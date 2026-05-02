به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ارتش این کشور در حال آماده‌سازی برای سناریوی حمله احتمالی آمریکا به جمهوری اسلامی است؛ در حالی که ارزیابی‌ها در تل‌آویو نشان می‌دهد شکست محاصره اقتصادی و دریایی در دستیابی به توافق، می‌تواند به اقدام نظامی منجر شود.

بر اساس گزارش شبکه خبری کانال ۱۲ اسرائیل، در اسرائیل این جمع‌بندی شکل گرفته که اگر محاصره اقتصادی و دریایی علیه حکومت ایران در کوتاه‌مدت به توافقی منجر نشود، دونالد ترامپ ممکن است دستور حمله به ایران را صادر کند. با این حال، مقام‌های اسرائیلی هنوز نمی‌دانند که آیا ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای یک عملیات محدود در منطقه تنگه هرمز است یا یک حمله گسترده‌تر.

در روزهای اخیر، هم‌زمان با این ارزیابی‌ها، یک «پل هوایی» از هواپیماهای ترابری و انتقال هزاران واحد مهمات برای آمادگی در صورت ازسرگیری درگیری‌ها برقرار شده است.

هماهنگی نظامی و آماده‌باش در جبهه شمالی

در همین حال، ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، در روزهای اخیر با همتای آمریکایی خود در فرماندهی مرکزی (سنتکام) گفت‌وگو کرده تا سناریوهای احتمالی را هماهنگ کند.

به گزارش منبع، ارتش اسرائیل همچنین در حال تطبیق فعالیت‌های خود در لبنان با محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی واشینگتن است. در جریان آخر هفته، نیروی هوایی اسرائیل حدود ۱۰۰ هدف را در جنوب لبنان هدف قرار داد و هم‌زمان نیروهای زمینی به تخریب زیرساخت‌های حزب‌الله ادامه دادند.

کاهش نیروها و نگرانی از تهدید پهپادی

نیروهای اسرائیلی در حال حاضر در ۶۸ روستا در جنوب لبنان حضور دارند، اما بخشی از نیروها برای استراحت و بازسازی توان رزمی از این منطقه خارج شده‌اند. مقام‌های نظامی می‌گویند برای حفظ کنترل منطقه نیازی به حضور کامل همه نیروها نیست و این اقدام همچنین برای کاهش خطر حملات پهپادی حزب‌الله انجام شده است.

با این حال، این نیروها همچنان در حالت آماده‌باش باقی می‌مانند و در صورت ازسرگیری درگیری با حکومت ایران، اسرائیل می‌تواند دامنه عملیات خود علیه نیروهای وابسته به تهران در لبنان را گسترش دهد.

موضع سخت‌گیرانه ترامپ در قبال مذاکرات

در همین حال، رییس‌جمهوری آمریکا، جمعه ۱۱ اردیبهشت در سخنرانی خود در فلوریدا از کندی روند مذاکرات با حکومت ایران انتقاد کرد و گفته بود: «صادقانه بگویم، شاید اصلاً بدون توافق بهتر باشد.»

ترامپ افزود: «نمی‌توانیم اجازه دهیم این وضعیت ادامه پیدا کند. این روند بیش از حد طول کشیده است.»

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، هم‌زمان با بن‌بست نسبی در مذاکرات و ادامه فشارهای اقتصادی، سناریوی اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت ایران بیش از گذشته در محاسبات امنیتی اسرائیل برجسته شده و ارتش این کشور نیز در حال آماده‌سازی برای پیامدهای احتمالی آن است.

