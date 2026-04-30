مارک تیسن، ستون‌نویس این روزنامه، در این یادداشت می‌نویسد که دونالد ترامپ در صورت ازسرگیری عملیات نظامی گسترده، می‌تواند ظرف حدود دو هفته به «پیروزی قاطع» دست یابد. او می‌گوید آتش‌بسی که قرار بود دو هفته طول بکشد، اکنون وارد هفته سوم شده و [حکومت] ایران همچنان از پذیرش توافق برای پایان جنگ و محدودسازی برنامه هسته‌ای خودداری کرده است.

به نوشته تیسن، این آتش‌بس با وجود انتقادها، دو دستاورد مهم داشته است: نخست، فراهم شدن امکان اعمال محاصره دریایی از طریق تنگه هرمز که فشار اقتصادی قابل توجهی بر ایران وارد کرده، و دوم، فراهم شدن فرصت برای بازسازی توان نظامی آمریکا. او به نقل از ژنرال بازنشسته جک کین می‌نویسد که توان آتش سنتکام اکنون دو برابر آغاز جنگ است.

«محاصره کافی نیست»

تیسن استدلال می‌کند که ادامه محاصره به‌تنهایی نمی‌تواند حکومت ایران را وادار به عقب‌نشینی کند، زیرا رهبران جمهوری اسلامی به فشارهای اقتصادی یا رنج مردم توجهی ندارند و تنها به بقای خود می‌اندیشند. او می‌نویسد در شرایط کنونی، قدرت در دست فرماندهان تندرو سپاه پاسداران - از جمله احمد وحیدی - متمرکز شده و تا زمانی که این ساختار قدرت تغییر نکند، توافقی حاصل نخواهد شد.

در این چارچوب، او پیشنهاد می‌کند آمریکا باید با اجرای موجی از حملات «کوتاه و قدرتمند» - از جمله علیه اهداف زیرساختی و رهبران - توان تهاجمی [حکومت] ایران را تضعیف کرده و تهران را به پذیرش شروط واشینگتن وادار کند.

گزینه‌های نظامی و سناریوهای پیش‌رو

به نوشته این تحلیلگر، یکی از گزینه‌های مطرح، بازگشایی تنگه هرمز با استفاده از زور است، اما او این رویکرد را ناکافی می‌داند و تاکید می‌کند که ازسرگیری جنگ باید به ابتکار آمریکا صورت گیرد، نه در واکنش به اقدامات حکومت ایران.

او همچنین به نگرانی‌ها درباره حملات تلافی‌جویانه حکومت ایران علیه زیرساخت‌های انرژی در خلیج فارس اشاره می‌کند، اما می‌گوید تداوم این توانمندی نشان می‌دهد اهداف نظامی آمریکا در دور نخست حملات به‌طور کامل محقق نشده است.

تیسن می‌نویسد که برد کوپر، فرمانده سنتکام، برای تکمیل ماموریت خود به حدود دو هفته زمان نیاز دارد و ازسرگیری عملیات باید با هدف قرار دادن رهبران و مراکز کلیدی آغاز شود.

مسیر پایان جنگ

در ادامه این یادداشت، تیسن می‌نویسد که پس از تضعیف ساختار قدرت در ایران، آمریکا می‌تواند با ریسک کمتر تنگه هرمز را بازگشایی کرده و در عین حال محاصره را برای اعمال فشار بیشتر ادامه دهد. او همچنین به گزینه‌هایی مانند تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی ایران و حمایت پنهانی از مخالفان داخلی اشاره می‌کند.

به گزارش واشینگتن‌پست، این تحلیل در نهایت تاکید می‌کند که جنگ باید با «پیروزی قاطع» پایان یابد؛ یا از طریق تسلیم [حکومت] ایران، یا با اجرای موج نهایی حملات نظامی.

ستون‌نویس واشینگتن‌پست نتیجه می‌گیرد که ترامپ فرصت‌های متعددی برای دستیابی به صلح برای جمهوری اسلامی فراهم کرده، اما تهران این فرصت‌ها را رد کرده است. به گفته او، تا زمانی که [حکومت] ایران عقب‌نشینی نکند یا عملیات نظامی نهایی انجام نشود، نمی‌توان از پایان موفقیت‌آمیز جنگ سخن گفت.

