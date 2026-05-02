دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پاسخ به پرسشی در مورد از سرگیری حملات به ایران گفت: «نمیتوانم چنین چیزی را به یک خبرنگار بگویم. اگر آنها رفتاری نادرست داشته باشند یا اقدام اشتباهی انجام دهند؛ اما در حال حاضر باید صبر کنیم و ببینیم چه پیش میآید. این سناریویی است که قطعاً میتواند رخ دهد.»
او همچنین در مورد محاصره بنادر جنوب ایران گفت: «این یک محاصره بسیار دوستانه است.»
ترامپ همچنین درباره ۱۵ درصد باقیمانده از توان تولید موشکی ایران گفت: «دوست دارم آن را از بین ببرم... این میتواند نقطه شروعی باشد تا آنها دوباره شروع به بازسازی کنند؛ و بله، مایلم آن را بهطور کامل نابود کنم.»
او ادامه داد: «... اگر همین الان برویم، ۲۰ سال طول میکشد تا ایران را بازسازی کنند. اما ما همین الان نمیرویم. ما این کار را خواهیم کرد تا هیچکس مجبور نباشد دو سال یا پنج سال دیگر برگردد.»
ترامپ افزود که رژیم «در تشخیص رهبر خود مشکل دارد.»
رییس جمهوری آمریکا همچنین در مورد خروج پنج هزار نیروی آمریکایی از آلمان که جمعه خبر آن اعلام شد نیز گفت: «ما در حال کاهش بسیار بیشتر از این تعداد نیرو هستیم.»
تایمز اسرائیل به نقل از دفتر یکی از اعضای کابینه این کشور اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، یکشنبه نشست کابینه امنیتی را برگزار میکند.
او آخرین بار چهارشنبه گذشته با وزیران ارشد خود از جمله گیدئون ساعر، اسرائیل کاتس، بتسلئیل اسموتریچ، ایتامار بنگویر و آریه دری دیدار کرده بود.
به نوشته تایمز اسرائیل، نشست کابینه امنیتی این کشور پس از آن برگزار میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد از پیشنهاد جدید آتشبس تهران رضایت ندارد و درباره گزینههایی برای «بهشدت در هم کوبیدن آنها» در صورت عدم توافق، توجیه شده است.
تایمز اسرائیل به نقل از شبکه تلویزیونی کان گزارش داد در این نشست احتمال ازسرگیری درگیریها در غزه نیز بررسی میشود.
یک منبع اسرائیلی گفت: «حماس به توافق خلع سلاح پایبند نیست و ما با میانجیها در حال رایزنی هستیم.»
به گزارش تایمز اسرائیل، حماس در پاسخ به طرح خلع سلاح ارائهشده در قاهره، از پذیرش واگذاری کامل سلاحهای خود خودداری کرده و آن را به تشکیل دولت فلسطینی مشروط کرده است.
بر اساس این گزارش و به نقل از دو دیپلمات عرب آگاه از روند مذاکرات، حماس در پاسخ به پیشنهاد «هیات صلح» - که با هدایت ایالات متحده برای مدیریت پس از جنگ غزه تشکیل شده - تاکید کرده است که موضوع خلع سلاح تنها در چارچوبی گستردهتر و در نهایت در مسیر تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی قابل بررسی است.
این در حالی است که این هیات بهدنبال اجرای یک روند تدریجی برای خلع سلاح حماس است. به گفته منابع دیپلماتیک، حماس خواستار تضمینهای روشنتر درباره حق تعیین سرنوشت فلسطینیان شده و اعلام کرده پیش از دستیابی به چنین تضمینهایی، درباره واگذاری سلاح وارد مذاکره نخواهد شد.
انتقاد از عملکرد اسرائیل در آتشبس به نوشته تایمز اسرائیل، حماس همچنین اسرائیل را به نقض تعهدات مرحله نخست توافق آتشبس که در ماه اکتبر حاصل شد، متهم کرده است.
این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، بهطور مشخص به گسترش کنترل اسرائیل در بخش شرقی نوار غزه، ادامه حملات در مناطق غربی و کاهش میزان ورود کمکهای انسانی - کمتر از سطح توافقشده - اعتراض کرده است.
نقش میانجیها و محدودیتهای فشار یکی از دیپلماتهای عرب به تایمز اسرائیل گفته است که همچنان امکان متقاعد کردن حماس به خلع سلاح تدریجی وجود دارد، اما این امر مستلزم اعمال فشار همزمان از سوی ایالات متحده بر اسرائیل برای پایبندی به تعهداتش است.
با این حال، این منبع تاکید کرده که با توجه به تمرکز کنونی جامعه بینالمللی بر تحولات مربوط به ایران، احتمال اعمال چنین فشار هماهنگی پایین است.
چشمانداز مبهم غزه به گزارش تایمز اسرائیل، این وضعیت نشاندهنده تداوم بنبست در مذاکرات غزه است؛ بنبستی که در صورت ادامه، میتواند تثبیت شرایط فعلی را به دنبال داشته باشد و بازگشت به وضعیت پیشین را دشوارتر کند.
بر اساس این گزارش، پاسخ حماس به طرح خلع سلاح، شکافهای عمیق در مسیر دستیابی به توافق را آشکار کرده و نشان میدهد که پیشرفت در مذاکرات غزه همچنان به عوامل سیاسی گستردهتری - از جمله آینده تشکیل دولت فلسطینی - وابسته است.