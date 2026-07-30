وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج‌شنبه هشتم مرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد یک فرد و پنج نهاد را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است؛ از جمله چهار شرکت مستقر در چین، روسیه و هند که به‌عنوان نمایندگان فروش عمومی ماهان‌ایر فعالیت می‌کنند.

به گفته این وزارتخانه، اگرچه ماهان‌ایر خود را یک شرکت هواپیمایی غیرنظامی معرفی می‌کند، اما سال‌ها نقشی محوری در پشتیبانی از سپاه پاسداران ایفا کرده است؛ از جمله با جابه‌جایی اعضای نیروی قدس، تسهیل آموزش‌های نظامی و حمایت از تامین و انتقال تسلیحات و سامانه‌های پهپادی.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «افرادی که به سپاه پاسداران یا ماهان‌ایر خدمات مالی، لجستیکی یا تجاری ارائه می‌کنند، در تداوم فعالیت یک سازمان تروریستی نقش دارند. وزارت خزانه‌داری به شناسایی این افراد، افشای فعالیت‌هایشان و قطع دسترسی آن‌ها به نظام مالی آمریکا ادامه خواهد داد.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا افزود این تحریم‌ها در چارچوب تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و در واکنش به حملات «بی‌پروا» علیه کشورهای منطقه و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز اعمال شده‌اند.

ماهان‌ایر که پیش‌تر از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده بود، تیرماه بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت.

هم‌زمان با تشدید تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن، یک فروند هواپیمای ماهان‌ایر برای انتقال هیئتی از رهبران حوثی به ایران به‌منظور شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای وارد صنعا شد.

چند روز بعد هم هواپیمای دیگری از ماهان‌ایر که حامل شماری از مقام‌های حوثی بود، راهی صنعا شد، اما پس از بمباران فرودگاه صنعا از سوی عربستان سعودی، به‌ناچار در بندر الحدیده فرود آمد.

یک مقام آمریکایی در آن زمان در مصاحبه با پایگاه خبری اکسیوس، ماهان‌ایر را «شرکت هواپیمایی سپاه پاسداران» توصیف کرد و گفت این شرکت علاوه بر جابه‌جایی مقام‌های حوثی، کارشناسان نظامی، سلاح و قطعات موشکی را نیز برای این گروه منتقل می‌کرد.

فهرست افراد و شرکت‌های تحریم‌شده

وزارت خزانه‌داری آمریکا تانگ شین، شهروند چین، و چهار شرکت «ایر کارگو پرو» در روسیه، «شانگهای الیت اینترنشنال تراول» و «شانگهای وینگز اینترنشنال لجستیکس» در چین و «اسکایز تراولز اند لجستیکس» در هند را به‌دلیل همکاری با ماهان‌ایر تحریم کرد.

شرکت «داده‌نگار استارتاپ استودیو» مستقر در تهران نیز به فهرست تحریم‌های واشینگتن افزوده شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا «داده‌نگار» را یک شرکت پوششی وابسته به سپاه پاسداران معرفی کرد که از طریق یک وب‌سایت، به پشتیبانی از عملیات نظامی جمهوری اسلامی می‌پردازد.

بر اساس این بیانیه، «داده‌نگار» با جمع‌آوری اطلاعات درباره محل استقرار تجهیزات آمریکا و اسرائیل، در شناسایی اهداف نظامی نقش داشت و در هماهنگی با سپاه پاسداران، درخواست‌های مربوط به حمله به اهداف آمریکایی در خاورمیانه را دریافت می‌کرد.

در هفته‌های اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنش‌ها در منطقه انجامیده است.

ایالات متحده در واکنش، مواضع جمهوری اسلامی به‌ویژه در جنوب ایران را هدف قرار داده و سپاه پاسداران نیز به پایگاه‌های نظامی آمریکا در چند کشور منطقه، از جمله کویت و اردن، حمله کرده است.

به‌روزرسانی پرونده یک تبعه ترکیه

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اطلاعات هویتی چاغری دوران‌سوی، تبعه ترکیه، را در فهرست تحریم‌های خود به‌روزرسانی و ارتباط او با میلاد جعفری را ثبت کرد.

جعفری، شهروند ایران، از سال ۲۰۱۱ تحت تحریم آمریکا است. وزارت خزانه‌داری پیش‌تر اعلام کرده بود او شبکه‌ای از شرکت‌ها در ایران و ترکیه را برای تامین و انتقال محصولات فلزی مورد نیاز سازمان صنایع هوافضای جمهوری اسلامی و شرکت‌های وابسته به آن مدیریت می‌کرد.

هفتم مرداد، ایالات متحده ۱۰ شرکت و نهاد و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده بود.

در میان نهادهای تحریم‌شده، «اداره خدمات دریایی هرمزسیف» در بندرعباس و «شرکت بیمه دریایی خلیج فارس» در ایران قرار داشتند.