یکی از متهمان پرونده توطئه ترور مسیح علینژاد در نیویورک به ۱۰ سال زندان محکوم شد
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد جاناتان لودهولت، شهروند ۳۷ ساله اهل استاتن آیلند نیویورک، به اتهام مشارکت در توطئه جمهوری اسلامی برای ترور مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
بر اساس این بیانیه، لودهولت پیشتر به «تبانی برای تعقیب و آزار» و همچنین «تبانی برای پولشویی» اعتراف کرده بود.
جان ای. آیزنبرگ، دستیار دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد داشته این روزنامهنگار را در خاک آمریکا ترور کند، صرفا به این دلیل که او «شماری از موارد فراوان نقض [حقوق بشر] رژیم را افشا کرده بود».
جی کلیتون، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، نیز گفت جمهوری اسلامی «بارها تلاش کرده علینژاد را درست همینجا در شهر نیویورک پیدا کند و به قتل برساند».
به گفته او، جمهوری اسلامی کوشیده علینژاد را «بهدلیل فعالیتهایش در مقابله با رژیم ایران و افشای رفتار تبعیضآمیز آن در قبال زنان، فساد، و نقض حقوق بشر ساکت کند».
کلیتون ادامه داد: «اگرچه این توطئه از ایران هدایت میشد، اما عاملان احتمالی ترور، شهروندان آمریکایی بودند که از روی طمع و در ازای پول پذیرفتند علینژاد را به قتل برسانند. حکم امروز باید هشداری جدی برای کسانی باشد که بخواهند با اجرای خواستههای یک رژیم متخاصم خارجی در خاک ایالات متحده، سودجویی کنند.»
علینژاد از صدور حکم ۱۰ سال زندان برای یکی از متهمان پرونده استقبال کرد و در صفحه اینستاگرامش نوشت: «این پرونده تمام نشده. تا وقتی رژیم ایران در قدرت است، هیچ یک از ما، چه در داخل و چه در خارج، امنیت نخواهیم داشت.»
جزییات پرونده
بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، کارلایل ریورا، دوست لودهولت و متهم دیگر پرونده، در سال ۲۰۲۴ از سوی فردی به نام فرهاد شاکری ماموریت یافت تا به دستور اعضای بلندپایه سپاه پاسداران، علینژاد را به قتل برساند.
این وزارتخانه افزود سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها در پی ربودن یا ترور این روزنامهنگار بودهاند.
در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، مقامها و عوامل اطلاعاتی حکومت ایران توطئههایی را برای ربودن علینژاد از خاک آمریکا و انتقال اجباری او به ایران تدارک دیده بودند.
همچنین در سال ۲۰۲۲، سپاه پاسداران کوشید از اعضای مافیای روس برای اجرای نقشه ترور علینژاد استفاده کند.
پس از ناکامی تمام این طرحها، سپاه پاسداران به شاکری روی آورد. شاکری نیز ریورا را به کار گرفت و ریورا هم لودهولت را برای کمک به خود در تلاش برای قتل علینژاد جذب کرد.
طبق اطلاعات پرونده، شاکری در ازای شناسایی و قتل علینژاد، به ریورا پیشنهاد پرداخت ۱۰۰ هزار دلار داده بود تا او به همراه لودهولت این عملیات را انجام دهند.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، لودهولت و ریورا طی چند ماه در تلاش بودند محل حضور علینژاد را شناسایی کنند و او را به قتل برسانند.
این دو نفر با استفاده از خودروی لودهولت و پلاکهای جعلی، او را در چندین موقعیت تعقیب کردند؛ از جمله در جریان یک سخنرانی عمومی در دانشگاه فرفیلد.
همچنین آنها بارها خانهای در بروکلین را که شاکری و سپاه پاسداران تصور میکردند محل اقامت این فعال سیاسی است، تحت نظر گرفتند.
پیشتر در بهمن ۱۴۰۴، دادگاه، ریورا را به اتهام مشارکت در این توطئه به ۱۵ سال زندان محکوم کرده بود.
واکنش مقامهای افبیآی به صدور حکم زندان برای متهم پرونده
جیمز سی. بارنکل، معاون مسئول افبیآی در نیویورک، اعلام کرد لودهولت بهعنوان «عامل اجیرشده» سپاه پاسداران ماموریت داشت علینژاد را تحت نظر بگیرد، او را تعقیب کند و در نهایت به قتل برساند.
به گفته او، نیروهای مبارزه با تروریسم افبیآی پیش از اجرای این طرح وارد عمل شدند و با خنثیسازی توطئه، متهم را بازداشت کردند.
بارنکل تاکید کرد افبیآی «هرگونه تلاش برای ساکت کردن منتقدان رژیمهای سرکوبگر در خاک آمریکا را در هم خواهد شکست».
دونالد هولستد، معاون مدیر افبیآی، نیز اعلام کرد این نهاد از همه ظرفیتها و منابع خود برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت افرادی که در راستای منافع قدرتهای خارجی اقدام و امنیت افراد در داخل ایالات متحده را تهدید میکنند، استفاده خواهد کرد.
«اگر ایران تصور میکند برای پرهیز از یک بنبست طولانی موضع خود را نرمتر خواهم کرد، دچار اشتباه محاسباتی شده است.» ترامپ، نشست کابینه ایالات متحده در روز چهارشنبه ششم خرداد را با این جمله آغاز کرد و در ادامه این جلسه از مفاد توافق مورد مذاکره با جمهوری اسلامی ابراز نارضایتی کرد.
در حالی که مذاکرات واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ وارد مراحل حساس شده است، بخش مهمی از جلسه چهارشنبه کابینه آمریکا به مداکرات جاری اختصاص داشت. دونالد ترامپ در این جلسه بار دیگر تاکید کرد که مقامهای تهران «خیلی مایل به توافق هستند» سپس گفت هنوز نتیجهای حاصل نشده و او از این وضعیت رضایت ندارد.
ترامپ در این جلسه بار دیگر تهدید کرد در صورت نرسیدن به توافق مطلوب، آمریکا ممکن است اقدام نظامی را از سر بگیرد. او گفت جمهوری اسلامی در وضعیتی مذاکره میکند که «عملا چیزی در اختیار ندارد» و افزود: «شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم، شاید هم نه.» به گفته او، مقامهای تهران «فقط میخواهند به توافق برسند» و «انتخاب دیگری» ندارند.
رییسجمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره تنگه هرمز گفت این آبراه «برای همه باز خواهد بود» و «هیچکس آن را کنترل نخواهد کرد». او تاکید کرد آمریکا بر این مسیر آبی «نظارت» خواهد داشت و از آن مراقبت خواهد کرد، اما این آبها «بینالمللی» هستند.
ترامپ گفت جمهوری اسلامی «دوست دارد» تنگه هرمز را کنترل کند، اما چنین چیزی رخ نخواهد داد و این موضوع بخشی از مذاکرات جاری است.
او همچنین گفت یکی از شروط اصلی توافق این است که «تنگهها فورا، فورا باز شوند»، و در عین حال افزود: «توافق باید کامل باشد. من این کار را نکردم که یک توافق بیارزش بگیرم.»
کاخ سفید ابتدا اعلام کرده بود جلسه کابینه در اقامتگاه ریاستجمهوری کمپ دیوید برگزار میشود؛ محلی که پیشینه برگزاری نشستهای مهم و تاریخی روسای جمهوری آمریکا را دارد. همین موضوع توجه رسانهها را به این جلسه بیشتر کرد، اما به دلیل شرایط جوی، نشست در کاخ سفید برگزار شد.
بسیاری از گمانهزنیها بر اساس اخبار درز کرده از فرآیند مذاکرات بر این تمرکز داشتند که توافق در حال شکلگیری، بسیاری از مسائل حیاتی را برای حلوفصل در آینده به تعویق میاندازد. این دیدگاه، انتقادهای شدیدی را متوجه کاخ سفید کرد و حتی همحزبیهای ترامپ نیز بابت ایجاد فرصت نجات برای جمهوری اسلامی به او هشدار دادند.
همه اینها درست در زمانی به نقطه حساس رسیده که انتخابات میاندورهای برای تعیین کنترل کنگره در کانون توجه قرار میگیرد و جمهوریخواهان نگراناند که افزایش هزینهها و قیمت سوخت، فضای ذهنی رأیدهندگان آمریکایی را تیرهتر کند.
اما ترامپ روز چهارشنبه این ایده را رد کرد که انتخابات پیش رو کوچکترین وزنی در شکل دادن به راهبرد او در قبال ایران داشته باشد.
ترامپ گفت: «آنها فکر کردند میتوانند آنقدر صبر کنند تا من کوتاه بیایم. میدانید، گفتند: "صبر میکنیم تا او را از پا درآوریم. او انتخابات میاندورهای را پیش رو دارد." من اهمیتی به انتخابات میاندورهای نمیدهم.»
ترامپ پیروزی کن پکستون در دور دوم انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان در تگزاس را «مقدمهای بر انتخابات میاندورهای» توصیف کرد و گفت این پیروزی شاهد دیگری است بر اینکه با وجود نامحبوب بودن جنگ در داخل آمریکا، «مردم آن را درک میکنند.»
ترامپ گفت افکار عمومی میتواند این درگیری را تحمل کند، چون «مردم آن را میفهمند؛ آنها میدانند که خیلی ساده، ایران نباید سلاح هستهای داشته باشد. من این کار را برای جهان انجام میدهم.»
ترامپ: هیچ تحریمی، هیچ پولی، هیچ چیزی
ترامپ درباره احتمال کاهش تحریمها نیز با لحنی قاطع گفت واشینگتن درباره «هیچگونه کاهش تحریمها یا دادن پول» گفتوگو نمیکند و افزود: «هیچ تحریمی، هیچ پولی، هیچ چیزی.»
او گفت آمریکا کنترل پولهایی را که جمهوری اسلامی ادعا میکند متعلق به خودش است در اختیار دارد و این کنترل را حفظ خواهد کرد. به گفته ترامپ، اگر جمهوری اسلامی «رفتار درستی» داشته باشد و «کار درست را انجام دهد»، ممکن است اجازه دسترسی به این منابع داده شود، اما «در حال حاضر» چنین کاری انجام نخواهد شد.
او تاکید کرد آمریکا میتواند همین حالا با جمهوری اسلامی به «یک توافق خوب» برسد، اما اگر توافق «عالی» نباشد، آن را نخواهد پذیرفت.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت با انتقال ذخایر اورانیوم غنیشده ایران به روسیه یا چین موافق نیست.
ترامپ روز چهارشنبه همچنین بار دیگر بر درخواست خود تاکید کرد که توافق برای پایان دادن به جنگ ایران باید شامل شرطی باشد که چند کشور دیگر، از جمله کویت، عربستان سعودی، قطر و پاکستان، به توافقهای ابراهیم بپیوندند؛ توافقهایی که با میانجیگری آمریکا در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ برای عادیسازی روابط دیپلماتیک و اقتصادی با اسرائیل منعقد شد.
ترامپ گفت: «ما، میدانید، قویا از آنها میخواهیم که بپیوندند.»
روبیو: جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هستهای برسد
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در این نشست گفت هدف نهایی واشینگتن این است که جمهوری اسلامی «هرگز» به سلاح هستهای دست پیدا نکند. او جمهوری اسلامی را «بزرگترین حامی تروریسم در جهان» خواند و گفت چنین حکومتی نباید به سلاح هستهای دسترسی داشته باشد.
روبیو تاکید کرد ترجیح ترامپ همواره مذاکره و دستیابی به توافق از مسیر دیپلماسی بوده و این تلاشها از طریق استیو ویتکاف، جرد کوشنر و معاون رییسجمهوری ادامه دارد. با این حال، او هشدار داد اگر دیپلماسی نتیجه ندهد، رییسجمهوری آمریکا «گزینههای دیگری» در اختیار دارد.
روبیو تصریح کرد تا زمانی که ترامپ رییسجمهوری باشد، جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
روبیو یک روز پیش از برگزاری این جلسه به خبرنگاران گفته بود که رفتوآمد زیادی درباره جزییات متن اولیه در جریان است و مذاکرات چند روزی زمان خواهد برد.
ابتدا گفته شده بود که توافق شنبه دوم خرداد در جریان سفر فرمانده ارتش پاکستان اعلام خواهد شد، اما از آن هنگام تا کنون رسیدن به توافق بهطور پیوسته به تعویق افتاده است.
همزمان با برگزاری جلسه کابینه آمریکا در روز چهارشنبه، رسانههای ایران از تماس تلفنی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، با مقامهای ارشد پاکستانی خبر دادند.
هگست: جمهوری اسلامی را به زانو در آوردیم
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز در همین جلسه گفت ترامپ در هر دو دوره ریاستجمهوری خود تنها کسی بوده که در برابر جمهوری اسلامی ایستاده و گفته است تهران «هرگز» به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
او از کشتن قاسم سلیمانی، خروج از توافق هستهای دوره اوباما و جنگ ۱۲ روزه به عنوان نمونههایی از سیاست ترامپ در برابر جمهوری اسلامی نام برد.
هگست با اشاره به عملیات «خشم حماسی» گفت دولت ترامپ مسیر جنگهای عراق و افغانستان را تکرار نکرد، بلکه به گفته او، با استفاده از «حداکثر قدرت کشندگی» جمهوری اسلامی را «به زانو» درآورد.
او گفت نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانههای پدافندی و زیرساخت صنعتی دفاعی جمهوری اسلامی بهشدت آسیب دیدهاند و تهران فعلا نمیتواند تولید موشک، پهپاد و کشتی را مانند گذشته ادامه دهد.
وزیر جنگ آمریکا گفت همین فشارها جمهوری اسلامی را به میز مذاکره کشانده است. او افزود آمریکا همزمان «یک محاصره در سطح جهانی» برقرار کرده و تهران نتوانسته چیزی را به بندرهای ایران وارد یا از آن خارج کند.
هگست گفت اطلاعات امنیتی نشان میدهد اقتصاد جمهوری اسلامی بهشدت آسیب دیده، زیرا این مسیرها «شاهرگ حیاتی» اقتصاد ایران است.
هگست در پایان تاکید کرد اگر مذاکرات نتواند تضمین کند جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا نخواهد کرد، وزارت جنگ آمریکا آماده است «کار را از آن راه تمام کند».
او همچنین گفت فشار آمریکا بر ناوگان سایه نفتکشهای ایرانی نشان میدهد «هیچ نفتکش ایرانی در هیچ نقطه جهان در امان نیست».
رویترز به نقل از یک فرمانده ارشد اوکراینی نوشت که ارتش این کشور شش ماه فرصت دارد تا ابتکار عمل را در میدان نبرد از روسیه بگیرد و موقعیت خود را برای مذاکرات صلح تقویت کند. او با پیشبینی نزدیک بودن یک «نقطه عطف»، گفت جنگ اوکراین به مرحلهای سرنوشتساز رسیده است.
سرتیپ آندری بیلتسکی، فرمانده سپاه سوم ارتش اوکراین، در مصاحبهای که چهارشنبه ششم خرداد در خبرگزاری رویترز منتشر شد، گفت بر این باور است که ارتش روسیه «فرسوده» شده و توانایی ایجاد رخنههای بزرگ را ندارد.
او گفت اگر ارتش اوکراین بتواند طی چند ماه شتاب عملیاتی ایجاد و آن را حفظ کند، میتواند ابتکار عمل را در امتداد خط مقدم به دست بگیرد و روسیه را وادارد از طرحهای خود برای تصرف آخرین بخش از استان دونتسک در شرق اوکراین که هنوز در اشغال این کشور نیست، دست بکشد.
بلیتسکی که در یک پناهگاه زیرزمینی و اعلامنشده در شمال شرق استان خارکیف با رویترز گفتوگو کرد، ۶ تا ۹ ماه آینده را «نقطه عطف» توصیف کرد، مدت زمانی که به باور او از هر زمان دیگر «حیاتیتر» است.
دادههای میدان نبرد نشان میدهد که نیروهای روسیه از زمان تهاجم تمامعیار به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بهتدریج و با پیشرویهای فرسایشی دستاوردهایی به دست آوردهاند، اما این پیشرویها در سال جاری کند شده و نیروهای اوکراینی برای عقب راندن آنها، فشار خود را در میدان نبرد افزایش دادهاند.
مساله کنترل دونتسک یکی از موانع اصلی در مذاکرات صلح مورد حمایت آمریکا بود؛ مذاکراتی که اکنون متوقف شده است. روسیه خواهان کنترل کامل این منطقه است و اوکراین از عقبنشینی از سرزمینهایی که نیروهای مسکو نتوانستهاند تصرف کنند، خودداری میکند.
بیلتسکی، در توضیح اقدامهای ضروری ارتش اوکراین در هفتههای حیاتی پیش رو گفت: «ما باید محورهایی را شناسایی کنیم که امکان تقویت مواضعمان در آنها وجود دارد، سپس چند نقطه راهبردی را انتخاب کنیم و از موضع قدرت، نه ضعف، با روسها درباره یک آتشبس واقعا پایدار صحبت کنیم.»
او که بنیانگذار گردان آبدیده آزوف است و اکنون فرماندهی دهها هزار نیرو را بر عهده دارد، این کار را از نظر نظامی «واقعبینانه» خواند.
این در حالی است که نهتنها رهبری روسیه حرفی از کند شدن روند پیشرویاش نمیزند، بلکه ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری این کشور، همچنان بر وعده پیروزی در اوکراین تاکید دارد و این ماه گفته است که فکر میکند جنگ به پایان خود نزدیک میشوند.
ماههای «حیاتی» پیش رو
پیشرویهای روسیه با تصمیم ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، برای محروم کردن نیروهای مسکو از دسترسی به خدمات اینترنت ماهوارهای استارلینک پیچیدهتر شده است.
در همین حال، کییف حملات پهپادی میانبُرد خود را علیه سامانههای پدافند هوایی و لجستیک روسیه افزایش داده و این امر به عبور شمار بیشتری از حملات دوربرد و اصابت آنها به تاسیسات نفتی و نظامی در خاک روسیه کمک کرده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، هفته گذشته گفت اوکراین در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۶۰۰ کیلومتر مربع، از اراضی اشغالی خود را بازپس گرفته است. رویترز نتوانست این رقم را بهطور مستقل تایید کند. مسکو در حال حاضر تقریبا یکپنجم خاک اوکراین را در کنترل دارد.
جان هلین از گروه تحلیل تنشها و درگیریهای «بلک برد» مستقر در فنلاند، در ارزیابی وضعیت نظامی، همسو با بیلتسکی گفت فرسودگی برای نیروهای روسیه یک مشکل است، در حالی که تلاش جنگی اوکراین با کمبود نیروی انسانی مختل شده است.
او به رویترز گفت: «به نظر میرسد اکنون، چهار یا پنج ماه پس از آغاز سال، احتمال اینکه روسها پیش از آنکه مشکلات اوکراین به نقطه فروپاشی برسد، فرسوده شوند، بسیار بیشتر است.»
روز دوشنبه، موسسه مطالعات جنگ مستقر در آمریکا اعلام کرد نیروهای کییف اکنون «ماهیت موضعی جنگ را فعالانه به چالش میکشند» و ممکن است بهزودی قادر به اجرای حملات مکانیزه محدود باشند.
«کمربند دژها»
نیروهای روسیه فشار خود را بر «کمربند دژها» در شرق اوکراین افزایش دادهاند. نبردها در داخل شهر راهبردی کوستیانتینیفکا، در انتهای جنوبی این کمربند، جریان دارد.
به نوشته رویترز، این مجموعه از شهرهای بهشدت مستحکمشده، تکیهگاه دفاعی اوکراین را تشکیل میدهند. تصرف آن، روسیه را در موقعیتی قرار میدهد که بتواند بقیه دونباس را تهدید کند.
بیلتسکی، که نیروهایش بیش از یکدهم کل خط مقدم را در اختیار دارند، گفت نیروهای او جناح اطراف اسلوویانسک، دژ شمالی این کمربند، را محکم نگه داشتهاند و روسیه را وادار کردهاند از روبهرو به این شهر حمله کند.
او گفت چنین حملات پرهزینهای به فرسایش نیروهای روسیه کمک کرده و به تلفات سنگین در میان فرماندهان میدانی منجر شده است؛ روندی که او آن را تنزل حرفهای ارتش مسکو توصیف کرد.
بیلتسکی افزود: «کمبود نیرو دیگر به آنها اجازه نمیدهد آنطور که مثلا یک سال قبل پیشروی میکردند، پیش بروند.»
بیلتسکی گفت هنوز برای نتیجهگیری از موفقیت اخیر کییف زود است، اما اوکراین میتواند با ادامه حملات میانبُرد و پیشروی «محتاطانه» از آن بهرهبرداری کند.
به گفته بیلتسکی، مسکو به دلیل سختگیری ماسک علیه استفاده از استارلینک، در ارتباطات میدان نبرد «بهشدت در حال عقب افتادن» است.
اما او دو طرف را از نظر فناوریهای در حال تحول همتراز توصیف کرد؛ اوکراین در خودروهای زمینی بدون سرنشین و پهپادهای بمبافکن سنگین پیشتاز است و روسیه در رقابت پهپادهای فیبر نوری، که نمیتوان در آنها اختلال ایجاد کرد، دست بالا را دارد.
سپاه تحت فرماندهی او، که میتواند الگویی بالقوه برای یک ارتش نوسازیشده اوکراینی باشد، تلاشها برای تحول در آموزش و ادغام فناوریهای جدید، مانند خودروهای زمینی بدون سرنشین، را بهعنوان بخشی مهم از راهبرد میدان نبرد خود پیش برده است.
بیلتسکی گفت یگانهای او در بهکارگیری پهپادهای انتحاری پنهانکار و رباتهای مجهز به مسلسل یا راکتانداز پیشگاماند تا بخشهای قابلتوجهی از نیروهای پیاده را جایگزین کنند؛ هدفی که به گفته او قرار است تا سال ۲۰۲۷ به ۳۰ درصد برسد.
بیلتسکی گفت «انقلاب» بعدی به فرماندهان اجازه خواهد داد ضمن حفظ نیروهای ارزشمند، عملیاتهای تهاجمی ترکیبی «خلاقانهتری» اجرا کنند.
او گفت: «این اتفاق امسال رخ خواهد داد و فکر میکنم نشان خواهیم داد که سپاه ما نمونهای روشن از آن است.»
در روزهای گذشته روسیه یکی از شدیدترین تهاجمهای خود علیه اوکراین را پیاده کرده است. در تازهترین سری حملات، بامداد یکشنبه سوم خرداد با شلیک صدها پهپاد و موشک، کییف را هدف قرار داد که به کشته شدن ۴ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر انجامید.
به گفته مقامهای اوکراینی، حملات شدید روسیه چندین ساعت ادامه یافت. رویترز افزود روسیه در این عملیات از موشک میانبرد «اورشنیک» که از قابلیت حمل کلاهک هستهای برخوردار است، استفاده کرد.
پیش از آن نیز اوکراین با حدود ۶۰۰ پهپاد ۱۴ منطقه در روسیه و اطراف مسکو، از جمله یک کارخانه الکترونیکی تولید قطعات تسلیحاتی و یک ایستگاه پمپاژ نفت را هدف قرار داد. این حملات نیز چهار کشته و ۱۲ زخمی بر جای گذاشت.
هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، در گفتوگو با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، هشدار داد در صورتی که مذاکرات جاری با تهران به نتایج مورد نظر نرسد، احتمال ازسرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی وجود خواهد داشت.
نیومن چهارشنبه ششم خرداد اعلام کرد هدف این مذاکرات، «برچیدن توان هستهای جمهوری اسلامی، توقف کامل غنیسازی و نبود هرگونه ذخیره اورانیوم غنیشده در ایران» است.
به گفته او، موضوع برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی و حمایت تهران از گروههای نیابتی که موجب بیثباتی در سراسر خاورمیانه میشوند، از دیگر محورهای اصلی مذاکرات به شمار میرود.
نیومن ادامه داد: «اگر بتوانیم از طریق مذاکرات و گفتوگوهای دیپلماتیک به این اهداف برسیم، بسیار خوب است. در غیر این صورت ممکن است مجبور شویم دوباره به کارزار نظامی بازگردیم تا این اهداف را محقق کنیم. اما این اهداف حتما باید محقق شوند. ما نمیتوانیم بر سر اهداف خود مصالحه کنیم.»
در روزهای گذشته، گمانهزنیها درباره سرنوشت مذاکرات تهران و واشینگتن و مفاد توافق احتمالی دو طرف بالا گرفته است.
روزنامه والاستریت ژورنال پنجم خرداد به نقل از مقامهای حکومت ایران و میانجیهای عرب گزارش داد تهران در مذاکرات با واشینگتن دو هدف اصلی را دنبال میکند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در عین حال تلاش دارد از ارائه امتیازهایی که بتواند از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بهعنوان «پیروزی سیاسی» معرفی شود، خودداری کند.
تفاهم اسرائیل و آمریکا درباره مذاکرات
سفیر اسرائیل در استرالیا در ادامه مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد آمریکا و اسرائیل در مورد اهداف مذاکرات با جمهوری اسلامی با یکدیگر «تفاهم» دارند و «درک مشترک» دو طرف این است که گفتوگوهای جاری باید به تحقق این اهداف بینجامد.
نیومن ادامه داد: «رییسجمهور ترامپ گفته است که درباره موضوع غنیسازی اورانیوم و توانایی هستهای ایران مصالحه نخواهد کرد.»
او اضافه کرد: «ما مخالف راهحل دیپلماتیک نیستیم. ما میخواهیم جان انسانها حفظ شود. اگر بتوانیم از طریق یک راهحل دیپلماتیک جان انسانها را نجات دهیم، بسیار خوب است. بنابراین اکنون نیز از گفتوگوها حمایت میکنیم، به شرط آنکه مذاکرات به اهداف مورد نظر برسد.»
سفیر اسرائیل در استرالیا همچنین برجام را «توافقی بد» خواند و افزود اسرائیل در دوران ریاستجمهوری باراک اوباما، «تقریبا تنها کشوری» بود که بهصراحت از این توافق انتقاد کرد.
تحقیقات انجام شده بر بررسی قطعات و بقایای اشیای ناشناختهای متمرکز بوده است که پس از حمله در داخل کشتی نامو پیدا شدند.
بر اساس نتایج این بررسی، کشتی دو بار هدف قرار گرفته است؛ بهطوریکه کلاهک نخست منفجر نشده اما کلاهک دوم انفجار ایجاد کرده است.
وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرد قطعات بهدستآمده نشان میدهند این تسلیحات احتمالا در ایران ساخته شدهاند.
پارک یونجو، معاون اول وزیر خارجه کره جنوبی، گفت موتورهای این قطعات به موتورهای توربوجت ساخت ایران شباهت دارند و یکی از قطعات نیز دارای نشانههایی است که به نظر میرسد متعلق به یک تولیدکننده ایرانی باشد.
او افزود کلاهکهای استفادهشده به نمونههای بهکار رفته در موشکهای ضدکشتی ایرانی «نور» یا «قادر» شباهت دارند.
احضار سفیر جمهوری اسلامی
پارک گفت دولت کره جنوبی سفیر جمهوری اسلامی را احضار خواهد کرد تا نتایج تحقیقات را با او در میان بگذارد و پیام اعتراضی سئول را منتقل کند.
به گفته او، سئول همچنین از تهران خواهد خواست اقدامهای مسئولانهای برای جلوگیری از تکرار چنین حادثهای انجام دهد.
ساعاتی بعد خبرگزاری یونهاپ گزارش داد وزارت خارجه کره جنوبی سعید کوزهچی، سفیر جمهوری اسلامی در سئول را احضار کرد و نسبت به حمله به کشتی «اچامام نامو» در تنگه هرمز اعتراض رسمی ارائه داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اندکی پس از این حادثه گفته بود جمهوری اسلامی به کشتی کره جنوبی شلیک کرده و از سئول خواسته بود به تلاشهای تحت رهبری آمریکا برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بپیوندد.
تهران پیشتر هرگونه مسئولیت در این حمله را رد کرده بود.
پس از وقوع این حمله، دفتر ریاستجمهوری کرهجنوبی اعلام کرده بود در حال بررسی دقیق علت انفجار است.
در بیانیه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی تاکید شده بود: «شناسایی علت دقیق حادثه در اولویت قرار دارد.»
یکی از مقامات کره جنوبی به خبرگزاری دولتی یانهپ گفته بود: «علت آتشسوزی کشتی هنوز تایید نشده و به نظر میرسد تنها پس از انجام تحقیقات بیشتر (پس از یدککشی بدنه کشتی به بندر) مشخص شود.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد محمد عوده، فرمانده شاخه نظامی حماس، در حمله اسرائیل به نوار غزه کشته شد.
کاتز چهارشنبه ششم خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شینبت، تبریک گفت و اعلام کرد فرمانده شاخه نظامی حماس در حمله سهشنبه پنجم خرداد به غزه از پا درآمد.
او تاکید کرد اسرائیل به حذف همه افرادی که در حمله هفتم اکتبر نقش داشتند، ادامه خواهد داد.
به گفته کاتز، اسرائیل اجازه نخواهد داد حماس دوباره بهصورت نظامی یا غیرنظامی بر غزه حکومت کند و طرح «مهاجرت داوطلبانه» از غزه نیز «در زمان و به شیوه مناسب» انجام خواهد شد.
آژانس دفاع مدنی غزه پیشتر اعلام کرد در حمله به محله ریمال در غرب شهر غزه، دستکم سه نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.
رسانههای وابسته به حماس نیز گزارش دادند عوده، همراه همسر و پسرانش کشته شدند. با این حال، حماس تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
محمد عوده که بود؟
ارتش اسرائیل و شینبت در بیانیه مشترکی اعلام کردند عوده پس از کشته شدن عزالدین حداد، فرماندهی شاخه نظامی حماس را بر عهده گرفت و طی سالهای اخیر نیز ریاست دستگاه اطلاعاتی این گروه را بر عهده داشت.
بر اساس این بیانیه، نیروهای اسرائیلی پس از ماهها «ردیابی اطلاعاتی» و زیر نظر گرفتن رفتوآمدهای عوده و نزدیکانش، چند ساختمان در مرکز شهر غزه را که بهعنوان مخفیگاه استفاده میشد، هدف قرار دادند.
ارتش اسرائیل ۲۵ اردیبهشت حداد را در حملهای هوایی هدف قرار داد و از پا درآورد.
به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، عوده روابط نزدیکی با حداد داشت و پس از ترور رهبران سابق حماس، محمد ضیف و محمد سنوار، با او برای «تجدید ساختار سازمانی» این گروه همکاری میکرد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد آپارتمان متعلق به یکی از اعضای حماس که در حمله هفتم اکتبر مشارکت داشت و از نزدیکان عوده بود نیز هدف قرار گرفت.
بر اساس این بیانیه، عوده از آخرین فرماندهان ارشد شاخه نظامی حماس بود که در طراحی و اجرای حمله هفتم اکتبر و هدایت نبرد علیه نیروهای اسرائیلی نقش داشت و کشته شدنش «ضربهای مهم» به تلاشهای حماس برای بازسازی ساختار نظامی خود محسوب میشود.