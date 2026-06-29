یوسی کارادی، مدیرکل سازمان ملی سایبری اسرائیل، دوشنبه هشتم تیر در مصاحبه با روزنامه آلمانی دی‌ولت گفت در ژوئن ۲۰۲۵ در جریان جنگ ۱۲ روزه ، حدود ۱۶۰۰ حمله سایبری علیه اسرائیل انجام گرفت.

او افزود این رقم در ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۴۸۰۰ حمله رسید که از افزایشی سه برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.

کارادی هشدار داد: «برخی از این گروه‌ها بسیار ماهر هستند. ما می‌توانیم با آن‌ها مقابله کنیم، اما باید آن‌ها را جدی بگیریم. برخلاف عرصه نظامی، در فضای سایبری آتش‌بسی وجود ندارد.»

بر اساس گزارش‌های امنیتی، گروه‌های هکری وابسته به جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته، حملات متعددی را علیه زیرساخت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های کشورهای مختلف، به‌ویژه ایالات متحده و اسرائیل ، سازماندهی کرده‌اند.

پس از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است؛ از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیل‌های شخصی کش پاتل، رییس اف‌بی‌آی.

پنجم خرداد، خبرگزاری رویترز به نقل از پژوهشگران اسرائیلی گزارش داد هکرهای وابسته به حکومت ایران در حمله سایبری اسفندماه به سامانه حمل‌ونقل عمومی لس‌آنجلس دست داشتند.

این رویداد به اختلال در فعالیت بخشی از شبکه ترابری این کلان‌شهر انجامید.

دامنه حملات سایبری حکومت ایران

مدیرکل سازمان ملی سایبری اسرائیل در ادامه اظهارات خود اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی سامانه‌های مرتبط با زیرساخت‌های حیاتی، نهادهای مرکزی، شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین شهروندان اسرائیلی را هدف قرار داده‌اند.

به گفته کارادی، دفترهای حقوقی و شرکت‌های حسابداری از جمله کسب‌وکارهای کوچکی بوده‌اند که از سوی تهران هدف قرار گرفتند.

او اضافه کرد: «تا این لحظه توانسته‌ایم حملات به زیرساخت‌های حیاتی را دفع کنیم. امیدوارم همین‌طور باقی بماند.»

این مقام ارشد اسرائیلی در عین حال تایید کرد شرکت‌هایی که نفوذ به آن‌ها آسان‌تر بوده، اغلب با پاک شدن کامل اطلاعات سامانه‌های کامپیوتری خود روبه‌رو شدند.

کارادی در گفت‌وگوی خود با روزنامه دی‌ولت به نام این شرکت‌ها اشاره‌ای نکرد.

جمهوری اسلامی معمولا دست داشتن در عملیات هکری علیه سایر کشورها را رد می‌کند.

این در حالی است که مقام‌های تهران بارها از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها و سامانه‌های کشور در حملات سایبری خبر داده‌اند.

در تازه‌ترین نمونه از این حملات، فعالیت شماری از بانک‌های ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد.