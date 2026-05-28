بامداد پنج‌شنبه هفتم خرداد، سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به حمله آمریکا به اطراف فرودگاه بندرعباس، یک پایگاه هوایی آمریکا در کویت را هدف قرار داده است.

هم‌زمان، ارتش کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی «خصمانه» خبر داد، بی‌آن‌که در بیانیه اولیه خود عامل این حملات را معرفی کند.

در پی این تحولات، وزارت امور خارجه کویت حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را «نقض آشکار حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی» این کشور خواند و تاکید کرد این حملات در شرایطی انجام شده که شماری از کشورهای منطقه برای کاهش تنش و مهار بحران تلاش می‌کنند.

کویت همچنین این حملات را نقض قطعنامه ۲۸۱۷ سال ۲۰۲۶ شورای امنیت سازمان ملل دانست و اعلام کرد حق کامل خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم به منظور حفظ امنیت و دفاع از سرزمین و تاسیسات حیاتی‌اش در برابر هرگونه تجاوز یا تهدید محفوظ می‌دارد.

امارات حمله به کویت را «تروریستی» خواند

امارات متحده عربی نیز حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت را به‌شدت محکوم کرد.

وزارت امور خارجه امارات این حملات را «تروریستی» خواند و اعلام کرد که هدف قرار دادن کویت، نقض آشکار حاکمیت این کشور و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آن است.

ابوظبی همچنین تاکید کرد از هر اقدامی که کویت برای حفظ امنیت و ثبات خود اتخاذ کند، حمایت می‌کند.

قطر: از هر اقدامی برای حفظ حاکمیت و امنیت کویت حمایت می‌کنیم

قطر هم در بیانیه‌ای، حمله موشکی و پهپادی به کویت را به‌شدت محکوم کرد و آن را «نقض آشکار حاکمیت» این کشور و «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» دانست.

وزارت امور خارجه قطر خواستار جلوگیری از پیامدهای این حملات و کاهش تنش برای بازگرداندن امنیت و ثبات در سطح منطقه و جهان شد.

در بیانیه قطر همچنین بر «همبستگی کامل» این کشور با کویت تاکید شد و دوحه اعلام کرد از هر اقدامی برای حفظ حاکمیت و امنیت کویت حمایت می‌کند.

ریاض: با هر اقدامی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند، قاطعانه مخالفیم

عربستان سعودی نیز در واکنشی مشابه، حملات موشکی و پهپادی به کویت را محکوم و تقبیح کرد. وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای در شبکه ایکس نوشت ریاض با نقض حاکمیت کشورها و هر اقدامی که امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند، قاطعانه مخالف است.

عربستان همچنین با اعلام همبستگی با دولت و مردم کویت، تاکید کرد از هر اقدامی که این کشور برای حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات خود اتخاذ کند، حمایت می‌کند.

در همین حال، فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد جمهوری اسلامی ساعت ۴:۴۷ بامداد پنج‌شنبه به وقت ایران، یک موشک بالستیک به سوی کویت شلیک کرد که نیروهای کویتی آن را رهگیری کردند.

سنتکام: از پرتاب ششمین پهپاد جمهوری اسلامی جلوگیری کردیم

سنتکام این اقدام را «نقض فاحش آتش‌بس» خواند و افزود چند ساعت پیش از آن، نیروهای جمهوری اسلامی پنج پهپاد انتحاری را در نزدیکی تنگه هرمز به پرواز درآورده بودند که «تهدیدی آشکار» ایجاد کردند.

به گفته سنتکام، همه این پهپادها از سوی نیروهای آمریکایی رهگیری شدند و آمریکا همچنین از پرتاب ششمین پهپاد از یک مرکز کنترل زمینی جمهوری اسلامی در بندرعباس جلوگیری کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی: آمریکا عامل تشدید تنش است

در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی، حملات آمریکا به بندرعباس را عامل تشدید تنش معرفی کردند.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، حمله آمریکا به اهدافی در بندرعباس را اقدامی «تجاوزکارانه» علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران خواند و گفت این حملات نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد است.

بقائی همچنین «لفاظی‌های تهدیدآمیز» مقام‌های آمریکایی علیه جمهوری اسلامی و عمان را محکوم کرد و اقدامات آمریکا را «نقض‌ مستمر آتش‌بس» خواند.

علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نیز در واکنش به فضای تنش‌آلود منطقه گفت: «هیچ مشکلی بین جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه وجود ندارد، بلکه آنچه که اکنون مشکل منطقه است، دخالت آمریکا و حضور و نفوذ اسرائیلی‌هاست.»

او که به روسیه سفر کرده است، در گفت‌وگو با رسانه‌ها افزود: «منطقه ما بدون آمریکا باثبات‌ترین نقطه جهان خواهد بود.»

یک تحریم دیگر در میانه مذاکرات

هم‌زمان با افزایش تنش‌ها در خلیج فارس، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای کنترل عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است .

این نهاد تازه‌تاسیس از سوی جمهوری اسلامی مسئول هماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز معرفی شده و تهران در هفته‌های اخیر تلاش کرده از طریق آن، کنترل بیشتری بر عبور و مرور دریایی اعمال کند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر در ۱۱ اردیبهشت هشدار داده بود هرگونه پرداخت به حکومت ایران برای عبور از تنگه هرمز می‌تواند افراد و شرکت‌ها را در معرض تحریم قرار دهد.

تشدید دوباره درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه، نگرانی‌ها را درباره آتش‌بس شکننده میان تهران و واشینگتن - که از ۱۹ فروردین برقرار شده - افزایش داده و امیدها به توافق صلح را تضعیف کرده است .

هرچند در روزهای گذشته بارها از سوی مقام‌های آمریکایی و ایرانی تکرار شد که مذاکرات در آخرین مراحل و اعلام توافق قریب‌الوقوع است، اما دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده چهارشنبه ششم خرداد در جلسه کابینه گفت که از مفاد پیشنهادی جمهوری اسلامی راضی نیست و بار دیگر تهدید کرد در صورت نرسیدن به توافق مطلوب، آمریکا ممکن است اقدام نظامی را از سر بگیرد.

او گفت: «شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم، شاید هم نه.»

تحریم‌ها، برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز - که پیش از جنگ حدود یک‌پنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از آن عبور می‌کرد - همچنان مهم‌ترین نقاط اختلاف در مذاکرات برای پایان جنگ هستند.