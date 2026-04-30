رسانه آمریکایی بلومبرگ پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت خبر داد که سنتکام این درخواست را با هدف دستیابی به سامانه‌ای با بُرد بیشتر برای هدف قرار دادن احتمالی پرتابگرهای موشک‌های بالستیک در عمق خاک ایران مطرح کرده است.

این رسانه به‌نقل از «فردی که به‌طور مستقیم از این درخواست سنتکام اطلاع دارد» نوشت: «این درخواست با این استدلال توجیه شده که حکومت ایران پرتابگرهای خود را از بُرد موشک «پرسیژن استرایک» خارج کرده است.»

این منبع تاکید کرد که سامانه دارک ایگل هنوز به‌طور کامل علمیاتی اعلام نشده و دولت آمریکا نیز هنوز تصمیمی درباره استقرار آنها در خاورمیانه نگرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، جمهوری اسلامی مکان پرتابگرهای موشک را به‌تازگی تغییر داده و آنها را به عمقی از ایران منتقل کرده است که از بُرد سامانه‌های پرسیژن استرایک خارج‌اند.

بیشترین بُرد نسخه فعلی موشک‌های پرسیژن استرایک حدود ۵۰۰ کیلومتر (کمی بیش از ۳۰۰ مایل) اعلام شده است.

به‌نوشته بلومبرگ «دارک ایگل» که با نام «سلاح هایپرسونیک دوربُرد» نیز شناخته می‌شود، بُردی بیش از دو هزار و ۷۷۶ کیلومتر (۱,۷۲۵ مایل) دارد، هرچند توانایی‌های دقیق آن محرمانه است. این سلاح به گونه‌ای طراحی شده است که با سرعتی بیش از پنج برابر سرعت صوت به سوی هدف حرکت کند و بتواند برای پرهیز از رهگیری، مانور دهد.

100 % شلیک موشک دارک ایگل - از وب‌سایت وزارت جنگ ایالات متحده

روزنامه بریتانیایی تلگراف درباره این سامانه موشکی نوشت: «اگرچه توسعه دارک ایگل در هاله‌ای از محرمانگی پیش رفته، اما گزارش‌ها حاکی است که این موشک هسته‌ایِ مجهز به فناوری بوست‌گلاید به ارتفاعات بالای جو می‌رسد و برای گریز از پدافند هوایی، توان مانور دارد.

تلگراف در گزارشی که پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت منتشر شد، این موضوع را نشانه‌ای دیگر مبنی بر آماده‌سازی واشینگتن برای حملات بیشتر علیه جمهوری اسلامی دانست.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، تحت فشار فزاینده‌ای برای حل بحران ایران است. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی دست‌کم در اظهار نظرهای عمومی مقام‌ها بر این تاکید می‌کند که حاضر به عقب‌نشینی از برنامه هسته‌ای و موشکی خود و پذیرفتن شروط ایالات متحده در مذاکرات نیست.

به‌نوشته تلگراف مقام‌های واشینگتن امیدوارند حملات تازه، تهران را وادار کند در زمینه برچیدن برنامه هسته‌ای خود انعطاف بیشتری نشان دهد.

رسانه آمریکایی آکسیوس چهارشنبه ۹ اردیبهشت به‌نقل از سه منبع آگاه نوشت که فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده طرحی را برای یک موج «کوتاه و قدرتمند» حمله به اهدافی در ایران آماده کرده است.

این رسانه ساعاتی بعد از انتشار این گزارش نوشت که ترامپ پنج‌شنبه گزارشی از برَد کوپر، فرمانده سنتکام، دریافت خواهد کرد که حاوی گزینه‌های پیشنهادی برای رویارویی با جمهوری اسلامی است.

به گزارش اکسیوس، راهبرد دیگری که برنامه‌ریزان نظامی آمریکا در حال بررسی آن هستند، تصرف بخشی از تنگه برای باز کردن آن به روی کشتیرانی تجاری است؛ عملیاتی که ممکن است شامل نیروهای زمینی نیز باشد.

از سوی دیگر، روزنامه واشینگتن‌پست چهارشنبه ۹ اردیبهشت به نقل از چند مقام آمریکایی نوشت که ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس جرالد آر. فورد» طی روزهای آینده خاورمیانه را ترک و به‌سوی آمریکا حرکت می‌کند.

به نوشته این رسانه، بازگشت این ناو در شرایطی که مذاکرات صلح میان آمریکا و حکومت ایران متوقف مانده، بخش قابل توجهی از قوای نظامی آمریکا در منطقه را کاهش می‌دهد.

بلومبرگ به نقل از بکا واسر، سردبیر بخش دفاعی این رسانه نوشت که هر دو طرف تخاصم از فرصت سه‌هفته‌ای آتش‌بس برای بازیابی توان نظامی، بازآرایی تسلیحاتی و برنامه‌ریزی نظامی استفاده کرده‌اند. او پیش‌بینی می‌کند: «دورهای بعدی جنگ در صورت وقوع مرگبارتر خواهد بود.»

نخستین استقرار رزمی موشک‌های هایپرسونیک به چه معناست؟

بلومبرگ همچنین نوشت که اگر اعزام سامانه دارک ایگل تایید شود، نخستین استقرار رزمی موشک‌های هایپرسونیک آمریکا خواهد بود. این در حالی است که روسیه و چین سامانه‌های هایپرسونیک خود را پیش‌تر مستقر و از آنها استفاده کرده‌اند.

روسیه استفاده از موشک‌های کلاس هایپرسونیک مانند موشک کینژال را در سال ۲۰۱۹ آغاز کرد و در جنگ اوکراین نیز آنها را به کار گرفت. پکن نیز در سال ۲۰۲۰ موشک دی‌اِف-۱۷ از نوع هایپرسونیک را مستقر کرد.

روزنامه تلگراف نوشت: «پیشرفته‌ترین موشک فعلی آمریکا، به نام ضربت دقیق یا PrSM، هم‌اکنون علیه ایران مستقر شده است. اما این موشک تنها می‌تواند اهدافی را تا فاصله ۳۰۰ مایلی هدف قرار دهد؛ به این معنا که «دارک ایگل» برد آمریکا را در داخل ایران به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.»

این رسانه افزود توسعه این سلاح هایپرسونیک آمریکا به دلیل موانع فنی جدی، همچنین محدودیت‌های زنجیره تامین و شکست‌های آزمایشی، سال‌ها با تاخیر روبه‌رو بوده است.

به نوشته بلومبرگ دارک ایگل از ابتدا برای مقابله با پدافندهای هوایی پیشرفته چین یا روسیه طراحی شده بود. شرکت توسعه‌دهنده این سامانه لاکهید مارتین است هر موشک آن حدود ۱۵ میلیون دلار هزینه دارد. تعداد این موشک‌ها بیش از هشت فروند نیست. دفتر پاسخگویی دولت آمریکا به بلومبرگ گفته است که هزینه هر آتشبار حدود ۲.۷ میلیارد دلار خواهد بود.

آمریکا پیش‌تر بخش عمده ذخایر موشک کروز پنهان‌کار JASSM-ER خود را، که آن هم برای جنگ با قدرتی نظامی نزدیک به سطح آمریکا طراحی شده بود، به خاورمیانه منتقل کرده است. تاکنون حدود ۱۱۰۰ فروند از این موشک‌ها در جنگ ایران شلیک شده است.

آمریکا در هفته‌های گذشته بارها بر برتری هوایی در آسمان ایران تاکید کرده است؛ به این معنا که هواپیماهایش در برخی بخش‌های ایران می‌توانند بدون مواجهه با تهدید جدی عملیات انجام دهند. با این‌حال در جریان درگیری‌ها چندین فروند هواپیمای MQ-9 آمریکا، به همراه چندین جنگنده سرنشین‌دار، سرنگون شده‌اند که نشان می‌دهد بخش‌های دیگری از حریم هوایی ایران همچنان برای آمریکا خطرناک است.