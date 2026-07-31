وزارت کشور ایتالیا جمعه ۹ مرداد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این تصمیم با هدف تشدید کنترل‌های مرزی اتخاذ شده است.

بر اساس این بیانیه، پلیس مرزی ایتالیا از این پس «کنترل‌های هدفمند و گزینشی» را بر اتباع کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا که از اسپانیا وارد این کشور می‌شوند، اعمال خواهد کرد تا از در اختیار داشتن مدارک لازم برای تردد در محدوده اتحادیه اروپا اطمینان حاصل شود.

خبرگزاری رویترز نوشت هرچند ایتالیا مرز زمینی با اسپانیا ندارد، اما این تصمیم به بازگشت کنترل گذرنامه در سفرهای هوایی و دریایی میان دو کشور منجر می‌شود؛ اقدامی که انتظار می‌رود خشم مادرید را در پی داشته باشد.

وزارت کشور ایتالیا همچنین از توافق رم و پاریس برای تشدید کنترل‌ها در مرز زمینی فرانسه و ایتالیا خبر داد؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از ورود مهاجران فاقد مدارک اقامتی انجام می‌شود.

ورود گسترده مهاجران به شهر خودمختار سبته از هشتم مرداد، موجی از نگرانی را در میان دولت‌های اروپایی برانگیخته است.

خوان خسوس ویواس، رییس دولت محلی سبته، ۹ مرداد شمار مهاجرانی را که طی دو روز گذشته وارد این منطقه شده‌اند، حدود ۶۰ هزار نفر اعلام کرد.

وزارت کشور اسپانیا نیز تعداد مهاجران را بیش از ۵۰ هزار نفر برآورد کرد و افزود حدود ۴۸ هزار و ۳۰۰ نفر از آنان به‌صورت داوطلبانه در حال بازگشت به مراکش هستند.

سبته شهری خودمختار و بخشی از خاک اسپانیا در ساحل شمالی آفریقاست که با مراکش مرز زمینی دارد.

انتقاد مخالفان از رویکرد دولت ملونی

منتقدان دولت راست‌گرای جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، این تصمیم را «اقدامی نمادین و با مصرف داخلی» توصیف کردند و گفتند شواهدی مبنی بر قصد مهاجران واردشده به سبته برای عزیمت به ایتالیا وجود ندارد.

ائتلاف حاکم ملونی که در سال ۲۰۲۲ با وعده مهار مهاجرت غیرقانونی به قدرت رسید، در ماه‌های اخیر با فشارهای فزاینده سیاسی از سوی حزب تازه‌تاسیس راست‌گرای «آینده ملی» به رهبری روبرتو واناچی، ژنرال پیشین ارتش، مواجه شده است.

واناچی با اتخاذ مواضع تند علیه مهاجرت توانسته حمایت بخشی از رای‌دهندگان ایتالیایی را به دست آورد و بر فضای سیاسی این کشور اثر بگذارد.

در شرایطی که بحران مهاجرت بار دیگر به کانون توجهات بازگشته، دولت ملونی کوشیده است با تشدید کنترل‌های مرزی و اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه‌تر، بر تعهد خود به مقابله با مهاجرت غیرقانونی تاکید کند.

100 % جورجیا ملونی

در مقابل، احزاب چپ میانه این سیاست را عقب‌نشینی در برابر «دستور کار پوپولیستی» و تلاشی برای رقابت با واناچی توصیف کرده‌اند.

پیرو دِلوکا، از نمایندگان ارشد حزب دموکرات ایتالیا، گفت: «این طرح، مانند همیشه، صرفا اقدامی عوام‌گرایانه برای مصرف داخلی و رقابت با واناچی است و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.»

منطقه شنگن امکان تردد بدون کنترل گذرنامه میان ۲۹ کشور اروپایی را فراهم می‌آورد، اما کشورهای عضو مجازند به‌منظور مقابله با تهدیدهای امنیتی یا حفظ نظم عمومی، به‌طور موقت کنترل‌های مرزی را دوباره برقرار کنند.

اعضای منطقه شنگن عبارت‌اند از آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، اتریش، سوئیس، سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند، ایسلند، لهستان، جمهوری چک، اسلواکی، مجارستان، اسلوونی، کرواسی، یونان، مالت، استونی، لتونی، لیتوانی، لیختن‌اشتاین، بلغارستان و رومانی.