رسانه‌های آمریکا پیش از این گزارش داده بودند که ترامپ به‌طور جدی در حال بررسی حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران در روزهای آینده است؛ اقدامی که در واکنش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه نظامی آمریکا در اردن و ادامه اخلال تهران در کشتی‌رانی تنگه هرمز مطرح شده است. با این حال، او هنوز دستور نهایی برای اجرای این حملات را صادر نکرده است.

به‌نوشته اکسیوس چنین حمله‌ای می‌تواند به بی‌سابقه‌ترین مرحله از تشدید جنگ پنج‌ماهه میان آمریکا و حکومت ایران منجر شود؛ جنگی که تاکنون چندین بار با تلاش‌های دیپلماتیک ترامپ متوقف شده اما هر بار پس از شکست مذاکرات، دوباره از سر گرفته شده است.

جمهوری اسلامی هشدار داده است که در صورت حمله، با هدف قرار دادن تاسیسات انرژی و زیرساختی اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس پاسخ خواهد داد.

یکی از مقام‌های آمریکایی به اکسیوس گفت: «سعودی‌ها نگرانی خود را ابراز کردند و خواستار شفاف شدن برنامه عملیاتی آمریکا شدند.»

منبع دیگری که از محتوای تماس آگاه بوده نیز به اکسیوس گفت محمد بن سلمان از ترامپ خواسته است تنش‌ها را کاهش دهد و از اجرای حملات صرف‌نظر کند.

کاخ سفید و سفارت عربستان در واشینگتن از اظهار نظر درباره این تماس خودداری کردند.

ترامپ چهارشنبه با شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی و برادر ولیعهد این کشور، دیدار کرده بود.

اکسیوس به‌نقل از یک منبع آگاه نوشت این دیدار پس از ملاقات خالد بن سلمان با جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، به برنامه سفر او اضافه شد. در آن دیدار، وزیر دفاع عربستان به ونس گفته بود که ریاض خواهان کاهش تنش با جمهوری اسلامی است.

این موضع در حالی مطرح شد که هفته گذشته آمریکا و عربستان به‌طور مشترک مواضع گروه‌های شبه‌نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق را هدف حمله قرار داده بودند.

به‌گفته همان منبع، دیدارهای انجام‌شده با مقام‌های آمریکایی با هدف انتقال دیدگاه‌های محمد بن سلمان درباره جنگ ایران و تحولات گسترده‌تر منطقه صورت گرفته است.

به‌نوشته اکسیوس عربستان سعودی که یکی از مهم‌ترین متحدان واشینگتن در منطقه به شمار می‌رود، با وجود برخی اختلاف‌ها طی پنج ماه گذشته، در چند مقطع حساس از آغاز جنگ بر سیاست ترامپ در قبال جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته است.

اکسیوس افزود هم‌زمان، دیگر قدرت‌های منطقه از جمله قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان نیز در حال اعمال فشار بر آمریکا و حکومت ایران برای کاهش تنش‌ها هستند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه با ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که از میانجی‌های اصلی میان تهران و واشینگتن به شمار می‌رود، گفت‌وگو کرد. او همچنین با وزیران امور خارجه ترکیه و عربستان درباره احتمال حمله آمریکا رایزنی کرد.

اکسیوس در عین حال گزارش داد که میانجی‌های قطری نیز شنبه به‌طور جداگانه با عباس عراقچی، استیو ویتکاف نماینده ویژه کاخ سفید، و مقام‌های عمانی دیدار کردند تا به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز دست یابند.

به‌گفته یک منبع مطلع از این مذاکرات، گفت‌وگوها پیشرفت‌هایی داشته است، اما هنوز مشخص نیست که این پیشرفت‌ها برای مهار بحران و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها کافی خواهد بود.