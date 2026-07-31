وزارت کشور اسپانیا جمعه ۹ مرداد اعلام کرد از صبح پنج‌شنبه هشتم مرداد، حدود ۵۰ هزار نفر از مرز عبور کرده‌اند که تاکنون نزدیک به ۲۵ هزار نفر از آنان بازگشته‌اند.

خوان خسوس ویواس، رییس دولت محلی سبته، گفت شمار مهاجران واردشده ممکن است به ۶۰ هزار نفر رسیده باشد. او همچنین از جان باختن دست‌کم ۳۴ نفر خبر داد.

مقام‌های اسپانیایی پیش‌تر از کشف ۱۹ جسد در آب‌های اطراف این منطقه خبر داده بودند.

سبته شهری خودمختار و بخشی از خاک اسپانیا در ساحل شمالی آفریقاست که با مراکش مرز زمینی دارد.

واکنش نخست‌وزیر اسپانیا

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، ۹ مرداد در جریان سفر به سبته، ورود غیرقانونی مهاجران به این شهر را «نقض تمامیت ارضی اسپانیا» خواند و بر ضرورت حفاظت از مرزهای این کشور تاکید کرد.

او شبکه‌های قاچاق انسان را عامل اصلی این بحران دانست و گفت: «این شبکه‌ها بسیاری از جوانان را فریب می‌دهند و در نهایت آن‌ها را به کام مرگ می‌کشانند؛ چه در اقیانوس و چه مانند این مورد، در مرز اسپانیا در شهر خودمختار سبته.»

دولت سانچز در سال‌های اخیر از سیاستی مبتنی بر ادغام مهاجران و اعطای اقامت به بخشی از مهاجران فاقد مدرک حمایت کرده است؛ رویکردی که منتقدان آن را عامل افزایش انگیزه برای مهاجرت غیرقانونی و تشدید فشار بر مرزهای اسپانیا می‌دانند.

ترامپ: این صحنه می‌تواند در آمریکا تکرار شود

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، ۹ مرداد با اشاره به تصاویر ورود گسترده مهاجران به سبته هشدار داد در صورت بازگشت دموکرات‌ها به قدرت، آمریکا نیز ممکن است با وضعیتی مشابه روبه‌رو شود.

او در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز گفت: «این تصویر را به خاطر بسپارید؛ اگر طرف اشتباه پیروز شود، سه سال دیگر این وضعیت می‌تواند برای ما رخ دهد.»

ترامپ خطاب به مردم آمریکا افزود در صورت پیروزی دموکرات‌ها، «زندگی چندان خوبی نخواهید داشت».

او از زمان بازگشت به کاخ سفید، سیاست‌های مهاجرتی سخت‌گیرانه‌ای در پیش گرفته و بارها از رویکرد دولت جو بایدن در این زمینه انتقاد کرده است.

نگرانی لندن از پیامدهای بحران سبته

اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، ۹ مرداد هجوم گسترده مهاجران به سبته را «نگران‌کننده» توصیف کرد و گفت لندن برای بررسی ابعاد این بحران و ارائه حمایت‌های لازم با دولت اسپانیا در تماس است.

او اضافه کرد: «مردم با دیدن این صحنه‌ها انتظار دارند اقدامی انجام شود. ما با مقام‌های اسپانیایی در ارتباط هستیم تا هم حمایت لازم را ارائه دهیم و هم پیامدهای این وضعیت را بهتر درک کنیم.»

برنهام با اشاره به تلاش‌های دولت بریتانیا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی گفت شمار ترددهای غیرقانونی از کانال مانش کاهش یافته و آمار اخراج مهاجران افزایش پیدا کرده است.

نخست‌وزیر بریتانیا در عین حال اذعان کرد دولت همچنان باید اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهد.

طی سال‌های گذشته، بریتانیا کوشیده است از ورود مهاجران غیرقانونی به سواحل خود جلوگیری کند.

تنها در سال ۲۰۲۵، حدود ۴۱ هزار نفر با قایق‌های کوچک خود را به‌صورت غیرقانونی به سواحل جنوبی انگلستان رساندند.

درخواست برای بررسی تعلیق اسپانیا از شنگن

فنلاند ۹ مرداد اعلام کرد از پیشنهاد ایتالیا برای بررسی امکان تعلیق عضویت اسپانیا در حوزه شنگن تا زمان مهار کامل بحران مهاجرت حمایت می‌کند.

مقام‌های فنلاند تاکید کردند حفاظت موثر از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شرط اساسی ادامه فعالیت نظام شنگن است و در صورت ناتوانی یک کشور در انجام این مسئولیت، باید گزینه‌های فوق‌العاده مورد بررسی قرار گیرند.

در همین حال، مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، نیز خواستار بررسی این موضوع شد و هشدار داد اروپا نباید اجازه دهد بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ تکرار شود.

با این حال، کارشناسان حقوق اتحادیه اروپا می‌گویند مقررات کنونی شنگن سازوکار مشخصی برای تعلیق یا اخراج یک کشور عضو پیش‌بینی نکرده و اجرای چنین اقدامی با موانع حقوقی و سیاسی قابل توجهی روبه‌رو خواهد بود.

هم‌زمان، چند کشور اروپایی بر لزوم تقویت کنترل مرزهای خارجی اتحادیه اروپا و جلوگیری از انتقال مهاجران از سبته به سرزمین اصلی اروپا تاکید کرده‌اند.

بحران مهاجرتی سال ۲۰۱۵ با ورود بی‌سابقه بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر، عمدتا از سوریه، افغانستان و عراق، به اروپا شکل گرفت؛ تحولی که نظام پناهندگی و کنترل مرزهای اتحادیه اروپا را با چالش جدی مواجه کرد.