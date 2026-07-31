خبرگزاری رویترز جمعه نهم مرداد گزارش داد نیروهای امنیتی مراکش با خودروهای آب‌پاش و استقرار گسترده در گذرگاه‌های مرزی تلاش کردند مانع عبور مهاجران شوند و بیشتر تلاش‌ها برای ورود به سئوتا را ناکام گذاشتند.

با این حال، هزاران نفر وارد شهر مرزی فنیق شدند و در اطراف مرز در پی یافتن راهی برای ورود به سئوتا بودند.

تلویزیون دولتی اسپانیا پیش‌تر گزارش داده بود بین دو هزار تا سه هزار نفر، هشتم مرداد وارد سئوتا شده‌اند و بیشتر آنان پیش از ظهر به وقت محلی از مرز عبور کردند.

رویترز نوشت با وجود بسته شدن گذرگاه مرزی، گروه‌هایی از مهاجران در امتداد ساحل به دنبال مسیرهایی برای دور زدن حصار بودند و برخی نیز خود را برای شنا به سوی سئوتا آماده می‌کردند.

زنان و کودکان از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز در میان آنان حضور داشتند.

خبرنگاران رویترز بقایای سوخته یک اتوبوس و هفت خودرو را در نزدیکی مرز مشاهده کردند که پس از درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجران در محل باقی مانده بود.

یکی از مهاجران نیز گفت هنگام تلاش برای عبور از مرز در ازدحام جمعیت گرفتار شده و «از جانش ترسیده» است.

اسپانیا در واکنش به افزایش ورود مهاجران، نیروهای نظامی و پلیس بیشتری به سئوتا اعزام کرد.

مقام‌های محلی نیز اعلام کردند اجساد ۹ نفر پیدا شده است؛ آماری که شمار مهاجران جان‌باخته هنگام تلاش برای ورود به سئوتا در ماه‌های اخیر را به ۶۰ نفر رساند.

100 % مهاجران در کنار یک خودروی به آتش کشیده‌شده، در انتظار فرصتی برای ورود به سئوتای اسپانیا، در شهر مرزی فنیق مراکش، ۹ مرداد ۱۴۰۵

واکنش‌ها به بحران مهاجرتی

در میانه این بحران، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در پی افزایش ورود مهاجران به سئوتا، از شامگاه هشتم مرداد دستور داده است کنترل‌ها در مرز با اسپانیا فورا تشدید شود.

او همچنین اعلام کرد «نیروی مداخله سریع مرزی» را برای انجام بازرسی‌های دقیق‌تر فعال کرده است.

نونز در گفت‌وگو با روزنامه فیگارو نیز گفت جمعه (نهم مرداد) با فرناندو گرانده-مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا، گفت‌وگو خواهد کرد.

آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا ، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با بستن فضای شینگن به روی اسپانیا موافق است.

او مهاجرت غیرقانونی و کنترل‌نشده را تهدیدی برای امنیت ملی خواند و نوشت تصمیم دولت مادرید برای اعطای تابعیت اسپانیا و در نتیجه تابعیت اتحادیه اروپا به بیش از ۵۰۰ هزار مهاجر فاقد مدارک، «عمیقا اشتباه» است و به قاچاق انسان دامن می‌زند.

رویترز هشتم مرداد گزارش داد صدها مهاجر از سمت مراکش با شنا یا با استفاده از تیوب‌های بادی، خود را به سئوتا رساندند و گروهی دیگر با شکستن یکی از دروازه‌های مرزی، وارد شهر شدند.

شماری از آنان نیز هنگام ورود شعار «زنده‌باد اسپانیا» سر دادند.

هم‌زمان در گذرگاهی در مرز ملیلا، نیز درگیری‌هایی گزارش شد.

به گفته انجمن حقوق بشر مراکش، دست‌کم سه خودرو به آتش کشیده شد و شماری از مهاجران و نیروهای امنیتی زخمی شدند.

دولت اسپانیا اعلام کرد ۲۰۰ نیروی پلیس ویژه و ۶۰ نظامی این کشور برای تقویت نیروهای مستقر در سئوتا اعزام شده‌اند.

دفتر پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، نیز اعلام کرد او قرار است همراه وزیر کشور به سئوتا سفر کند و با نیروهای امنیتی و مقام‌های محلی دیدار داشته باشد.

تعطیلی کسب‌وکارها در سئوتا

ورود گسترده مهاجران باعث تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها در سئوتا شد.

یکی از مغازه‌داران به رویترز گفت صاحبان کسب‌وکارها به‌دلیل نگرانی از کافی نبودن نیروهای پلیس، برای دفاع از خود و حفاظت از کسب‌وکارها و خانواده‌هایشان با یکدیگر هماهنگ شده‌اند.

سئوتا با حدود ۸۵ هزار نفر جمعیت و ملیلا، دو منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا، تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با آفریقا هستند و سال‌هاست از مهم‌ترین مسیرهای ورود مهاجران به اروپا به شمار می‌روند.

100 % مهاجران در نزدیکی حصار مرزی، در انتظار فرصتی برای ورود به منطقه خودمختار سئوتای اسپانیا، در شهر مرزی فنیق مراکش، ۹ مرداد ۱۴۰۵

سئوتا سال ۲۰۲۱ شاهد بحران مشابهی بود؛ زمانی که حدود ۱۰ هزار نفر، از جمله شمار زیادی کودک، از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا وارد این منطقه شدند.

در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی در سال‌های گذشته سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه‌تری را در پیش گرفته‌اند، اسپانیا رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده است.

دولت سوسیالیست اسپانیا در ماه‌های اخیر برنامه‌ای را برای اعطای اقامت قانونی به حدود ۵۰۰ هزار مهاجر فاقد مدارک آغاز کرده است. این اقدام با انتقاد احزاب راست‌گرا روبه‌رو شده است. مخالفان این برنامه می‌گویند چنین سیاستی انگیزه مهاجرت به اسپانیا را افزایش می‌دهد.

دولت اسپانیا اما اعلام کرد افزایش اخیر ورود مهاجران ارتباطی با برنامه اعطای اقامت قانونی ندارد و نتیجه سوءاستفاده شبکه‌های قاچاق انسان و سازمان‌های تبهکار از حکم اخیر دیوان عالی این کشور است؛ حکمی که بازگرداندن فوری مهاجرانی را که در دریا شناسایی می‌شوند و در مسیر سئوتا و ملیلا هستند، محدود کرده است.

وزارت کشور اسپانیا همچنین اعلام کرد با همکاری نزدیک مراکش، طی روزهای گذشته مانع ورود غیرقانونی هزاران مهاجر دیگر به سئوتا شده است.