خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، شنبه ۱۲ اردیبهشت گزارش داد جمهوری اسلامی پاسخی ۱۴ مادهای به آمریکا درباره پایان جنگ از طریق میانجی پاکستانی ارسال کرده است.
این خبرگزاری اشاره کرد که این پاسخ در واکنش به پیشنهاد ۹ مادهای ایالات متحده تهیه شده است و افزود: «در این سند ضمن تاکید بر خطوط قرمز ایران، نقشه راهی روشن برای پایان جنگ ارائه شده است.»
فارس به جزییات پیشنهاد جمهوری اسلامی و نیز پیشنهاد ۹ مادهای ایالات متحده اشاره نکرد.
بر اساس این گزارش، «انتقال پیام پس از طی مراحل استاندارد تصمیمگیری در نهادهای دولتی مربوطه و اخذ مجوزهای لازم انجام شده است.»
همچنین خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی از جزییات پیشنهاد ۱۴ بندی تهران به واشینگتن نوشت که این پیشنهاد از طریق واسطه پاکستانی و با تمرکز بر «پایان جنگ» به آمریکا ارایه شده است.
تسنیم اضافه کرد: «واشینگتن خواستار آتشبس ۲ ماهه شده اما تهران تاکید کرده است که موضوع باید ظرف ۳۰ روز تعیین تکلیف شود.»
به نوشته این خبرگزاری، «تضمین عدم تجاوز نظامی، خروج نیروهای آمریکا از منطقه، رفع محاصره دریایی، آزادسازی داراییهای بلوکهشده، پرداخت غرامت، لغو تحریمها و سازوکار جدید برای تنگه هرمز» از محورهای این پیشنهاد است.
تسنیم اشاره کرد که تهران در انتظار پاسخ رسمی واشینگتن است.
این دو خبرگزاری در گزارش خود اشاره نکردند که این پیشنهاد همان پیشنهادی است که خبرگزاری حکومتی ایرنا جمعه ۱۱ اردیبهشت از آن خبر داده بود یا خیر.
ایرنا گزارش داده بود مقامهای حکومت ایران متن «تازهترین طرح مذاکرات» با آمریکا را به پاکستان به عنوان میانجی ارائه کردهاند.
در این ارتباط، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه اعلام کرده بود که از آخرین پیشنهاد ایران ناراضی است و تاکید کرد: «مطمئن نیستم به توافق برسیم.»
در این حال، روزنامه والاستریت ژورنال نیز جمعه از «پیشنهاد جدید جمهوری اسلامی شامل ۱۴ بند برای شکستن بنبست دیپلماتیک با واشینگتن» خبر داده و نوشته بود: «نشانههایی از نوعی مصالحه در آن دیده میشود.»
این روزنامه افزوده بود که تهران در حال «بررسی احتمال آغاز مذاکرات جدید در اوایل هفته آینده» است.
بر اساس این گزارش، تهران یک طرح دو مرحلهای پیشنهاد داده است؛ در مرحله نخست، موضوع تنگه هرمز و آینده آن در کنار شرایط پایان جنگ و دریافت تضمین از آمریکا برای توقف حملات بررسی میشود. در مرحله دوم، برنامه هستهای و تحریمها در دستور کار قرار خواهد گرفت.