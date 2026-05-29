روزنامه یدیعوت آحرونوت در گزارشی مفصل برای نخستین بار از فعالیت شاخه‌ای مخفی در موساد پرده برداشته است که ماموریت آن نه ترور و عملیات‌های کلاسیک اطلاعاتی، بلکه جنگ روانی، عملیات نفوذ و تاثیرگذاری بر افکار عمومی در ایران بوده است.

بر اساس این گزارش، این واحد در سال ۲۰۲۱ و همزمان با آغاز ریاست داوید (دادی) بارنئا بر موساد تاسیس شد. مسئول پیشین این شاخه که تنها با نام مستعار «او» معرفی شده، مدعی است که ماموریت این واحد ایجاد شکاف میان جامعه و حکومت ایران، تضعیف مشروعیت جمهوری اسلامی و فراهم کردن زمینه‌های تغییر سیاسی در ایران بوده است.

او در این گفت‌وگو می‌گوید تا پیش از روی کار آمدن بارنئا، حتی استفاده از عبارت «تغییر رژیم» در موساد موضوعی حساس و تقریباً ممنوع بود، اما طی سال‌های بعد، سرنگونی جمهوری اسلامی به یکی از اهداف محوری فعالیت‌های این سازمان تبدیل شد.

از افشای عکس رستم قاسمی تا حذف مقام‌های جمهوری اسلامی

یکی از ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش به رستم قاسمی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و وزیر راه دولت ابراهیم رئیسی، مربوط می‌شود.

بر اساس روایت یدیعوت آحرونوت، موساد در سال ۲۰۲۲ تصویری را که سال‌ها پیش در جریان سفر قاسمی به مالزی ثبت شده بود، در اختیار رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی قرار داد. در این تصویر، قاسمی در حال در آغوش گرفتن زنی دیده می‌شد که همسر او نبود و حجاب نیز نداشت.

این عکس در بحبوحه اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی منتشر شد و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد. چند روز بعد، قاسمی از سمت خود کناره‌گیری کرد؛ استعفایی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را به وضعیت جسمی و بیماری او نسبت دادند.

مقام پیشین موساد گفت که انتشار این تصویر بخشی از راهبرد جدید این سازمان برای حذف مقام‌های جمهوری اسلامی بدون توسل به عملیات ترور بوده است.

او می‌گوید: «گاهی افشای یک پرونده یا اطلاعات شرم‌آور باعث می‌شود یک مقام از دایره قدرت حذف شود. این کار بسیار ارزان‌تر و ساده‌تر از اجرای عملیات ترور است.»

به گفته او، موساد طی سال‌های اخیر از این شیوه برای کنار زدن چندین مقام ارشد جمهوری اسلامی استفاده کرده است.

«ماشین سم» موساد در شبکه‌های اجتماعی

یکی از بخش‌های این گزارش به آنچه موساد «ماشین سم» می‌نامد مربوط است؛ شبکه‌ای متشکل از حساب‌های کاربری جعلی، صفحات ناشناس و سامانه‌های انتشار محتوا که به گفته این مقام سابق برای انتشار اطلاعات و روایت‌هایی با هدف بی‌ثبات کردن جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است.

او مدعی است این شبکه در سال‌های اخیر با استفاده از فناوری‌های نوین و در برخی موارد با کمک هوش مصنوعی گسترش یافته و حتی شخصیت‌ها و اینفلوئنسرهای مجازی ساختگی برای انتشار پیام‌های مورد نظر ایجاد شده‌اند.

به نوشته یدیعوت آحرونوت، این شاخه همچنین ارتباطاتی با فعالان و چهره‌های تاثیرگذار در فضای مجازی برقرار کرده بود تا پیام‌های مدنظر خود را در میان افکار عمومی ایران گسترش دهد.

مطالعه افکار عمومی ایران و رصد اعتراضات

بر اساس این گزارش، یکی از نخستین اقدامات شاخه نفوذ موساد ایجاد یک واحد اطلاعاتی جدید برای مطالعه افکار عمومی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران بود.

مسئول سابق این شاخه می‌گوید موساد با استفاده از نظرسنجی‌ها، تحلیل رسانه‌ها و داده‌های شبکه‌های اجتماعی به این نتیجه رسیده بود که شکاف میان جامعه و حکومت در حال افزایش است و بخش قابل توجهی از جامعه ایران دیگر به بقای جمهوری اسلامی اعتقاد ندارد.

او تاکید کرد اعتراضات سال‌های اخیر، از جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا اعتراضات اقتصادی، نشانه‌ای از همین روند بوده است.

تصاویر عوامل موساد در ایران؛ بخشی از یک عملیات روانی

گزارش یدیعوت آحرونوت فاش می‌کند که انتشار تصاویر منتسب به عوامل موساد در داخل ایران در جریان عملیات‌های اخیر اسرائیل، صرفاً یک اقدام تبلیغاتی برای نمایش موفقیت‌های اطلاعاتی نبوده است.

به گفته مسئول سابق این شاخه، هدف اصلی انتشار این تصاویر شکستن تصویر «همه‌چیزدان و نفوذناپذیر» جمهوری اسلامی در ذهن شهروندان ایرانی بوده است.

او می‌گوید حکومت ایران طی سال‌ها کوشیده با نمایش قدرت دستگاه‌های امنیتی و برگزاری دادگاه‌های علنی برای متهمان امنیتی، فضایی از ترس در جامعه ایجاد کند و موساد تلاش داشته این تصویر را تضعیف کند.

عملیات «شیر خروشان» و پروژه تغییر رژیم

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که موساد پیش از عملیات‌های نظامی اسرائیل علیه حکومت ایران، به این جمع‌بندی رسیده بود که ترکیب حملات نظامی، فشار اقتصادی و عملیات‌های روانی می‌تواند به تضعیف جدی جمهوری اسلامی منجر شود.

یدیعوت آحرونوت می‌نویسد که در ماه‌های منتهی به عملیات «شیر خروشان»، موساد زیرساخت‌های خود در ایران را گسترش داد.

ادعای همکاری سیا و تلاش برای متقاعد کردن ترامپ

یدیعوت آحرونوت همچنین گزارش می‌دهد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌ای) از طرح موساد برای فشار بر جمهوری اسلامی حمایت می‌کرد و در متقاعد کردن دونالد ترامپ برای حمایت از این راهبرد نقش داشت.

با این حال، مقام سابق موساد تاکید می‌کند که این سازمان هرگز وعده سقوط فوری جمهوری اسلامی را نداده بود. او می‌گوید: «هیچ فرد عاقلی تصور نمی‌کند که با پایان بمباران‌ها یک حکومت فوراً سقوط کند. چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

«کار ما با ایران تمام نشده است»

با وجود آنکه جمهوری اسلامی پس از عملیات‌های اخیر همچنان بر سر کار است، مقام پیشین موساد می‌گوید که پروژه تاثیرگذاری بر جامعه ایران تازه وارد مرحله اصلی خود شده است.

او می‌گوید: «ماموریت ما کوتاه کردن عمر این حکومت است. شاید سه ماه، شش ماه یا یک سال طول بکشد؛ هیچ‌کس نمی‌داند. اما تردیدی ندارم که اقداماتی که انجام شده، روند فرسایش جمهوری اسلامی را سرعت بخشیده است.»

این مقام سابق موساد در پایان تاکید می‌کند که از نگاه او، عملیات‌های نظامی و روانی سال‌های اخیر تنها یک مرحله از روندی بلندمدت بوده‌اند و می‌افزاید: «کار ما با ایران تمام نشده است؛ ما تازه شروع کرده‌ایم.»

