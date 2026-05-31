ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین یک‌شنبه ۱۰ خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد که پهپادهای این کشور پالایشگاه نفت ساراتوف در جنوب غربی روسیه را هدف قرار داده‌اند و این حمله باعث وقوع «آتش‌سوزی گسترده» شده است.

کی‌یف این حملات را بخشی از کارزار فزاینده اوکراین برای هدف قرار دادن زیرساخت‌هایی خواند که به گفته این کشور «هزینه جنگ مسکو» را تامین وهم «سوخت ماشین جنگی روسیه» را فراهم می‌کنند.

روس‌اتم، شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، شنبه ۹ خرداد اعلام کرد که یک پهپاد اوکراینی به نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا، بزرگ‌ترین نیروگاه هسته‌ای اروپا که اکنون تحت کنترل روسیه است، اصابت کرده اما به تجهیزات کلیدی آسیبی نرسانده است.

الکسی لیخاچف، رییس روس‌اتم، این حادثه را «عمدی» خواند و گفت این حمله سبب ایجاد یک حفره در دیوار یکی از سالن‌های توربین شده است.

در بیانیه روس‌اتم آمده بود: «امروز بعدازظهر، یک پهپاد رزمی انتحاری اوکراینی به ساختمان سالن توربین واحد نیروگاهی شماره ۶ اصابت کرد و در پی آن منفجر شد.»

نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا در مارس ۲۰۲۲ به تصرف روسیه درآمد و همچنان در نزدیکی خط مقدم در منطقه زاپوریژیای اوکراین، در جنوب شرق این کشور، قرار دارد.

آتش‌سوزی و دود غلیظ ناشی‌ از آتش‌سوزی در مجاورت پالایشگاه نفت ریازان، در مرکز روسیه، ۱۵ می ۲۰۲۶- رویترز

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد نیروگاه زاپوریژیا این نهاد را از اصابت یک پهپاد به ساختمان توربین مطلع کرده است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، با ابراز نگرانی جدی درباره این گزارش گفت: «حمله به سایت‌های هسته‌ای مثل بازی کردن با آتش است.» آژانس نیز اعلام کرد تیم این نهاد درخواست کرده است برای بررسی مستقیم ساختمان توربین آسیب‌دیده به محل دسترسی پیدا کند.

نیروگاه زاپوریژیا از زمان تصرف به دست روسیه بارها در معرض حمله و آتش‌بار قرار گرفته و نگرانی‌ها درباره احتمال بروز حادثه هسته‌ای را افزایش داده است. مسکو و کی‌یف در موارد مختلف یکدیگر را به هدف قرار دادن عمدی این نیروگاه متهم کرده‌اند.

هدف گرفتن زیرساخت‌های سوخت روسیه

در حملات اوکراین به خاک روسیه در شامگاه شنبه و بامداد یک‌شنبه، چند هدف مرتبط با زیرساخت‌های انرژی و نفتی روسیه هدف قرار گرفت؛ از جمله پالایشگاه نفت ساراتوف در جنوب غربی روسیه، یک انبار سوخت در ماتویف کورگان در منطقه روستوف، ایستگاه پمپاژ لازاروو در منطقه کیروف که در انتقال نفت روسیه از سیبری به بلاروس نقش دارد، و همچنین تأسیسات نفتی در تاگانروگِ منطقه روستوف و آرماویر در منطقه کراسنودار.

مقام‌های منطقه روستوف روسیه از آتش‌سوزی در یک انبار سوخت خبر دادند. یوری اسلیوسار، فرماندار محلی، یک‌شنبه در تلگرام نوشت بقایای یک پهپاد سرنگون‌شده باعث آتش‌سوزی در یک انبار سوخت در جنوب غربی روسیه، در منطقه‌ای هم‌مرز با بخش‌های اشغالی شرق اوکراین، شد. او گفت ساکنان خانه‌های اطراف تخلیه شده‌اند.

طبق اعلام ارتش اوکراین، نیروهای این کشور همچنین ایستگاه پمپاژ لازاروو در منطقه کیروف روسیه، در شمال شرق مسکو، را هدف قرار داده‌اند؛ منطقه‌ای که بیش از ۷۴۵ مایل از سرزمین‌های تحت کنترل اوکراین فاصله دارد. این ایستگاه در انتقال نفت روسیه از سیبری به بلاروس نقش دارد. الکساندر سوکولوف، فرماندار محلی، تایید کرد پهپادها به تاسیساتی در منطقه کیروف اصابت کرده‌اند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، با اشاره به حمله در کراسنودار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما به‌درستی جنگ را به همان‌جایی بازمی‌گردانیم که از آن‌جا آغاز شد.»

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جنگ روسیه علیه اوکراین وارد پنجمین سال خود شده و کی‌یف می‌کوشد با انتقال فشار جنگ به عمق خاک روسیه، هزینه‌های نظامی و اقتصادی مسکو را افزایش دهد.

روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است .