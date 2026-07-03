زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانه‌اش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیوی ایران‌اینترنشنال شود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.

بر اساس اسناد دادگاه، تیم عملیات از سه شهروند رومانیایی به نام‌های دیوید آندری، جورج استانا و نادیتو بادئا تشکیل شده بود. آندری و بادئا حمله را اجرا کردند و استانا وظیفه فراری دادن آن‌ها را بر عهده داشت.

بادئا و استانا پس از بازداشت در رومانی، به بریتانیا مسترد شدند و هیات منصفه سرانجام در ۱۵خرداد آن‌ها را مجرم شناخت .

آندری نیز در رومانی بازداشت شده، اما به‌دلیل رسیدگی به پرونده‌ای دیگر در این کشور به سر می‌برد و بریتانیا همچنان خواستار استرداد او است.

طبق گزارش‌های متعدد، خبرنگاران ایران‌اینترنشنال در سال‌های گذشته با پایش، جاسوسی، عملیات سایبری ، تهدید و ارعاب، فشار بر خانواده‌ها و حتی توطئه برای ترور مواجه بوده‌اند.

جزییات حمله به زراعتی

بر اساس اسناد دادگاه، مهاجمان ماه‌ها زراعتی را زیر نظر داشتند و برای اجرای این عملیات بیش از ۸۰ هزار پوند دریافت کرده بودند.

ویدیوهای دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهند بادئا و آندری ۲۱ روز پیش از حمله در هتلی در منطقه فولهام، حدود هفت کیلومتری محل سکونت زراعتی، اقامت داشتند. همان روز، خودروی مزدای آبی‌رنگ آن‌ها در نزدیکی خانه زراعتی ثبت شد.

تصاویر بعدی حاکی از آن است که این خودرو در روزهای بعد نیز چندین بار در اطراف محل سکونت زراعتی دیده شد.

سوم فروردین، اعضای گروه در چند نوبت برای شناسایی محل حمله در منطقه حضور یافتند و شش روز مانده به حمله نیز خودرو بار دیگر از همان مسیر عبور کرد.

یک روز پیش از حمله، استانا به محل اقامت دو عضو دیگر گروه رفت. صبح روز حمله، استانا و بادئا پس از خروج از هتل، از فروشگاهی مواد شوینده خریدند. بنا بر اعلام دادستانی، این مواد پس از حمله برای پاک‌سازی خودرو مورد استفاده قرار گرفته است.

اندکی بعد، عضو سوم گروه به آن‌ها پیوست. دو نفر در پارکی نزدیک محل حمله منتظر ماندند و نفر سوم در نزدیکی خانه زراعتی مستقر شد و به نظر می‌رسید از طریق تلفن همراه با همدستانش در ارتباط باشد.

کمتر از یک ساعت بعد، حمله انجام شد و مهاجمان با چاقو سه ضربه به پای خبرنگار ایران‌اینترنشنال زدند.

واکنش سریع و به‌موقع زراعتی سبب شد او از این سوءقصد جان به در ببرد.

مهاجمان پس از حمله با همان خودروی مزدای آبی از محل گریختند، خودرو را در نقطه‌ای دیگر رها کردند و با تاکسی اینترنتی خود را به فرودگاه هیترو رساندند. آن‌ها سپس از لندن به ژنو پرواز کردند.

زراعتی پس از انتقال به بیمارستان تحت درمان قرار گرفت و حدود یک هفته بعد مرخص شد.

قرار است حکم بادئا و استانا جمعه ۱۲ تیر از سوی دادگاه اعلام شود.