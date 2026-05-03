شبکه کان، رسانه عمومی اسرائیل، شامگاه یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، در گزارشی اعلام کرد که ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی با این رسانه گفت پیشنهاد جدید حکومت ایران برای او «قابل قبول نیست».

کان به نقل از ترامپ گفت: «من این پیشنهاد را مطالعه و بررسی کردم. برای ما قابل قبول نیست.»

از سوی دیگر، الجزیره، در خبری فوری، اعلام کرد که رییس‌جمهوری آمریکا طرح پیشنهادی ۱۴ ماده‌ای را بررسی کرده و آن را «غیرقابل‌قبول» خوانده است. این رسانه به نقل از ترامپ گفت که روند نبرد «به‌خوبی پیش می‌رود».

این رسانه همچنین اعلام کرد که مشاور سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به این رسانه گفته است که آمریکا اصلاحاتی بر این پیشنهاد اعمال کرده و تهران اکنون در حال بررسی این پیشنهادهاست.

الجزیره، بدون اشاره به نام این مشاور، به نقل از او نوشت که پاسخ تهران از طریق پاکستان به دست آمریکا خواهد رسید. به گفته او توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و بررسی وضعیت تنگه هرمز بخش‌هایی از تازه‌ترین طرح پیشنهادی حکومت ایران است.

افزون بر اینها، رسانه‌های دولتی ایران به نقل از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش دادند که مقام‌های آمریکا «پاسخ طرح ۱۴ بندی ایران را به طرف پاکستانی داده‌اند و ما در حال بررسی آن هستیم.»

او افزود: «در این مرحله ما مذاکره هسته‌ای نداریم.»

ترامپ شنبه اعلام کرد که بعید می‌داند با پیشنهاد ۱۴ ماده‌ای جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیر‌ی‌ها موافق باشد.

او در شبکه تروث سوشال ضمن اشاره به اینکه «به‌زودی طرحی را که ایران همین حالا برای ما فرستاده بررسی خواهم کرد، اما تصور نمی‌کنم قابل قبول باشد» تاکید کرد [حکومت] ایران «هنوز بهای کافی برای آنچه طی ۴۷ سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده، نپرداخته است.»

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، شنبه ۱۲ اردیبهشت در گزارشی نوشت که این پیشنهاد ۱۴ بندی، پاسخی به پیشنهاد ۹ ماده‌ای ایالات متحده برای مذاکرات است که بر «خطوط قرمز» مد نظر حکومت تاکید می‌کند و «نقشه راهی روشن» برای پایان جنگ نیز ارائه می‌دهد.

همچنین خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی از جزییات پیشنهاد ۱۴ بندی نوشت: «واشینگتن خواستار آتش‌بس دو ماهه شده اما تهران تاکید کرده است که موضوع باید ظرف ۳۰ روز تعیین تکلیف شود.»

به نوشته این خبرگزاری، «تضمین عدم تجاوز نظامی، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، پرداخت غرامت، لغو تحریم‌ها و سازوکار جدید برای تنگه هرمز» از محورهای این پیشنهاد است.

این دو خبرگزاری در گزارش‌های خود روشن نکردند که این پیشنهاد همان پیشنهادی است که خبرگزاری دولتی ایرنا جمعه ۱۱ اردیبهشت از آن خبر داده بود یا خیر.

ایرنا گزارش داده بود مقام‌های حکومت ایران متن «تازه‌ترین طرح مذاکرات» با آمریکا را به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کرده‌اند.

در این ارتباط، دونالد ترامپ ، رییس‌جمهوری آمریکا، جمعه اعلام کرده بود که از آخرین پیشنهاد ایران ناراضی است و تاکید کرد: «مطمئن نیستم به توافق برسیم.»

روزنامه وال‌استریت ژورنال نیز جمعه از «پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی شامل ۱۴ بند برای شکستن بن‌بست دیپلماتیک با واشینگتن» خبر داده و نوشته بود: «نشانه‌هایی از نوعی مصالحه در آن دیده می‌شود.»

این روزنامه افزوده بود که تهران در حال «بررسی احتمال آغاز مذاکرات جدید در اوایل هفته آینده» است.

بر اساس این گزارش، تهران یک طرح دو مرحله‌ای پیشنهاد داده است؛ در مرحله نخست، موضوع تنگه هرمز و آینده آن در کنار شرایط پایان جنگ و دریافت تضمین از آمریکا برای توقف حملات بررسی می‌شود. در مرحله دوم، برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همزمان با گزارش‌های مرتبط با ادامه تلاش‌های مبتنی بر دیپلماسی به میانجیگری پاکستان، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری درگیری‌ها ادامه دارد.

رسانه‌های اسرائیل شامگاه یکشنبه ۱۳ اردیبهشت از دیدار بنیامین نتانیاهو با دستیاران ارشد و تعدادی از اعضای کابینه امنیتی خود خبر داد.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا وابسته به نیروی دریایی این کشور نیز اعلام کرد یک کشتی باری یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، در حدود ۲۰ کیلومتری غرب سیریک در تنگه هرمز، هدف حمله چند قایق کوچک قرار گرفت که به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تعلق داشت.

نتانیاهو ساعاتی پیش از برگزاری این نشست، بار دیگر روی برتری هوایی ارتش اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «خلبانان ما می‌توانند به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسند و آماده هستند تا در صورت نیاز، این کار را انجام دهند.»

سایت رویداد۲۴، ضمن اشاره به تشدید فضای امنیتی در تهران، گزارش داد که شنبه فضای بسیاری از اداره‌ها و ارگان‌های دولتی تحت تاثیر دستورالعمل‌های رسمی و غیررسمی اما جدی قرار داشت و به بسیاری از نیروهای ستادی و عملیاتی دستور «آماده‌باش کامل» داده شده بود.

بر اساس گزارش این رسانه، منابع آگاه در صداوسیمای جمهوری اسلامی تایید کرده‌اند که به کارمندان این مجموعه هشدار داده شده بود لوازم شخصی و ضروری خود را جمع‌آوری کنند و برای تخلیه احتمالی ساختمان در صورت اعلام وضعیت اضطراری آماده باشند.