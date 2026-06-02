رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در دوحه با نخستوزیر قطر دیدار کرد.
وزارت خارجه قطر در شبکه ایکس اعلام کرد که در این دیدار، طرفین درباره تقویت همکاریهای دوجانبه میان قطر و آژانس و همچنین آخرین تحولات مربوط به مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران گفتوگو کردند.
گروه شیعه «عصائب اهل الحق»، از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، با انتشار بیانیهای اعلام کرد ارتباط تشکیلاتی خود را با حشد الشعبی، دیگر گروه نزدیک به تهران، قطع میکند و سلاحهای خود را به دولت عراق تحویل خواهد داد.
بر اساس بیانیه رهبری این گروه به ریاست قیس خزعلی که سهشنبه ۱۲ خرداد منتشر شد، عصائب اهل الحق در چارچوب سیاست «حصر سلاح در اختیار دولت» قصد دارد تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق فعالیت کند.
در این بیانیه همچنین آمده است که یک کمیته مرکزی برای پیگیری روند اجرایی این تصمیم تشکیل شده است.
ماموریت این کمیته شامل سرشماری کامل نیروها، تهیه فهرستی از تمامی سلاحها و تجهیزات لجستیکی و همچنین تکمیل روند قطع ارتباط با حشد الشعبی و ادغام در ساختارهای امنیتی دولت عراق خواهد بود.
ریاست این کمیته به الحاج جواد الطليباوی، از فرماندهان ارشد عصائب اهل الحق، واگذار شده است.
در ماههای اخیر، آمریکا فشارها بر دولت عراق را برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور شدت بخشیده است.
۲۳ اردیبهشت، شاخون عبدالله، رییس فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال اعلام کرد علی الزیدی، نخستوزیر عراق، توصیههای واشینگتن را درباره دور نگه داشتن گروههای مسلح از دولت خود جدی گرفته است.
تاکید بر انحصار سلاح در دست دولت
عصائب اهل الحق در ادامه بیانیه خود اعلام کرد تصمیم اخیر این گروه در چارچوب «رهنمودهای مرجعیت شیعه» در عراق، مواضع سیاسی ائتلاف «چارچوب هماهنگی» و همچنین تعهدات پیشین خزعلی مبنی بر انحصار سلاح در دست دولت اتخاذ شده است.
عصائب اهل الحق که یکی از بانفوذترین گروههای وابسته به حشد شعبی به شمار میرود، از سوی آمریکا بهعنوان سازمانی «تروریستی» شناخته میشود.
حشد الشعبی ائتلافی از گروههای مسلح در عراق است که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با تهدیدهای داعش شکل گرفت.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی و عرب گزارش داد که ایالات متحده با انتقاد از رویکرد عمان در قبال جمهوری اسلامی، این کشور را برای قطع روابط دیپلماتیک با تهران تحت فشار گذاشته و به «تحریم و بمباران» تهدید کرده است.
این روزنامه در گزارشی که عصر سهشنبه ۱۲ خرداد منتشر شد، نوشت که این رویکرد آمریکا پس از انتشار یک ارزیابی اطلاعاتی تازه به اطلاع مقامهای عمان رسید و بخشی از آن عمومی شد. این ارزیابی اطلاعاتی نتیجه گرفته است که مسقط قصد دارد در دریافت عوارض از کشتیها در تنگه هرمز، با تهران همراه شود.
این رسانه نوشت که وزارت اطلاعرسانی عمان از اظهارنظر درباره فشار آمریکا برای قطع ارتباط با جمهوری اسلامی خودداری کرد. عبدالله الحراصی، وزیر اطلاعرسانی عمان، نیز به والاستریت ژورنال گفت: «عمان آماده است با ایالات متحده و همه شرکای مسئول برای تقویت ثبات، پیشگیری از اختلال و محافظت از منافع راهبردی مشترک همکاری کند.»
به گفته مقامهای عرب، مقامهای عمان از خصومت ناگهانی آمریکا شوکه شدهاند و در تلاشاند دریابند چگونه باید به آن پاسخ دهند.
این مقامها گفتند یکی از رویکردها، آغاز یک کارزار رسانهای است تا نشان داده شود عمان فعالانه برای حمایت از افزایش تردد دریایی از طریق تنگه هرمز تلاش میکند. به گفته یک مقام، این تلاش شامل همکاری با سازمان ملل برای متقاعد کردن ایران است تا به کشتیهای حامل مواد اولیه کود شیمیایی اجازه دهد بهعنوان اقدامی در قبال کشورهای آفریقایی درگیر بحران غذایی، با ایمنی عبور کنند.
نیویورکتایمز یکم خرداد، به نقل از مقامهای ایرانی و افراد آگاه، گزارش داده بود که جمهوری اسلامی در حال رایزنی با عمان برای مشارکت در ایجاد سامانهای است که دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را ممکن کند.
این مقامها گفتند عمان به جمهوری اسلامی اعلام کرده حاضر است از نفوذ خود نزد همسایگان در خلیج فارس، از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و نیز نزد آمریکا استفاده کند تا این طرح را پیش ببرد، زیرا به مزایای اقتصادی بالقوه نظام دریافت هزینه پی برده است.
شبکه کان اسرائیل نیز هشتم خرداد گزارش داد که تلاشهای عمان و ایران برای ایجاد سازوکار مشترک مدیریت و دریافت عوارض در تنگه هرمز، باعث خشم آمریکا و کشورهای خلیج فارس شده است.
بیطرفیِ دردسرساز
والاستریت ژورنال نوشت که در آغاز جنگ ایران، مقامهای عمانی با شتاب کوشیدند یک کانال ارتباطی پشتپرده با تهران برقرار کنند؛ کانالی که به گفته مقامهای عرب، به کشورهای خلیج فارس کمک کرد مسیرهای پروازی را دوباره باز کنند.
اما اکنون با پایان جنگ و در حالی که آتشبسی شکننده میان طرفهای جنگ برقرار است، واشینگتن بهطور فزایندهای رویکرد عمان در قبال تهران را علیه خود خصمانه تلقی میکند و مقامهای این کشور را تحت فشار گذاشته است تا یک طرف را انتخاب کنند.
عمان که از آغاز جمهوری اسلامی در بزنگاههایی چون جنگ عراق و مساله هستهای نقش میانجی را میان تهران و غرب ایفا کرده است، پس از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و محدود کردن تردد در تنگه هرمز، اقدامات تهران را بهطور مستقیم و با نام بردن از ایران محکوم نکرد.
یک فرد آگاه از موضوع به والاستریت ژورنال گفت که خودداری از تقبیح حملات با سنت دیپلماتیک عمان همخوان است.
هنگامی که جنگ آغاز شد، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، به رسانههای عمانی گفته بود این درگیری منطقه را تضعیف میکند و پیشنهاد کرد کشورهای عربی خلیج فارس در روابط امنیتی خود با آمریکا بازنگری کنند.
به گفته مقامهای عرب و آمریکایی، از خاک عمان در آغاز جنگ برای تامین برخی پشتیبانیهای لجستیکی ارتش آمریکا استفاده شد. اما مقام آمریکایی گفت این کمک نظامی محدود بود.
خبرگزاری رسمی عمان ۱۴ اردیبهشت، ۵ روز پیش از آغاز آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی گزارش داد که یک ساختمان مسکونی در شمال این کشور هدف حمله هوایی قرار گرفت. در این خبر منشاء حمله روشن نشده بود.
افزون بر این، وزارت خارجه عمان، ۹ فروردین، یک روز پس از حمله به تاسیسات بندر صلاله در این کشور، اعلام کرد که هیچ طرفی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تحقیقات برای روشن شدن منشاء و انگیزه این حملات ادامه دارد. نیمه اول اسفند نیز حملاتی به عمان گزارش شده بود.
چهارشنبه گذشته، ترامپ در اظهارنظری که ظاهرا فیالبداهه بود، گفت اگر عمان با طرح ایران برای دریافت عوارض از کشتیرانی همراه شود، ممکن است دستور حملات هوایی به عمان را صادر کند. مسقط همواره هرگونه چنین قصدی را تکذیب کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز هفتم خرداد در شبکههای اجتماعی این سلطاننشین را تهدید کرد که اگر از کشتیها برای عبور از تنگه عوارض بگیرد، با تحریم روبهرو خواهد شد. او روز بعد به خبرنگاران گفت طلال الرحبی، سفیر عمان در واشینگتن، به او اطمینان داده است که این کشور خلیج فارس «هیچ برنامهای برای دریافت عوارض» ندارد.
این سخنان بسنت درست یک روز پس از سفر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به مسقط و دیدار او با سلطان عمان بیان شد.
مقامهای آمریکایی به والاستریت ژورنال گفتند که ریشه بیاعتمادی دولت ترامپ به مسقط به یک روز پیش از نخستین حملات هوایی آمریکا و اسرائیل بازمیگردد. در آن روز وزیر خارجه عمان در تلویزیون آمریکا ظاهر شد و گفت توافقی درباره مسائل هستهای برای جلوگیری از درگیری «در دسترس ماست، فقط اگر به دیپلماسی مجال لازم را بدهیم تا به آن برسد».
این مقامها گفتند هیچ توافقی تا آن اندازه نزدیک نبود و خاطرنشان کردند که ایران پیشنهاد جدیای برای محدود کردن فعالیت هستهای خود ارائه نکرده بود.
والاستریت ژورنال افزود از آن زمان، دولت ترامپ تلاش کرده است عمان را در هر روند دیپلماتیکی به حاشیه براند. هرچند به گفته مقامهای آمریکایی، با وجود اظهارنظر ترامپ در جلسه کابینه هفته گذشته، یک برنامه واقعی برای حمله به این کشور به دلیل حمایت آن از ایران وجود ندارد.
نگاه کشورهای عربی به روابط تهران-مسقط
به نقل از والاستریت ژورنال تعامل عمان با ایران نهتنها آمریکا، بلکه متحدان آمریکایی در منطقه، بهویژه امارات متحده عربی و عربستان سعودی، را نیز آزرده است. این کشورها همسایه خود را بیش از حد با جمهوری اسلامی همسو میدانند.
به گفته مقامهای عرب، مسقط با خودداری نظاممند از پیوستن به بیانیههای مشترک آمریکا و کشورهای منطقه در محکومیت حملات ایران، امارات متحده عربی و عربستان سعودی را خشمگین کرده است. وقتی پهپادهای ایرانی به بندرهای عمان اصابت کردند، عمان وقوع این رویداد را تایید کرد اما تهران را مسئول آن ندانست.
به گفته مقامهای عرب عمانیها استدلال کردهاند که خودداری این کشور از محکوم کردن مستقیم جمهوری اسلامی، از جمله در ارتباط با محاصره هرمز، و تبریک گفتن به مجتبی خامنهای به مناسبت انتصابش بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، با هدف کمک به پایان دادن به جنگ به سود همگان انجام شده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد در پی «جنگ ایران» و ادامه تنشهای منطقهای، شماری از شرکتهای هواپیمایی به استفاده از حریم هوایی سوریه روی آوردهاند که این تحول به سودآوری برای دمشق منجر شده است.
رویترز نوشت حریم هوایی سوریه در ماه می (از ۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد) شاهد رشد قابل توجه ترافیک هوایی بوده است و نزدیک به ۱۲ هزار پرواز از آسمان این کشور عبور کردهاند.
این تحول در پی تغییر مسیر پرواز شرکتهای هواپیمایی بهمنظور پرهیز از مناطق درگیر و حریمهای هوایی ناامن در خاورمیانه رخ داده است.
بر اساس دادههای سازمان هوانوردی غیرنظامی سوریه، تعداد پروازهای عبوری در ماه می به ۱۱ هزار و ۸۰۱ مورد رسید که نسبت به چهار هزار و ۲۶۷ پرواز ثبتشده در ماه فوریه (۱۲ بهمن تا ۹ اسفند)، حدود ۱۷۷ درصد رشد داشته است.
جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شد، پس از حدود ۴۰ روز سرانجام در ۱۹ فروردین با برقراری آتشبس موقت میان طرفهای درگیر متوقف شد.
با این حال، تنشها میان تهران و واشینگتن بهطور کامل فروکش نکرده و درگیریهای پراکنده میان دو طرف ادامه دارد.
لبنان نیز همچنان صحنه رویارویی حزبالله و اسرائیل است.
بر اساس گزارش رویترز، آمار نشان میدهد شمار پروازهای عبوری از حریم هوایی سوریه در ماه می، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳۷۵ درصد افزایش یافته است.
این رشد چشمگیر بیانگر بازگشت تدریجی سوریه به جایگاه خود در شبکه مسیرهای هوایی منطقهای است و این در حالی است که بسیاری از شرکتهای هواپیمایی طی بیش از یک دهه گذشته، از عبور از حریم هوایی این کشور اجتناب میکردند.
حریم هوایی سوریه در طول جنگ داخلی ۱۴ ساله این کشور که سرانجام با سرنگونی حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ پایان یافت، منطقه پرواز ممنوع به شمار میرفت.
بازگشت پروازها به آسمان سوریه میتواند منبع درآمد قابل توجهی برای این کشور باشد؛ بهویژه آن که دمشق از اوایل سال جاری میلادی، تعرفه استفاده شرکتهای هواپیمایی از حریم هوایی خود را افزایش داده و هزینه ثابت عبور هر پرواز را ۴۹۹ دلار تعیین کرده است.
بر اساس محاسبات رویترز، حجم ترافیک هوایی ثبتشده در ماه می احتمالا حدود ۵.۹ میلیون دلار درآمد از محل حق عبور پروازها برای دمشق به همراه داشته است.
با این حال، سازمان کل هوانوردی غیرنظامی سوریه از اظهار نظر درباره میزان درآمدهای احتمالی و جزییات تعرفههای جدید خودداری کرده است.
جنگ ایران به سود سوریه
رویترز در ادامه نوشت شرکتهای هواپیمایی پس از آغاز جنگ ایران، ناچار به بازنگری در مسیرهای پروازی خود شدند.
بسته شدن حریم هوایی عراق و منطقه خلیج فارس در ماه مارس (۱۰ اسفند تا ۱۱ فروردین)، بسیاری از شرکتها را به استفاده از مسیرهای جایگزین از جمله آسمان سوریه سوق داد.
علیرغم بازگشایی حریمهای هوایی پس از برقراری آتشبس موقت در جنگ ایران، دادههای سامانههای رصد پرواز «فلایترادار ۲۴» و «ایرناو» حاکی از آن است که اکثر پروازهای اروپا از مبدا دبی و دوحه، دو مرکز بزرگ هوانوردی جهان، همچنان مسیر خود را بهجای عراق، از آسمان سوریه انتخاب میکنند.
رویترز افزود عبور از حریم هوایی سوریه زمان سفر و هزینه سوخت را کاهش میدهد. موضوعی که برای شرکتهای هواپیمایی اهمیت ویژهای دارد، زیرا آنها میکوشند پیامدهای افزایش بهای جهانی نفت را به حداقل برسانند.
بهدنبال آغاز جنگ با جمهوری اسلامی و حملات سپاه پاسداران به شناورها در منطقه، تردد کشتیها در تنگه هرمز با اختلال روبهرو شده است. این تحولات نگرانیها را درباره امنیت مسیرهای کشتیرانی افزایش داده و به رشد قیمت انرژی در بازارهای جهانی انجامیده است.
آیا حریم هوایی سوریه امن است؟
به گفته عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل ترکیه، سوریه پس از دریافت سامانههای پیشرفته راداری و ناوبری از آنکارا در اواخر سال گذشته میلادی، اقدام به ارتقای زیرساختهای فرودگاه بینالمللی دمشق کرده است.
با این حال، سازمان «اوپیاس گروپ» که در زمینه پایش خطرات هوانوردی فعالیت میکند، هشدار داده آسمان سوریه همچنان در زمره مناطق «پرریسک» قرار دارد.
به گفته این سازمان، مدیریت ترافیک هوایی در سوریه تنها بر پایه «کنترل رویهای» انجام میگیرد. روشی که ابتداییترین سطح کنترل ترافیک هوایی به شمار میرود و در آن از پوشش کامل راداری و سامانههای پیشرفته نظارتی استفاده نمیشود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مراسم تودیع دیوید بارنئا، رییس موساد، تاکید کرد اسرائیل به مقابله با دشمنان خود ادامه خواهد داد و سرانجام جمهوری اسلامی چیزی جز سقوط نخواهد بود.
نتانیاهو شامگاه دوشنبه ۱۱ خرداد در این مراسم گفت: «هر کسی که بدخواهی علیه اسرائیل را در سر میپروراند، بداند که توطئههایش شکست خواهد خورد. بهایی که او میپردازد، بسیار سنگین خواهد بود. بهایی که ایران تا همین مقطع پرداخته است، بسیار سنگین است.»
او افزود: «پایههای رژیم وحشت در ایران ترک خورده است. این رژیم دیگر به آنچه بود، باز نخواهد گشت و من به شما میگویم که سرانجام آن سقوط خواهد بود.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، بهدلیل تداوم اختلافات بر سر پرونده هستهای جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز و مناقشه لبنان، همچنان با ابهامهای جدی روبهروست.
همزمان با تاکید مقامهای حکومت ایران بر لزوم توقف درگیریها در لبنان بهعنوان بخشی از هرگونه توافق احتمالی، پایگاه خبری آکسیوس ۱۱ خرداد از گفتوگوی تلفنی پرتنش میان نتانیاهو و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره عملیات نظامی اسرائیل در لبنان خبر داد.
نخستوزیر اسرائیل در ادامه سخنان خود در مراسم تودیع رییس موساد، از عملکرد این سازمان قدردانی کرد و گفت از نگاه بسیاری، موساد بهعنوان سازمان اطلاعاتی و ضدتروریستی پیشرو در عرصه بینالمللی شناخته میشود.
او موساد را در کنار برندهای موفق این کشور در حوزههای فناوری، صنایع دفاعی، پزشکی و کشاورزی، «یک ابربرند اسرائیلی» خواند و تاکید کرد: «هیچ سازمان اطلاعاتی و ضدتروریستیای بهتر از موساد وجود ندارد.»
نتانیاهو دوره پنج ساله ریاست بارنئا بر موساد را از «سرنوشتسازترین» مقاطع تاریخ اسرائیل دانست و افزود بارنئا طی سالهای اخیر با کسب «موفقیتها و دستاوردهای چشمگیر»، نقش مهمی در تقویت امنیت اسرائیل ایفا کرد.
بارنئا نیز در این مراسم، خواستار تداوم تلاشها برای سرنگونی جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر شد و گفت: «وعده داده بودم جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند. اکنون که حکومت ایران در ضعیفترین و آسیبدیدهترین وضعیت خود قرار دارد، زمان آن است که کار را کامل کنیم.»
او افزود: «همچنان معتقدم تغییر واقعیت در ایران از طریق سرنگونی حکومت هدفی ممکن و دستیافتنی است، اما تحقق آن به پایداری، خونسردی و تعهد نیاز دارد.»
رومن گافمن، فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و دبیر نظامی پیشین نتانیاهو، از ۱۲ خرداد بهطور رسمی ریاست موساد را بر عهده میگیرد و جایگزین بارنئا میشود.
حملات گسترده پهپادی و موشکی روسیه به چندین شهر اوکراین، از جمله کییف و دنیپرو، دستکم ۱۰ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
خبرگزاری رویترز گزارش داد بامداد سهشنبه ۱۲ خرداد، موجی از حملات روسیه مناطق مختلف اوکراین را هدف قرار داد. تصاویر منتشرشده از کییف، پایتخت اوکراین، انفجارهای شدید و ستونهای عظیم دود را بر فراز ساختمانهای مرتفع این شهر نشان میدهد.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، اعلام کرد در جریان این حملات چهار نفر جان باختند و ۵۸ تن دیگر، از جمله چند کودک، زخمی شدند.
به گفته کلیچکو، اصابت پرتابهای به یک ساختمان مسکونی ۲۴ طبقه موجب فروریختن بخشی از آن شد و احتمال میرود شماری از ساکنان زیر آوار گرفتار شده باشند.
او همچنین از وقوع «آتشسوزی در فضای باز» در دو نقطه از شهر خبر داد و گفت یکی از این حریقها در نزدیکی یک مهدکودک رخ داده است.
اولگا مودرا که همراه دختر شش سالهاش ناتالیا در محل یکی از حملات حضور داشت، به رویترز گفت: «نمیتوانستیم بفهمیم چه اتفاقی دارد میافتد. انگار نوعی آخرالزمان بود. همهجا از آوار پوشیده شده بود. همهجا پر از دود بود و هیچ چیز دیده نمیشد.»
شاهدان عینی گفتند هزاران نفر بامداد ۱۲ خرداد برای پناه گرفتن به ایستگاههای متروی کییف هجوم بردند.
رویترز گزارش داد حتی پس از طلوع آفتاب نیز صدای چند انفجار دیگر در پایتخت اوکراین به گوش رسید.
کرملین پیشتر تهدید کرده بود در واکنش به حمله پهپادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک تحت کنترل روسیه، علیه اهدافی در کییف دست به «حملات هدفمند» خواهد زد.
طبق آمار مقامهای روسیه، در حمله به این خوابگاه ۲۱ نفر کشته شدند. با این حال، اوکراین دست داشتن در این حمله مرگبار را رد کرده است.
حملات روسیه به دنیپرو و خارکیف
اولکساندر هانژا، فرماندار منطقه دنیپرو، در پیامرسان تلگرام خبر داد در حمله موشکی و پهپادی روسیه به شهر دنیپرو و مناطق اطراف آن در جنوب شرق اوکراین، هفت نفر کشته و ۳۶ تن دیگر زخمی شدند.
او همچنین تصاویری را به اشتراک گذاشت که ساختمانهای مسکونی ویرانشده، خودروهای سوخته و یک زمین بازی خسارتدیده را نشان میداد.
در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین نیز حملات موشکی و پهپادی روسیه ۱۰ زخمی بر جای گذاشت.
به گفته ایهور ترخوف، شهردار خارکیف، یک کودک در میان مجروحان این حملات است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۱۱ خرداد با استناد به «هشدارهای اطلاعاتی» از احتمال وقوع حملهای گسترده از سوی روسیه خبر داده بود.