غریب‌آبادی سه‌شنبه ششم مرداد در یک مصاحبه تلویزیونی گفت طرح پیشنهادی عمان بر این تمرکز داشت که ۵۰ درصد مسیرهای تردد دریایی در اختیار جمهوری اسلامی و ۵۰ درصد دیگر در اختیار عمان قرار گیرد. به گفته او، این طرح به وضعیتی پایان می‌دهد که در آن همه مسیرهای عبور از آب‌های سرزمینی عمان می‌گذشت.

غریب‌آبادی تاکید کرد این پیشنهاد عمان نگرانی‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی را برطرف نمی‌کند و تهران حتی در صورت برقراری صلح نیز حاضر نیست به ساز و کار پیش از جنگ، شامل تفکیک ترافیک دریایی و کریدور میانی، بازگردد.

غریب‌آبادی افزود تهران با ارائه یک طرح جایگزین، پیشنهاد کرده است تمام مسیر ورود کشتی‌ها و بخشی از مسیر خروج آن‌ها از آب‌های سرزمینی ایران بگذرد. به گفته او، این طرح به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد بر تردد شناورها نظارت موثر داشته باشد و از پایداری صلح و نبود تهدید امنیتی از مسیر تنگه هرمز اطمینان یابد.

همزمان، خبرگزاری رویترز در گزارش‌هایی نوشت این پیشنهاد از الگوی مدیریت تنگه مالاکا الهام گرفته است و بر اساس آن، جمهوری اسلامی کنترل انحصاری بر تنگه هرمز نخواهد داشت.

در این طرح، شرکت‌های کشتیرانی می‌توانند به‌صورت داوطلبانه به صندوقی برای تامین هزینه‌های ایمنی ناوبری، حفاظت از محیط زیست و عملیات جست‌وجو و نجات کمک مالی کنند.

در تنگه مالاکا، اندونزی، مالزی و سنگاپور به‌طور مشترک مدیریت و تامین امنیت این آبراه را بر عهده دارند و شرکت‌های کشتیرانی می‌توانند برای نگهداری تجهیزات کمک‌ناوبری، از جمله بویه‌ها و فانوس‌های دریایی، کمک مالی کنند.

یک دیپلمات غربی این سازوکار را به مبلغ اختیاری تشبیه کرده است که برخی مسافران هنگام خرید بلیت هواپیما برای جبران آلودگی کربنی سفر خود می‌پردازند.

این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده است که تنگه هرمز به اصلی‌ترین مانع در مذاکرات صلح تهران و واشینگتن و یکی از عوامل اصلی تشدید دوباره جنگ تبدیل شده است.

افراح الزوبه، وزیر خارجه منتخب یمن، گفت حوثی‌ها می‌کوشند الگوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در باب‌المندب، دو گذرگاه اصلی خلیج فارس و دریای سرخ را ببندند. او واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثی‌ها دانست.

پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم محموله‌های نفت و گاز طبیعی مایع جهان از این آبراه عبور می‌کرد.

یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفت هدف از پیشنهادهای عمان، فراهم کردن مبنایی برای پایان دادن به اختلال در تجارت از مسیر تنگه هرمز است که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده است.

در حال حاضر، مسیرهای بین‌المللی عبور کشتی‌ها که سازمان بین‌المللی دریانوردی در سال ۱۳۴۷ تعیین کرده بود، به دلیل مین‌های کارگذاشته‌شده از سوی جمهوری اسلامی قابل استفاده نیستند.

در مقابل، تهران و واشینگتن هر یک مسیر متفاوتی را برای عبور کشتی‌ها معرفی کرده‌اند.

سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد در گفت‌وگوهای مربوط به طرح عمان مشارکت نداشته است.

سخنگوی این سازمان گفت هرگونه پیشنهاد برای ایجاد مسیرهای تازه کشتیرانی یا تغییر در نظام سامان‌دهی ترافیک دریایی باید به این سازمان ارایه شود تا کشورهای عضو آن را بررسی کنند.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد بیش از ۲۰ شناور در سراسر خاورمیانه در حال پشتیبانی از محاصره دریایی موسوم به «دیوار فولادی آمریکا» علیه جمهوری اسلامی هستند.

سنتکام افزود تا ششم مرداد، ۱۸ کشتی تجاری مسیر خود را تغییر داده‌اند، دو شناور از کار افتاده و از دو شناور نیز بازرسی شده است؛ اقداماتی که به گفته این نهاد، برای تضمین اجرای کامل این محاصره دریایی انجام شده است.

غریب‌آبادی: مسیر جنوبی را به رسمیت نمی‌شناسیم

غریب‌آبادی در بخشی از مصاحبه‌اش با صداوسیما تاکید کرد تهران بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ را نمی‌پذیرد و ساز و کارهای آینده این آبراه را با امنیت ملی و بازدارندگی جمهوری اسلامی مرتبط می‌داند.

غریب‌آبادی با اشاره به بند پنجم «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» گفت جمهوری اسلامی بر اساس این توافق متعهد شده بود عبور ایمن و رایگان کشتی‌های تجاری را برای ۶۰ روز و «با ترتیبات ایران» فراهم کند و عملیات مین‌زدایی تنگه را نیز ظرف ۳۰ روز انجام دهد.

به گفته او، در این بند همچنین بر گفت‌وگو و مشورت با کشورهای ساحلی خلیج فارس درباره ترتیبات آینده مدیریت تنگه هرمز تاکید شده بود.

او افزود جمهوری اسلامی مسیر عبور کشتی‌ها را در بخش شمالی تنگه و نزدیک جزیره لارک ایجاد و آن را به سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده بود، اما آمریکا و عمان مسیر دیگری را در بخش جنوبی تنگه و در آب‌های داخلی عمان ایجاد و به این سازمان اعلام کردند.

غریب‌آبادی این اقدام را نقض صریح بند پنجم یادداشت تفاهم اسلام‌آباد دانست و گفت تهران مسیر جنوبی را «حتی برای یک ساعت» به رسمیت نمی‌شناسد.

او همچنین گفت جمهوری اسلامی با ورود نیرو، ناو یا تجهیزات خارجی برای مین‌زدایی تنگه هرمز مخالفت می‌کند و بر اساس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، مین‌زدایی این آبراه باید صرفا از سوی ایران انجام شود.

او افزود پیشنهاد عمان برای استفاده از یک کشور ثالث در مسیر جنوبی نیز از سوی تهران پذیرفته نشده است.

به گفته غریب‌آبادی، تصمیم درباره وضعیت تنگه هرمز و هرگونه گفت‌وگو درباره ساز و کارهای آینده آن، در سطح کلان جمهوری اسلامی اتخاذ خواهد شد.

واکنش‌ها به اظهارات ترامپ درباره تنگه هرمز

هم‌زمان با ادامه اختلاف‌ها بر سر مسیرهای عبور کشتی‌ها و نحوه مدیریت تنگه هرمز، مقام‌های جمهوری اسلامی به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره این آبراه نیز واکنش نشان دادند.

ترامپ دوم مرداد در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت هرگونه خسارت واردشده به کشتی‌ها، محموله‌ها و دارایی‌های مرتبط با آن‌ها از محل دارایی‌های ایران که در اختیار آمریکا است، پرداخت خواهد شد. او این اقدام را «منصفانه و عادلانه» توصیف کرد.

ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، گفت شناورهای آسیب‌دیده در تنگه هرمز به دلیل عبور از «مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه» آسیب دیده‌اند.

او هشدار داد شرکت‌ها و کشورهایی که از پرداخت خسارت این شناورها از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران حمایت کنند، از عبور کشتی‌هایشان از تنگه هرمز محروم خواهند شد.

ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز در واکنش به اظهارات ترامپ درباره تسلط آمریکا بر تنگه هرمز، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت : «اگر این‌گونه است، چرا از نهم اسفند ۱۴۰۴ تاکنون حتی یک قایق آمریکایی نتوانسته از تنگه هرمز عبور کند؟ اگر جرات دارید، به تنگه هرمز نزدیک شوید.»

در حالی که طرح عمان بر سازوکاری منطقه‌ای برای مدیریت تنگه هرمز تاکید دارد، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان هرگونه عبور از مسیر جنوبی و نقش‌آفرینی خارجی در مدیریت یا مین‌زدایی این آبراه را رد می‌کنند.