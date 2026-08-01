واشینگتن‌پست شنبه ۱۰ مرداد در گزارشی اختصاصی نوشت که ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا، در اطلاعیه‌ای مکتوب به پنتاگون هشدار داده است نیروی دریایی کافی برای ادامه حفاظت از اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک، در اختیار ندارد.

مقام‌های آگاه به واشینگتن‌پست گفتند گرینکویچ در اطلاعیه‌ای مکتوب به مقام‌های ارشد پنتاگون اعلام کرده است بدون اختصاص یک ناوشکن دیگر، ناچار خواهد شد میان دفاع از «خاک» آمریکا و اسرائیل، انتخاب کند و اولویت را به آمریکا بدهد.

یک مقام دفاعی آمریکا گفت چنین هشداری با رویه فرماندهان ارشد ارتش هنگام شناسایی خطرهایی که نیازمند تصمیم‌گیری واشینگتن است، همخوانی دارد.

فرماندهان در این شرایط برای دستیابی به منابع و تسلیحات محدود با یکدیگر رقابت می‌کنند.

پنتاگون و فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا درباره این گزارش اظهارنظر نکردند.

سخنگوی سفارت اسرائیل در واشینگتن نیز در دسترس نبوده است.

کمبود ناوشکن در میانه جنگ با حکومت ایران

این هشدار در مقطعی حساس از جنگ پنج‌ماهه با حکومت ایران مطرح شده است.

پس از فروپاشی مذاکرات صلح واشینگتن و تهران، حملات تقریبا روزانه از سر گرفته شده و شدت عملیات، ذخایر برخی تسلیحات دفاعی کلیدی آمریکا را کاهش داده است.

واشینگتن‌پشت نوشت که نیروی دریایی آمریکا زیر فشار ویژه‌ای قرار دارد. دولت دونالد ترامپ در واکنش به بسته‌شدن تنگه هرمز از سوی تهران، محاصره بنادر ایران را آغاز کرده است. این رویارویی، انتقال نفت خاورمیانه و سایر کالاها را از تنگه هرمز مختل کرده و اقتصاد جهانی را با آشفتگی روبه‌رو ساخته است.

ناوشکن‌های آمریکا در شرق دریای مدیترانه سال‌هاست بخشی از دفاع از اسرائیل محسوب می‌شوند. این شناورها که به رادارهای قدرتمند و مجموعه‌ای از موشک‌ها مجهزند، پرتابه‌های شلیک‌شده به سوی اسرائیل از سوی ایران و حوثی‌های یمن را رهگیری کرده‌اند.

فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا عملیات نظامی در مدیترانه را هماهنگ می‌کند، اما هم‌زمان باید برای مقابله با هرگونه تعرض روسیه به قلمرو کشورهای عضو ناتو نیز آماده باشد.

روسیه با موشک‌هایی که توانایی رسیدن به سرزمین اصلی آمریکا را دارند، تهدید بالستیک نیز ایجاد می‌کند.

آمریکا پنج ناوشکن مستقر در بندر روتا در اسپانیا دارد و انتظار می‌رود ششمین ناوشکن اواخر امسال به آنجا برسد.

به گفته مقام‌ها، افزایش نیازهای عملیاتی ناشی از جنگ ایران، مشکلات تعمیر و نگهداری این شناورها را انباشته و کار گرینکویچ را دشوار کرده است.

واشینگتن‌پست به درخواست مقام‌های نظامی و با استناد به ملاحظات امنیتی، جزییات مربوط به میزان آمادگی این شناورها را منتشر نکرده است.

فشار بر سامانه‌های دفاعی آمریکا

ارزیابی‌های پنتاگون که پیش‌تر در جریان جنگ انجام شد، نشان می‌داد نیروهای آمریکایی بخش عمده بار دفاع از اسرائیل را در برابر موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بر عهده گرفته‌اند.

بر این اساس، سامانه تاد و رهگیرهای دریایی شلیک‌شده از شرق مدیترانه، بسیار بیشتر از تسلیحات پدافند هوایی اسرائیل به کار رفته‌اند.

نهم مرداد، ناوشکن‌های «پل ایگنیشس» و «روزولت» در مدیترانه و سه ناوشکن دیگر در روتا مستقر بودند. در نزدیکی ایران نیز ناوهای هواپیمابر «جرج اچ دبلیو بوش» و «آبراهام لینکلن» همراه با دست‌کم ۱۵ کشتی جنگی، از جمله ۱۱ ناوشکن، در دریای عرب حضور داشتند.

این ناوگان در محاصره بنادر ایران و عملیات «پروژه آزادی» برای حفاظت از کشتی‌ها در تنگه هرمز نقشی محوری دارد. ناوشکن «گونزالز» نیز در دریای سرخ مستقر است؛ جایی که حوثی‌ها برای افزایش فشار اقتصادی بر آمریکا و متحدانش، در پی محاصره کشتیرانی تجاری‌اند.

به نوشته واشینگتن‌پست، هم‌زمان، جنگ ایران در میان افکار عمومی آمریکا با مخالفت فزاینده روبه‌رو شده است.

اعضای هر دو حزب در کنگره از ناتوانی دولت در ارائه برنامه‌ای روشن برای پایان جنگ ابراز نارضایتی کرده‌اند و بسیاری از جمهوری‌خواهان نگرانند که افزایش بهای بنزین، مواد غذایی و سایر کالاها، به شکست حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر منجر شود.

تام کاراکو، مدیر پروژه دفاع موشکی در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، گفت قرار گرفتن در وضعیت جنگی به آمادگی رزمی و ذخایر مهمات آسیب می‌زند و پرسش اصلی اکنون این است: «راهبرد چیست؟»

روزنامه تلگراف ۹ مرداد گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال بررسی طرحی به‌منظور افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق محاصره زمینی ایران هستند.

این طرح به‌دنبال بستن یا محدود کردن گذرگاه‌های مرزی از سوی کشورهای همسایه است تا جریان صادرات و واردات ایران را هدف قرار دهد.