیرانی را هدف قرار می‌دهد.

در میان نهادهای تحریم‌شده، «اداره خدمات دریایی هرمزسیف» در بندرعباس و «شرکت بیمه دریایی خلیج فارس» در ایران قرار دارند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این دو نهاد که در حوزه فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای کار می‌کنند، مشمول تحریم‌های ثانویه نیز هستند.

وب‌سایت اکسیوس پنج مرداد نوشت که فشار اقتصادی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، علیه جمهوری اسلامی، در مقایسه با کارزار بمباران او توجه بسیار کمتری به خود جلب کرده و با این حال، مقام‌های ارشد آمریکایی معتقدند این فشار اقتصادی ممکن است در نهایت آسیب بیشتری به تهران وارد کند .

یک مقام ارشد دولت آمریکا به اکسیوس گفت: «ایرانی‌ها می‌خواهند بمباران متوقف شود و پول می‌خواهند. اما تقریبا باید ترتیب این دو را برعکس گفت. آن‌ها واقعا قبل از هر چیز پول می‌خواهند.»

بر اساس تحریم‌های تازه اعلام شده، هشت شرکت دیگر تحریم‌شده در هنگ‌کنگ، چین و جزایر مارشال ثبت شده‌اند یا نشانی‌شان در این مناطق است.

این شرکت‌ها عبارتند از بیلیون نکسوس اینترنشنال، برنچ سیینگ اینترنشنال تریدینگ، کانفیدنت ایپکس، مارینووا فریت، نوادا اسپیریت، اوشن ترنکویلیتی، مدیریت کشتی چی هانگ و وست مایتی.

هفت نفتکش نفت خام و یک نفتکش فرآورده‌ها

اوفک هم‌زمان هشت شناور مرتبط با شرکت‌های تازه تحریم‌شده را به فهرست اتباع ویژه و افراد مسدودشده، موسوم به اس‌دی‌ان (SDN)، افزود.

از میان این هشت شناور، هفت فروند نفتکش نفت خام‌ هستند و یک فروند برای حمل مواد شیمیایی و فرآورده‌های نفتی استفاده می‌شود.

هفت نفتکش نفت خام شامل «السالمی»، «بریز وی»، «کریستال»، «لیلی» که با نام «دانیا» نیز شناخته می‌شود، «ناتسومی»، «نیرتا» و «یهوپ» هستند.

شناور «ول سیل» نیز برای حمل مواد شیمیایی و فرآورده‌های نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این نفتکش‌ها با پرچم کشورهای باربادوس، وانواتو، موزامبیک و جزایر مارشال فعالیت می‌کنند.

پرچم کنونی نفتکش السالمی مشخص نشده و این کشتی پیش‌تر با پرچم پاناما تردد می‌کرد.

بر اساس اعلام اوفک، هر یک از این هشت نفتکش به یکی از شرکت‌های تازه تحریم‌شده مرتبط است.

اوفک ۲۴ تیر نیز اعلام کرد چهار فرد و سه نهاد را به فهرست افراد و نهادهای تحریم‌شده خود اضافه کرده است.

اوفک ۲۰ خرداد نیز چند فرد و شرکت جدید را به‌دلیل ارتباط با سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد و دامنه تحریم‌های برخی افراد و نهادهای از پیش تحریم‌شده را نیز گسترش داد.

در میان افراد تحریم‌شده از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، بهروز نمازی، شهروند ایرانی، از جمله افرادی است که به تازگی به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحریم شد. همچنین دونیا اتایب، شهروند ایتالیا و ماریا سلینا و وادیم دروژبین، دو شهروند روسیه، نیز به این فهرست افزوده شدند.

از جمله نهادهای تحریم‌شده در این تاریخ، شرکت ایرانی نیکا جت، شرکت روسی آوراتک و شرکت ونگارد تاکتیکال ساپلای مستقر در نیجریه بودند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این نهادها با نمازی ارتباط دارند و مشمول تحریم‌های ثانویه شده‌اند.

یک مقام آمریکایی پیش از این گفته بود: «اطلاعاتی به دست آمده که نشان می‌دهد ایرانی‌ها شکایت دارند که نمی‌توانند حقوق نیروهایشان را پرداخت کنند. چرا؟ به‌دلیل فشارهای مالی. به‌دلیل وزارت خزانه‌داری. به دلیل کاری که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، انجام می‌دهد.»