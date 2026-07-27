رقمی شگفت‌انگیز برای بازیکنی که تنها یک سال پیش با مبلغ ۲۰ میلیون یورو از لگانس به آلمان رفت. به نظر می‌رسد رئال با پذیرش این مبلغ، رقبای سرسختی چون پاری‌سن‌ژرمن و لیورپول را کنار زده است.

با این حال، خرید احتمالی این پدیده جوان واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی را در اسپانیا به همراه داشته و این سوال مطرح است که چرا رئال مادرید حاضر شده بیش از ۱۰۰ میلیون یورو برای جذب این بازیکن هزینه کند.

توماس رونسرو، خبرنگار روزنامه «آس»، درباره این پدیده ۱۹ ساله گفت: «در جام جهانی او بازیکن بسیار جذابی بود. او ۱۹ سال دارد و از پتانسیل فوق‌العاده‌ای برخوردار است. او می‌تواند به وینیسیوس جدیدی تبدیل شود. این نشان می‌دهد که رئال مادرید از جذب مایکل اولیسه منصرف شده و دیومانده طرح دوم آن‌هاست.»

رونسرو همچنین معتقد است حضور دیومانده می‌تواند به معنای پایان کار وینیسیوس جونیور در مادرید باشد. او گفت: «من طرفدار سرسخت این بازیکن برزیلی هستم. امیدوارم حتی اگر دیومانده بیاید، وینیسیوس بماند، اما ساده‌لوح نیستم؛ فکر می‌کنم آمدن دیومانده می‌تواند به معنای جدایی وینیسیوس باشد.»

از سوی دیگر، خولیو مالدونادو، دیگر کارشناس مطرح اسپانیایی، به انعطاف‌پذیری تاکتیکی این بازیکن اشاره کرد و گفت: «او بازیکنی است که به‌خوبی با سمت راست هماهنگ می‌شود، اما می‌تواند در سمت چپ هم بازی کند. حضور او در هر دو جناح یک مزیت بزرگ است. این بازیکن برخلاف وینیسیوس یک بال چپ خالص نیست. وینیسیوس وقتی در سمت راست بازی می‌کند کارایی کمتری دارد، اما در مورد دیومانده این‌طور نیست؛ او تقریبا در هر دو سمت به یک اندازه خوب عمل می‌کند.»

خود دیومانده که در لایپزیگ آمار ۱۳ گل و ۹ پاس گل را ثبت کرده، پیش‌تر در گفت‌وگو با مجله «سو فوت» درباره پست مورد علاقه‌اش گفته بود: «در تیم ملی، سرمربی من را در پست دلخواهم و در سمت چپ قرار می‌دهد. این همان چیزی است که دوست دارم. اما اینجا [در لایپزیگ] دائما مرا در سمت راست می‌گذارند. دوست ندارم، اما بازی می‌کنم.»

حال باید دید با توجه به مصدومیت رودریگو و تغییرات خط حمله، آیا دیومانده در صورت پیوستن به رئال مادرید جانشین وینیسیوس خواهد شد یا به عنوان بال راست در ترکیب کهکشانی‌ها به میدان خواهد رفت.