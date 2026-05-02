دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در پاسخ به پرسشی در مورد از سرگیری حملات به ایران گفت:

«نمی‌توانم چنین چیزی را به یک خبرنگار بگویم. اگر آن‌ها رفتاری نادرست داشته باشند یا اقدام اشتباهی انجام دهند؛ اما در حال حاضر باید صبر کنیم و ببینیم چه پیش می‌آید. این سناریویی است که قطعاً می‌تواند رخ دهد.»

او همچنین در مورد محاصره بنادر جنوب ایران گفت: «این یک محاصره بسیار دوستانه است.»

ترامپ همچنین درباره ۱۵ درصد باقی‌مانده از توان تولید موشکی ایران گفت: «دوست دارم آن را از بین ببرم... این می‌تواند نقطه شروعی باشد تا آن‌ها دوباره شروع به بازسازی کنند؛ و بله، مایلم آن را به‌طور کامل نابود کنم.»

او ادامه داد: «... اگر همین الان برویم، ۲۰ سال طول می‌کشد تا ایران را بازسازی کنند. اما ما همین الان نمی‌رویم. ما این کار را خواهیم کرد تا هیچ‌کس مجبور نباشد دو سال یا پنج سال دیگر برگردد.»

ترامپ افزود که رژیم «در تشخیص رهبر خود مشکل دارد.»

رییس جمهوری آمریکا همچنین در مورد خروج پنج هزار نیروی آمریکایی از آلمان که جمعه خبر آن اعلام شد نیز گفت: «ما در حال کاهش بسیار بیشتر از این تعداد نیرو هستیم.»